অঞ্জন স্মরণে ‘শব্দে-নৈঃশব্দ্যে’

চলচ্চিত্রকার জাহিদুর রহিম অঞ্জনের ৬২তম জন্মদিন আজ ২৭ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার। এ উপলক্ষে ঢাকার লালমাটিয়ার কলাকেন্দ্রে আয়োজন করা হয়েছে স্মরণ অনুষ্ঠান ‘শব্দে-নৈঃশব্দ্যে’। ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সেখানে চলবে অঞ্জন নির্মিত ও অনুপ্রাণিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং ভিডিও ইনস্টলেশন।
আজ বিকেল ৫টায় শুরু হবে আয়োজন। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে থাকবেন প্রাবন্ধিক মফিদুল হক ও চলচ্চিত্রকার মানজারে হাসীন মুরাদ। প্রদর্শিত হবে জাহিদুর রহিম নির্মিত চলচ্চিত্র ‘মেঘমল্লার’ ও ‘মর্নিং’।
খবরটি জানিয়ে নির্মাতার দাম্পত্যসঙ্গী সাহিত্যিক শাহীন আখতার ফেসবুকে লিখেছেন, ‘বছর গড়াতে লাগল। মৃত্যুর ৯ মাস ৩ দিন পর, অঞ্জনের জন্মদিন ২৭ নভেম্বর। জন্মদিন তো উৎসব ও তা উদ্যাপনের। এই উদ্যাপন খুব পছন্দ করত অঞ্জন। সাড়ম্বর দিনটি পালন করে আনন্দ পেত। গত বছর ভারতীয় শহর বেঙ্গালুরুতে ওর জন্মদিন হাজির হয়, যখন লিভার ট্রান্সপ্লান্টের অনিশ্চয়তায় আমরা জেরবার হচ্ছি। অঞ্জনের ভীষণ মন খারাপ—এমন বাজে জন্মদিন ওর কখনো হয়নি। “পরেরবার হবে,” আমি জোর দিয়ে বলেছিলাম। “পরেরবার দারুণ একটা জন্মদিন হবে, নতুন জীবন ফিরে পাওয়া একজন রোগমুক্ত সুস্থ মানুষের জন্মদিন।” অঞ্জন নতুন জীবন ফিরে পায়নি। আমার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা প্রমাণ করতেই যেন ও চলে গেল।
এবার আমি, আমার ও অঞ্জনের বন্ধুদের হাত ধরে জন্মদিনটা ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছি। অঞ্জন মুখর ও মৌন এখানে। যেমন করে ঘুমে ও নির্ঘুমে শব্দে-নৈঃশব্দ্যে, আলো-আঁধারে ও আসে, তেমনি তার সৃষ্টিশীলতা, উচ্ছলতা, ভালোবাসা, বিমর্ষতা, রোগ–যন্ত্রণা ও শেষ যাত্রা নিয়ে হাজির হয়েছে এখানে। একটি শোকাকুল পরিবেশেও জন্মদিন উদ্যাপন হয়তো অর্থবহ হতে পারে।’
জাহিদুর রহিমের জন্ম ১৯৬৪ সালের ২৭ নভেম্বর খুলনায়। গ্র্যাজুয়েশনের পর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতের পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। সেখানে ১৯৯০ সালে আন্তন চেখভের গল্প অবলম্বনে নির্মাণ করেন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র মর্নিং। ২০১৪ সালে অঞ্জন নির্মাণ করেন প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র মেঘমল্লার।
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘রেইনকোট’ গল্প অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রটির জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ পরিচালকসহ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের একাধিক শাখায় সম্মাননা অর্জন করেন।
ভারতের বেঙ্গালুরুতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২৪ ফেব্রুয়ারি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন অঞ্জন। তাঁর সর্বশেষ ছবি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত চাঁদের অমাবস্যা মুক্তির অপেক্ষায় আছে।