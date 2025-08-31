নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে জনপ্রিয় ১০ সিনেমা কোনগুলো

প্রতি সপ্তাহেই নেটফ্লিক্সে মুক্তি পায় দুনিয়ার নানা প্রান্তের, নানা ভাষার সিনেমা। সমালোচকদের বিচারে গড়পড়তা হলেও অনেক সিনেমা তুমুল জনপ্রিয়তা পায়। তাই প্ল্যাটফর্মটির সর্বকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় ১০ সিনেমার তালিকা দেখতে গিয়ে চমকে যেতে পারেন। তবে হরর, অ্যাকশন, রোমান্টিক, থ্রিলার মিলিয়ে ১০ সিনেমার এই তালিকা যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়। চলুন জেনে নেওয়া যাক নেটফ্লিক্সের সর্বকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় ১০ সিনেমা সম্পর্কে।
১০. ‘ড্যামসেল’
ডার্ক ফ্যান্টাসি ঘরানার সিনেমাটি নিয়ে মুক্তির আগে তেমন আলোচনা ছিল না। কিন্তু গত বছরের ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবসে মুক্তির পরেই ওটিটির সবচেয়ে আলোচিত সিনেমার একটি হয়ে ওঠে এটি। হুয়ান কার্লোস ফ্রেসনাদিও পরিচালিত সিনেমাটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন মিলি ববি ব্রাউন। ‘ড্যামসেল’ ডার্ক ফ্যান্টাসি ঘরানার সিনেমা। ছবির গল্প রাজকুমারী ইলোডিকে নিয়ে।
পাশের রাজ্য থেকে তার বিয়ের প্রস্তাব আসে, ইলোডির মা-বাবাও রাজি হয়ে যায়। কারণ, পাত্রপক্ষ ধনাঢ্য। বিয়ের পর বর ইলোডিকে গুহার সামনে ফেলে দেয়। যে গুহায় ড্রাগন ইলোডিকে মারতে চায়, সে কি পারবে নিজেকে বাঁচাতে—এই নিয়ে গল্প। নারী দিবসে মুক্তি পাওয়া সিনেমাটিতে পরিচালক রূপক অর্থে বিয়ের পর অনেক নারীর দুরবস্থাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। অ্যাকশন ফ্যান্টাসি আর নারীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশেষ বার্তা—সব মিলিয়ে দর্শকের মন জয় করেছে সিনেমাটি। সিনেমাটির ভিউ ১৩৮ মিলিয়ন।
৯. ‘দ্য গ্রে ম্যান’
১৩৯ দশমিক ৩ মিলিয়ন ভিউ নিয়ে তালিকার ৯–এ আছে ‘দ্য গ্রে ম্যান’। রায়ান গসলিংকে নিয়ে সিনেমাটি মুক্তি পায় ২০২২ সালে। বানিয়েছেন অ্যাকশন সিনেমার আলোচিত পরিচালক অ্যান্থনি ও জো রুশো ভ্রাতৃদ্বয়। অ্যাকশন থ্রিলার সিনেমাটি তৈরি হয়েছে ২০০৯ সালে প্রকাশিত মার্ক গ্রিয়ানির একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে। ছবিতে আরও আছেন আনা ডে আরমাস, ক্রিস ইভান্স প্রমুখ। সহজ গল্প, অ্যাকশন আর রোমাঞ্চের টানে সারা দুনিয়ার দর্শকেরা মুক্তির পরেই সিনেমাটি দেখতে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। মুক্তির প্রথম তিন দিনেই এটির ভিউ ছাড়ায় ৪৩ দশমিক ৫৫ মিলিয়ন। ৮৪টি দেশে এটি নেটফ্লিক্সের টপচার্টের শীর্ষে ছিল।
৮. ‘লিভ দ্য ওয়ার্ল্ড বিহাইন্ড’
অ্যাপোক্যালিপটিক সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার এ ছবিতে ছিলেন জুলিয়া রবার্টস, ইথান হক, মাহারশালা আলী। স্যাম ইসমাইল পরিচালিত সিনেমাটি তৈরি হয়েছে ২০২০ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত লেখক রুমান আলমের লেখা উপন্যাস অবলম্বনে। দর্শকের কাছে জনপ্রিয়তার পাশাপাশি এ সিনেমাটি সমালোচকদের কাছেও প্রশংসিত হয়। রটেন টমেটোজ-এ ১৬১ জন সমালোচকের মধ্যে ৭৩ শতাংশই ‘লিভ দ্য ওয়ার্ল্ড বিহাইন্ড’ ছবিটির প্রশংসা করেছেন। গড় স্কোর ১০-এর মধ্যে ৬.৭।
ওয়েবসাইটটির সারসংক্ষেপে বলা হয়েছে, ‘একটু ধীরগতির হলেও দর্শকদের ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করে এই ছবি, যদিও বার্তাগুলো কিছুটা সরল।’ অন্যদিকে মেটাক্রিটিক ছবিটিকে ৩৫ জন সমালোচকের মতামতের ভিত্তিতে ১০০-এর মধ্যে ৬৮ স্কোর দিয়েছে, যা ‘সাধারণভাবে ইতিবাচক’ রিভিউ হিসেবে বিবেচিত। দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট রিভিউতে লিখেছে, ‘ছবিটি যেন এম নাইট শ্যামালনের কোনো কাজের মতো, তবে অতিপ্রাকৃত উপাদান বাদ দিয়ে এর প্রতিটি দৃশ্যে রয়েছে তীব্র সামাজিক ব্যঙ্গ।’ সিনেমাটির ভিউ ১৪৩ দশমিক ৪ মিলিয়ন।
৭. ‘ব্যাক ইন অ্যাকশন’
সাত নম্বরে রয়েছে অ্যাকশন–কমেডিনির্ভর সিনেমা ‘ব্যাক ইন অ্যাকশন’। ভিউ ১৪৭ দশমিক ২ মিলিয়ন। চলতি বছরের শুরুতে মুক্তি পায় এই অ্যাকশন কমেডি সিনেমাটি। এ ছবির নাম যেন অভিনেত্রী ক্যামেরন ডিয়াজের সঙ্গেই যায়। কারণ, বিরতির পর এ সিনেমা দিয়েই পর্দায় ফিরেছেন তিনি। শেঠ গর্ডন পরিচালিত ছবিতে আরও ছিলেন জেমি ফক্স, অ্যান্ড্রু স্কট। ছবিটি মুক্তির পর ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়, প্রথম দিনেই ৪৬ দশমিক ৮ মিলিয়ন ভিউ হয়।
৬. ‘বার্ড বক্স’
পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপটিক হরর সিনেমাটি তৈরি হয়েছে ২০১৪ সালে প্রকাশিত জশ মালারম্যানের উপন্যাস অবলম্বনে। সুজার বেয়ার পরিচালিত সিনেমাটিতে অভিনয় করেন সুজান বিয়ার। এর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন স্যান্ড্রা বুলক। ২০১৮ মুক্তির পর এটি ছিল নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে বেশিবার দেখা সিনেমার তালিকার শীর্ষে। পরে সেই রেকর্ড ভেঙে দেয় ‘রেড নোটিশ’। ২০২৩ সালে মুক্তি পায় সিনেমাটির সিকুয়েল ‘বার্ড বক্স বার্সেলোনা’; তবে সেটি ততটা আলোচিত হয়নি। ‘বার্ড বক্স’ সমালোচকদের কাছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পায়, বেশির ভাগই বলেন সিনেমাটি ‘গড়পড়তা’। ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান সিনেমাটি সম্পর্কে লিখেছে, ‘নদীপথে শিশু রক্ষার মিশন দিয়ে ছবির শুরুটা যেমন সাহসী, তেমনই কিছুটা বোকামিও বটে। শুরুর লেকচারের মাধ্যমে পরিচালক বিয়ার সিনেমায় কী হতে যাচ্ছে, সেটা বুঝিয়ে দেন ঠিকই, কিন্তু এরপর যখন কাহিনি পাঁচ বছর পিছিয়ে যায়, তখন বাকি চরিত্রগুলো মোটেও চমক জাগায় না। কী ঘটছে, কেন ঘটছে বা কীভাবে ঘটছে—এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর ছবিতে মেলে না।’ তালিকার ছয়ে থাকা সিনেমাটির ভিউ ১৫৭ দশমিক ৪ মিলিয়ন।
৫. ‘দ্য অ্যাডাম প্রজেক্ট’
তালিকার পাঁচে রয়েছে ‘দ্য অ্যাডাম প্রজেক্ট’। সিনেমাটির ভিউ ১৫৭ দশমিক ৬ মিলিয়ন। এটি মুক্তির প্রথম ২৮ দিনেই ১৫৭ দশমিক ৬ মিলিয়ন ভিউ—২০২২ সালে মুক্তি পাওয়া শন লেভির সিনেমাটির জনপ্রিয়তা বুঝতেই পারছেন। সায়েন্স ফিকশন অ্যাকশন কমেডি সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন রায়ান রেনল্ডস, মার্ক রাফালো, জেনিফার গার্নার, জোয়ি সালডানা প্রমুখ। ‘ব্যাক টু দ্য ফিউচার’, ‘দ্য লাস্ট স্টারফাইটার’-এর মতো আশির দশকের আলোচিত সিনেমার প্রেরণা অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে ‘দ্য অ্যাডাম প্রজেক্ট’। দর্শকেরা পছন্দ করলেও সমালোচকদের কাছে ‘চলনসই’ রিভিউ পেয়েছে সিনেমাটি।
৪. ‘ডোন্ট লুক আপ’
রাজনৈতিক বিদ্রূপাত্মক এই ব্ল্যাক কমেডি সিনেমাটি ২০২১ সালে মুক্তির পর সমালোচকদের কাছে প্রশংসিত হয়। নির্মাতা অ্যাডাম ম্যাকি সিনেমাটি জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানা রাজনৈতিক বিষয়ে যেভাবে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন, সেটাও তারিফ করেন বোদ্ধারা। রটেন টমেটোজ-এ ৩০৫ জন সমালোচকের মধ্যে ৫৫ শতাংশ সিনেমাটির ইতিবাচক রেটিং দিয়েছেন। গড় রেটিং ১০-এর মধ্যে ৬.৩। একটি রিভিউয়ে বলা হয়েছে, ‘তারকাবহুল সিনেমাটি যে সামাজিক অনেক বিষয়কে চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়, তা অনস্বীকার্য।’ মেটাক্রিটিক-এ ১০০-এর মধ্যে স্কোর ৪৯। সান ফ্রান্সিসকো ক্রনিকল ছবিটির প্রশংসা করে লিখেছেন, ‘ডোন্ট লুক আপ’ সম্ভবত ২০২১ সালের সবচেয়ে মজার সিনেমা। একই সঙ্গে এটিই সবচেয়ে বিষণ্ন। এই অদ্ভুত সংমিশ্রণটাই সিনেমাটিকে অনন্য করে তুলেছে। নির্মাতা আপনাকে হাসাতে হাসাতে মনে করিয়ে দেন, পৃথিবী সত্যিই ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে। তারকাবহুল এ সিনেমায় অভিনয় করেছেন মেরিল স্ট্রিপ, কেট ব্ল্যাঞ্চেট, লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও, জেনিফার লরেন্স, টিমোথি শ্যালামে প্রমুখ। নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় সিনেমার তালিকার চারে আছে ‘ডোন্ট লুক আপ’। এর ভিউ ১৭১ দশমিক ৪ মিলিয়ন।
৩. ‘ক্যারি-অন’
হাতে খুব বেশি সময় নেই। মন দিয়ে কিছু দেখার মুডও নেই। এমন কিছু দেখতে চান, যা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতে হবে না, সঙ্গে একটু রোমাঞ্চ থাকলেও মন্দ কী। এই যদি হয় আপনার মনোভাব, তাহলে দেখে নিতে পারেন গত বছরের ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়া আলোচিত এই অ্যাকশন-থ্রিলার সিনেমাটি। ২০২৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর নেটফ্লিক্সে মুক্তির পর টানা অনেক দিন প্ল্যাটফর্মটির ইংরেজিভাষী সিনেমার তালিকার শীর্ষে ছিল ‘ক্যারি-অন’। স্প্যানিশ নির্মাতা হাউমে কোয়েত-সেরা প্রচুর সিনেমা বানিয়েছেন। মূলত হরর ও অ্যাকশন-থ্রিলার বানিয়েছেন। বেশি সিনেমা বানানোর ফলে যা হয়, কিছু সিনেমা বেশ ভালো হয়েছে, কিছু হয়েছে ভুলে যাওয়ার মতো। তবে অ্যাকশন-থ্রিলারে তাঁর পারদর্শিতা প্রশংসা করার মতো। বিশেষ করে লিয়াম নিসনকে নিয়ে তাঁর করা ‘আননোন’, ‘নন-স্টপ’, ‘রান অল নাইট’ সিনেমাগুলো আলোচিত হয়েছিল। আবার ডোয়াইন জনসনকে নিয়ে ‘জঙ্গল ক্রুজ’, ‘ব্ল্যাক অ্যাডাম’-এর মতো বড় বাজেটের সিনেমাও করেছেন। এ সিনেমায় তিনি হাজির হয়েছেন অল্প বাজেট আর তুলনামূলকভাবে কম পরিচিত তারকা ট্যারন এগারটনকে নিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বেশ উপভোগ্য একটা থ্রিলার বানিয়েছেন। এটি আছে নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় সিনেমার তালিকার তিনে। সিনেমাটির ভিউ ১৭২ দশমিক ১ মিলিয়ন।
২. ‘রেড নোটিশ’
২০২১ সালের নভেম্বর। সারা দুনিয়ায় তখন চোখ রাঙাচ্ছে কোভিড মহামারি। প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা সেভাবে মুক্তি পাচ্ছে না, ওটিটির জনপ্রিয়তা বাড়ছে বিশ্বজুড়ে। এমন সময় মুক্তি পায় ‘রেড নোটিশ’। সিনেমা তো পরে, অভিনয়শিল্পীর নাম দেখেই চমকে যাওয়ার দশা। ওটিটির সিনেমায় ডোয়াইন জনসন, রায়ান রেনল্ডস, গ্যাল গ্যাদতের মতো তারকা! ২০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মিত তারকাবহুল এই অ্যাকশন কমেডি সিনেমাটি অনুমিতভাবে বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। মুক্তির ২৮ দিনের মধ্যেই ৭ কোটি ভিউ হয় সিনেমাটির। মুক্তির প্রথম দিন সবচেয়ে বেশি দেখা নেটফ্লিক্সের সিনেমা এটিই। প্ল্যাটফর্মটির সর্বকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় সিনেমার তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছে রসন মার্শাল থারবার পরিচালিত ‘রেড নোটিশ’। এটির ভিউ ২৩০ দশমিক ৯ মিলিয়ন।
১. ‘কে–পপ ডেমন হান্টার্স’
‘রেড নোটিশ’–এর চার বছরের রেকর্ড সম্প্রতি ভেঙে দিয়েছে চলতি বছরের আলোচিত মিউজিক্যাল অ্যানিমেশন সিনেমা ‘কে–পপ ডেমন হান্টার্স’। গত ২০ জুন মুক্তির পর সিনেমাটির ভিউ ২৩৬ মিলিয়ন। মুক্তির আগে সিনেমাটি নিয়ে সেভাবে আলোচনা ছিল না। কিন্তু মুক্তির পর বিশ্বব্যাপী ‘অপ্রত্যাশিতভাবে’ই হিট হয় ‘কে-পপ ডেমন হান্টার্স’। কেবল কি সিনেমা, গানগুলোও সুপারহিট। চলতি মাসের শুরুতে ছবিটির গান ‘গোল্ডেন’ বিলবোর্ড হট ১০০-এর শীর্ষ স্থান দখল করে। ওটিটিতে মুক্তির দুই মাস পর ১২ আগস্ট সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। সেখানেও ঝড় তুলেছে। সপ্তাহান্তে ছবিটি বক্স অফিস থেকে আনুমানিক ১৮ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। এটিই নেটফ্লিক্সের প্রথম সিনেমা, যা প্রথমে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েও পরে বক্স অফিসের শীর্ষে পৌঁছেছে। গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে আছে তিন কে-পপ আইডল—রুমি, মিরা ও জোয়ি। তারা ‘হানট্রিক্স’ নামের এক সুপারস্টার গার্ল ব্যান্ডের সদস্য। কিন্তু তাদের এ জীবনের বাইরে আছে এক গোপন পরিচয়। তারা গানের শক্তিকে ব্যবহার করে ডেমনদের মারে। কিন্তু ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেয়, যখন হঠাৎ রুমি গান গাইতে পারে না। হঠাৎ নষ্ট হয়ে যায় তার গানের গলা। ঠিক তখনই আবির্ভূত হয় নতুন এক বয় ব্যান্ড ‘সাযা বয়েজ’। এই ব্যান্ডের সুদর্শন ছেলেদের দেখে রুমি, মিরা, জোয়িও নিজেদের সামলাতে পারে না। কিন্তু সুন্দর চেহারার আড়ালে এই ব্যান্ডের সদস্যরা আসলে ডেমন। এর মধ্যে হানট্রিক্স ব্যান্ডেও ফাটল ধরে। হানট্রিক্স কি পারে সাযা বয়েজকে থামাতে? নাকি তাদের আত্মাও দখল করে নেয় শয়তান? এমন গল্প নিয়েই ‘কে-পপ ডেমন হান্টার্স’। সিনেমাটির পরিচালক ম্যাগি ক্যাংয় ও ক্রিস অ্যাপেলহ্যান্স।
নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে বেশি ভিউ হওয়া ১০ সিনেমা (২৫ আগস্ট পর্যন্ত)
১. ‘কে–পপ ডেমন হান্টার্স’, ২৩৬ মিলিয়ন
২. ‘রেড নোটিশ’, ২৩০.৯ মিলিয়ন
৩. ‘ক্যারি–অন’, ১৭২.১ মিলিয়ন
৪. ‘ডোন্ট লুক আপ’, ১৭১.৪ মিলিয়ন
৫. ‘দ্য অ্যাডাম প্রজেক্ট’, ১৫৭.৬ মিলিয়ন
৬. ‘বার্ড বক্স’, ১৫৭.২৪ মিলিয়ন
৭. ‘ব্যাক ইন অ্যাকশন’, ১৪৭.২ মিলিয়ন
৮. ‘লিভ দ্য ওয়ার্ল্ড বিহাইন্ড’ ১৪৩. ৪ মিলিয়ন
৯. ‘দ্য গ্রে ম্যান’, ১৩৯.৩ মিলিয়ন
১০. ‘ড্যামসেল’, ১৩৮ মিলিয়ন
তথ্যসূত্র: নেটফ্লিক্স, আইএমডিবি