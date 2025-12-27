চায়ের কাপে লুকিয়ে থাকা সুখ ও জয়ার ৭টি ছবি

শনিবার দুই দফায় নতুন সাতটি ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন জয়া আহসান। চায়ের কাপ হাতে তোলা ছবিগুলো নিয়ে ভক্তরাও মেতে ওঠেছেন। চলুন দেখে আসি জয়া আহসানের নতুন সেসব ছবি
দুই বাংলার নন্দিত অভিনয়শিল্পী জয়া আহসান ফেসবুকে বেশ সক্রিয়। নিয়মিতই নিজের কাজের খবরের পাশাপাশি লাইফস্টাইলও ভক্ত–শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে ভাগাভাগি করেন। আজ সন্ধ্যায় ফেসবুকে তিনি চায়ের কাপ হাতে কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন
ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘এক কাপ চায়ের মধ্যেই লুকিয়ে থাকা সুখ’
ভক্ত–শুভাকাঙ্ক্ষীরা নানান মন্তব্য করছেন ছবিগুলো নিয়ে। কেউ লিখেছেন, ‘চমৎকার কম্বিনেশন, অসাধারণ।’ কেউ লিখেছেন, ‘সুন্দর।’ কেউ লিখেছেন, ‘বয়স ধরে রাখাটাও একটা আর্ট’শেষ হতে যাওয়া বছরটা দারুণ কাটছে অভিনেত্রীর। বাংলাদেশে ‘জয়া আর শারমিন’, ‘তাণ্ডব’, ‘উৎসব’, ‘ফেরেশতে’ ছাড়াও ভারতে প্রশংসিত হয়েছে তাঁর ‘ডিয়ার মা’ সিনেমাটিজয়া আহসান এ বছর আলোচনায় এসেছেন সুমন মুখোপাধ্যায়ের ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ সিনেমা দিয়ে। গত আগস্টে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল মানিক বন্দোপ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত সিনেমাটি, এরপর ছবিটি মুক্তি পায় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচইয়েএদিকে আরেকটি পোস্টে একই পোশাক পরিহিত ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘সোয়েটারের উষ্ণতায়, একসঙ্গে ভালো’সেই পোস্টের মন্তব্যের ঘরে কেউ লিখেছেন, ‘সোয়েটার ও আপনি—দারুণ।’ কেউ লিখেছেন, ‘আপনি দেখতে এখনো ২০ বছর বয়সী।’ কেউ–বা লিখেছেন, ‘বয়স যেন একই জায়গায় থেমে আছে’