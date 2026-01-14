জেফার ও রাফসান
বিনোদন

জেফার ও রাফসানের বিয়ের ছবি

ঢাকা
এক দিন আগে থেকেই খবর ছড়িয়েছে, আজ বুধবার বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন গায়িকা জেফার রহমান ও উপস্থাপক রাফসান সাবাব। উভয়ের ঘনিষ্ঠজনেরা প্রথম আলোকে নিশ্চিত করলেও বিয়ে নিয়ে মুখ খোলেননি দুজন।
অবশেষে নীরবতা ভেঙে আজ দুপুরে নিজেদের বিয়ের ছবি প্রকাশ করেছেন জেফার-রাফসান।
বিয়ের চারটি ছবি ফেসবুকে শেয়ার করে রাফসান সাবাব লিখেছেন, ‘একসঙ্গে আমাদের যাত্রা শুরু হচ্ছে—বন্ধু, পরিবার ও প্রিয়জনদের ভালোবাসা নিয়ে সবার দোয়া কামনা করছি। আজ আমরা একসঙ্গে নতুন জীবনের সুন্দর একটি অধ্যায় শুরু করলাম।’
মুহূর্তেই ছবিগুলো ছড়িয়ে পড়ে ফেসবুকে। পোস্ট করার প্রথম ২০ মিনিটে ছবিতে রিঅ্যাক্ট পড়েছে ৪০ হাজারের বেশি। ঢাকার অদূরে আমিনবাজারের একটি রিসোর্টে দুই পরিবারের সদস্য ও শোবিজ অঙ্গনের ঘনিষ্ঠজনদের উপস্থিতিতে বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে। সকালে তাঁদের গায়েহলুদ, আর সন্ধ্যায় বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা অনুষ্ঠিত হবে।
