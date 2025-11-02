‘নীলচক্র’ সিনেমার গানের দৃশ্যে মন্দিরা ও শুভ। নির্মাতার সৌজন্যে
‘নীলচক্র’ সিনেমার গানের দৃশ্যে মন্দিরা ও শুভ। নির্মাতার সৌজন্যে
ওটিটি

তরুণীদের ব্যক্তিগত ভিডিও ফাঁস, সাইবার অপরাধের সেই গল্প এবার আসছে ওটিটিতে

বিনোদন ডেস্ক

দুই বছরে অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে ১৬ তরুণীর ব্যক্তিগত ভিডিও। এ ঘটনায় পাঁচজন আত্মহত্যা করে। পুরো ঘটনাই একটি সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্রের; উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ভিডিওগুলো। এর পেছনে কি বড় একটি চক্র রয়েছে? কী চায় তারা? এমন গল্প নিয়ে মিঠু খানের সিনেমা ‘নীলচক্র’ চলতি বছরের ঈদুল আজহায় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। সিনেমাটি এবার আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনের পর্দায়। গতকাল প্ল্যাটফর্মটির ফেসবুকে এ তথ্য জানানো হয়।

শনিবার দুপুরে ‘নীলচক্র’ সিনেমার একটি টিজার প্রকাশ করে আইস্ক্রিন। প্রায় পৌনে এক মিনিটের টিজারটি প্রকাশ করে আইস্ক্রিন লিখেছে, সাইবার ক্রাইমের আড়ালে লুকানো প্রতারণা ও অন্ধকার সত্য—এক তদন্তকারীর হাত ধরে রহস্য উন্মোচনের সিনেমা ‘নীলচক্র’। তবে সিনেমাটি কবে মুক্তি পাবে, সেটা জানানো হয়নি।

‘নীলচক্র’ ছবির পোস্টারে এভাবেই দেখা গেছে আরিফিন শুভকে

‘নীলচক্র’ শব্দের ভেতরেই যেন লুকিয়ে আছে এক নীল বিষণ্নতা, এক অজানা নরক। পরিচালক মিঠু খান ওটিটি মুক্তি নিয়ে বলেন, ‘আমরা গল্প বলেছি রহস্য আর অন্ধকারকে সঙ্গী করে। একদিকে সাসপেন্স, অন্যদিকে বাস্তব সমাজে ঘটে চলা এক নিষিদ্ধ অথচ অস্বীকারযোগ্য নয় এমন এক বিপজ্জনক বাস্তবতা। বাংলা সিনেমায় এমন বিষয়বস্তু নিয়ে এর আগে কাজ হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।’

Also read:কাঁচি দিয়ে একের পর এক তরুণী খুন, কে এই ক্রমিক খুনি

মিঠু আরও বলেন, ‘ব্লু ফিল্ম র‍্যাকেট, যেটা আমাদের সমাজে আড়ালে ঘটে চলা এক অপরাধজগৎ, তার ছায়া পড়েছে এবার বড় পর্দায়। তুলনামূলক নতুন এই প্লট একদিকে যেমন সাহসী, তেমনি সময়োপযোগীও।’
‘নীলচক্র’ সিনেমার প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন আরিফিন শুভ ও মন্দিরা চক্রবর্তী। তাঁদের সঙ্গে আরও আছেন ফজলুর রহমান বাবু, শিরীন আলম, খালেদা আক্তার কল্পনা, শাহেদ আলী, প্রিয়ন্তী উর্বী, মাসুম রেজওয়ান প্রমুখ।

আরও পড়ুন