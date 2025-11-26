শুভর সঙ্গে ছবি পোস্ট করে ঐশী লিখলেন, ‘তুমি আমার মেঘলা মনে রঙিলা আকাশ’
বিনোদন ডেস্ক
ফেসবুকে তারকারা বেশির ভাগ সময়ই সরব থাকেন। প্রকাশ করেন তাঁদের কাজের খবরসহ নানা রকম ব্যস্ততার কথা। কখনো সেগুলোই বৈচিত্র্য হয়ে ধরা দেয় ভক্তদের কাছে। একনজরে দেখে নিতে পারেন ফেসবুকের পাতা থেকে তারকাদের মনের কথা।
অভিনয়শিল্পী দীপা খন্দকার সম্প্রতি নতুন একটি সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন। নিয়মিত নাটকের কাজ করছেন। ফেসবুকেও বিভিন্ন বিষয়ে নানান ভাবনা শেয়ার করেন। আজ তিনি লিখেছেন, অন্য কেউ তাঁকে অসম্মান করার বিষয়ে। ফেসবুক পোস্টে নিজের এই স্থিরচিত্র দিয়ে দীপা খন্দকার লিখেছেন, ‘যে আমাকে পাবলিকলি ছোট করে, আমি তাকেও ছোট করি না। কারণ, এই কাজটা আমার না। আর আসলেই কি সে আমাকে ছোট করতে পারছে, নাকি সে নিজেকেই ছোট করছে?’
অভিনয়ে কিছুটা অনিয়মিত নাজনীন হাসান। বিশেষ দিবস ও বিজ্ঞাপনচিত্র ছাড়া তেমন কোনো কাজে খুব একটা দেখা যায় না তাঁকে। মধ্যে লম্বা সময় ধরে ব্যস্ত ছিলেন পড়াশোনা নিয়ে। গেল বছর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন নাজনীন, তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ‘বাংলাদেশের শিশু থিয়েটার চর্চা (১৯৯১-২০১০)’। মঞ্চ ও টেলিভিশনের এই অভিনয়শিল্পী মাঝেমধ্যে ফেসবুকে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। আজ বুধবার নিজের এই স্থিরচিত্র পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘সময় যাক সময়ের মতো...ও নিয়ে ভাবি না...কারণ, ভাবলেই সময়ের ফাঁদে আটকা পড়তে হবে...।’
অভিনয়শিল্পী নুসরাত ইমরোজ তিশা নতুন একটি কাজের খবর তাঁর ফেসবুকে শেয়ার করেছেন। এতে তিনি বিশেষ কোনো চরিত্রে থাকছেন কি না, সে বিষয়েও কিছু জানা যায়নি। ফেসবুক পোস্টারটি শেয়ার করে তিশা লিখেছেন, ‘মিডলাইফ ক্রাইসিস থুক্কু ডিম লাইট ক্রাইসিস! চরকিতে শিগগিরই আসছে, শরাফ আহমেদ জীবন পরিচালিত, ‘মিনিস্ট্রি অফ লাভ’–এর ষষ্ঠ ফিল্ম ‘ডিম লাইট’।মডেল ও চিত্রনায়িকা জাহারা মিতু একগুচ্ছ স্থিরচিত্র পোস্ট করে লিখেছেন, ‘রক্তজবার ন্যায় ক্ষণজন্মা না হোক তোমার প্রেম।’ ছোটপর্দার অভিনয়শিল্পী সালহা খানম নাদিয়া ফেসবুকে এই স্থিরচিত্র পোস্ট করে লিখেছেন, ‘শান্তভাবে বড় স্বপ্ন দেখি, নিঃশব্দে তা পূরণ করি। সবার স্বপ্ন পূরণের দোয়া রইল।’গায়ক কাজী শুভ এই স্থিরচিত্র পোস্ট করে লিখেছেন, ‘তুমি আমার মেঘলা মনে রঙিলা আকাশ।’শাকিব খানের সঙ্গে ‘সোলজার’ ছবির শুটিং শেষ করেছেন জান্নাতুল ফেরদৌসী ঐশী। এর মধ্যে জানা গেছে, দীর্ঘদিন আটকে থাকা ‘নুর’ ছবিটিও মুক্তি পাচ্ছে। তবে প্রেক্ষাগৃহে নয়, ওটিটিতে মুক্তি পাবে রায়হান রাফী পরিচালিত এই ছবিটি। ‘নুর’ ছবিতে ঐশী অভিনয় করেছেন আরিফিন শুভর বিপরীতে। শুভর সঙ্গে এই স্থিরচিত্র পোস্ট করে ঐশী ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘যদি হারাস একটিবার, মরে যাব শতবার।’আলোচিত গায়ক তাশরিফ খান এই স্থিরচিত্র পোস্ট করে লিখেছেন, ‘খেজুরের রস দিয়ে শীতের শুরু হলো, আলহামদুলিল্লাহ। জীবন সুন্দর।’