‘নোয়াখালী শিমুল’ কি ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ থেকে বাদ?

বেশ কদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ ধারাবাহিক নাটকের নতুন কিস্তি থেকে বাদ যাচ্ছেন অভিনেতা শিমুল শর্মা। পোস্টার প্রকাশ কিংবা নাটকটি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনেও ছিলেন না শিমুল। তখনই জোরেশোরে শোনা যায়, শিমুল ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’–এর পরবর্তী কিস্তি থেকে বাদ যাচ্ছেন। কী বলছেন এই অভিনেতা ও নির্মাতা।
শিমুল কি ধারাবাহিকটিতে থাকছেন? এমন প্রশ্নে নির্মাতা কাজল আরেফিন অমি গণমাধ্যমে বলেন, ‘আমাদের নাটক থেকে কাউকে জোর করে সরিয়ে দেওয়া বা যোগ করার সুযোগ নেই। আমাদের গল্পে যা দাবি রাখে, সেভাবেই গল্প প্রয়োজন মনে করলে এখানে যেকেউ ফ্রন্টলাইনে চলে আসে। কখনো কেউ কেউ কিছু সময়ের জন্য দূরে সরে যায়।’
প্রায় আট বছর ধরে নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ ধারাবাহিক। সেখানে কোনো চরিত্র বাদ যাওয়ার মতো ঘটনা এটাই প্রথম নয়। এর আগে নাটক থেকে গল্পের প্রয়োজনে বাদ যায় তৌসিফ মাহবুব ও শামীম হাসান সরকার। দীর্ঘদিন পরে আবার নেহাল চরিত্রের অভিনেতা তৌসিফ ফিরেছেন।
এসব প্রসঙ্গ টেনে কাজল আরেফিন বলেন, ‘গত আট বছর আমাদের নাটকটি নিজস্বতা বা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এগিয়ে চলেছে। এখানে কখনো চরিত্র আসবে, কখনো যাবে। কখনো নতুন চরিত্র তৈরি হবে। এটাই স্বাভাবিক। সম্পূর্ণটা নির্ভর করে গল্পের ওপর।’
শিমুল শর্মা শুরুতে কাজল আরেফিনের সহকারী পরিচালক ছিলেন। পরে সহকারী থেকে অভিনয়ে সুযোগ পান। নাটকের অন্যান্য চরিত্রের মতোই দর্শকদের কাছে পরিচিতি পান তিনি। তাঁর অভিনীত চরিত্র ‘নোয়াখালীর শিমুল’ নামেই পরিচিত। নাটক থেকে আপাতত বাদ যাচ্ছেন এই অভিনেতা। এ নিয়ে শিমুল গণমাধ্যমে বলেন, ‘গল্পের প্রয়োজনে আমাকে রাখা হয়েছিল। আবার যদি প্রয়োজন হয়, তখন ফিরব।’ এই নিয়ে তাঁর কোনো অভিমান নেই।
২০১৮ সালে প্রচার শুরু হয় ধারাবাহিক ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’। কাজল আরেফিন অমির বানানো এই ধারাবাহিকের এখন পঞ্চম সিজন প্রচারিত হচ্ছে। এই ধারাবাহিকের জনপ্রিয় কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে আছে নেহাল, কাবিলা, হাবু, পাশা, রোকেয়া, বোরহান। বর্তমানে সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাতে বুম ফিল্মের ইউটিউব এবং পরে চ্যানেল আইয়ে প্রচারিত হচ্ছে ব্যাচেলর পয়েন্ট সিজন ৫। এ ছাড়া প্রতি মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার বঙ্গের ওটিটি প্ল্যাটফর্মে একসঙ্গে আট পর্ব করে দেখা যাচ্ছে।