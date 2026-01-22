‘একসাথে আলাদা’তে ইয়াশ-পারসা

ঈদুল ফিতরে হইচইয়ে মুক্তি পাচ্ছে ‘একসাথে আলাদা’। ওটিটি প্ল্যাটফর্মটির এটি প্রথম এক ঘণ্টার সিনেমা। এত দিন হইচইয়ে মূলত দীর্ঘ সিরিজ কিংবা পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমাই দেখা গেছে। নতুন এই চলচ্চিত্রে জুটি বেঁধেছেন ইয়াশ রোহান ও পারসা ইভানা। আধুনিক নগরজীবনের প্রেম, মান–অভিমান ও সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে নির্মিত রোমান্টিক–কমেডি ঘরানার সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন রেজাউর রহমান।
সিনেমাটি নিয়ে পরিচালক রেজাউর রহমান বলেন, ‘আমরা এমন এক সময়ের গল্প বলতে চেয়েছি, যেখানে ভালোবাসা আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত স্পেস আর ক্যারিয়ারের চাপে সম্পর্কের সমীকরণ বদলে যাচ্ছে। এটি সময়োপযোগী গল্প বলার চেষ্টা করবে।’
অভিনেতা ইয়াশ রোহানের ভাষ্যে, ‘আমাদের চারপাশের পরিচিত অনেক মানুষের সঙ্গে গল্পটা মিলে যাবে। পোস্টার প্রকাশের পর দর্শকদের আগ্রহ দেখে ভালো লেগেছে। আশা করছি, মুক্তির পর সেই আগ্রহ আরও বাড়বে।’
অভিনেত্রী পারসা ইভানা বলেন, ‘রোমান্টিক কমেডির মধ্যেও এখানে সূক্ষ্ম মানবিক অনুভূতি আছে। ইয়াশ আর আমি সেই অনুভূতিগুলো পর্দায় সত্যি করে তুলতে চেষ্টা করেছি।’
হইচই বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর সাকিব আর খান বলেন, ‘দর্শকদের জন্য নতুন ও বৈচিত্র্যময় গল্প তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য। সেই ধারাবাহিকতায় একসাথে আলাদা আমাদের বছরের অন্যতম বিশেষ কাজ হতে যাচ্ছে।’
সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করেছেন তারেক আনাম খান, তুষার খান, রোজী সিদ্দিকী, দীপা খন্দকার প্রমুখ।