২৫তম ঢালিউড ফিল্ম অ্যান্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড, পুরস্কার পেলেন যাঁরা

চলচ্চিত্র, নাটক ও সংগীত অঙ্গনের তারকাদের মিলনমেলায় জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢালিউড ফিল্ম অ্যান্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসের ২৫তম আসর। এ অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র, নাটক ও সংগীতের বিভিন্ন বিভাগে বছরের সেরা শিল্পী ও কলাকুশলীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সম্মাননা। বরাবরই নিউইয়র্কে এই আয়োজন হলেও এবার অনুষ্ঠিত হলো ঢাকায়।
ঢালিউড ফিল্ম অ্যান্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসে আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয় গুণী অভিনেত্রী দিলারা জামানকে। ‘বরবাদ’ সিনেমার জন্য সেরা চলচ্চিত্র অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন শাকিব খান, আর ‘দাগি’ সিনেমার জন্য সেরা চলচ্চিত্র অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন তমা মির্জা।
সমালোচকদের বিচারে সেরা চলচ্চিত্র অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন আফরান নিশো, ‘দাগি’ সিনেমার জন্য তিনি এ পুরস্কার পান। ‘সাবা’ সিনেমার জন্য সেরা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন মেহজাবীন চৌধুরী। পার্শ্ব চরিত্র বিভাগে ‘বরবাদ’ সিনেমার মিশা সওদাগর ও ‘দাগি’ সিনেমার জন্য মনিরা মিঠু পুরস্কার পেয়েছেন।
‘তাণ্ডব’ সিনেমার জন্য জনপ্রিয় চলচ্চিত্র পরিচালকের সম্মাননা পেয়েছেন রায়হান রাফী। ‘উৎসব’ সিনেমার জন্য সমালোচকদের বিচারে সেরা চলচ্চিত্র পরিচালক হয়েছেন তানিম নূর। একই সঙ্গে ‘উৎসব’ নির্বাচিত হয়েছে সেরা চলচ্চিত্র।
‘বরবাদ’ সিনেমার ‘চাঁদ মামা’ গানের জন্য সংগীত বিভাগে সেরা পুরুষ কণ্ঠশিল্পীর পুরস্কার পেয়েছেন প্রীতম হাসান, ‘জ্বীন-থ্রি’ সিনেমার ‘কন্যা’ গানের জন্য সেরা নারী কণ্ঠশিল্পী হয়েছেন দিলশাদ নাহার কনা। ‘বরবাদ’ সিনেমার ‘মায়াবী’ গানের জন্য সমালোচকদের বিচারে সেরা কণ্ঠশিল্পী নির্বাচিত হয়েছেন সোমনূর মনি কোনাল, আর ‘জ্বীন-থ্রি’ সিনেমার ‘কন্যা’ গানের জন্য ইমরান মাহমুদুল। সমালোচকদের বিচারে সেরা সংগীত পরিচালক হয়েছেন শওকত আলী ইমন এবং সেরা সংগীত পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন ইমরান মাহমুদুল। ‘মন গলবে না’ গানের জন্য সেরা গীতিকারের পুরস্কার পেয়েছেন কবির বকুল।
নাটক বিভাগে ‘তোমাদের গল্প’ নাটকের জন্য সেরা অভিনেতা হয়েছেন ফারহান আহমেদ জোভান এবং একই নাটকের জন্য সেরা অভিনেত্রী হয়েছেন তানজিম সাইয়ারা তটিনী। সমালোচকদের বিচারে সেরা নাট্য অভিনেতা হয়েছেন জিয়াউল হক পলাশ এবং সেরা নাট্য অভিনেত্রী হয়েছেন তানজিন তিশা। নাটকে পার্শ্ব চরিত্রে পুরস্কৃত হয়েছেন শহীদুজ্জামান সেলিম ও দীপা খন্দকার। ‘তোমাদের গল্প’ নাটক পরিচালনায় সেরা নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ এবং ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ নাটকের জন্য সমালোচকদের বিচারে সেরা নাট্য পরিচালক হয়েছেন কাজল আরেফিন অমি।
ঢালিউড সিলভার জুবিলি অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত হয়েছেন আসিফ আকবর, রবি চৌধুরী ও আঁখি আলমগীর। প্রতিবারের মতো এই অনুষ্ঠান আয়োজন করছে শো টাইম মিউজিক অ্যান্ড প্লে-র সিইও আলমগীর খান আলম।