১ হাজার কোটি টাকা আয় করা ‘ধুরন্ধর’, ওটিটিতে আরও যা দেখবেন

এ সপ্তাহে ওটিটিতে মুক্তি পাওয়া ও মুক্তির অপেক্ষায় থাকা নতুন ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র ও রিয়েলিটি শোর খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন।
‘ধুরন্ধর’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: নেটফ্লিক্স
দিনক্ষণ: চলমান
প্রেক্ষাগৃহে এক হাজার কোটি রুপির বেশি ব্যবসা করার পর ওটিটিতে এসেছে ধুরন্ধর। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পাকিস্তানের অভ্যন্তরে পরিচালিত এক গোপন অপারেশন নিয়ে সিনেমাটির গল্প। আদিত্য ধর পরিচালিত সিনেমাটি অভিনয় করেছেন সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন, রণবীর সিং ও অক্ষয় খান্না।
‘দ্য রেকিং ক্রু’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও
দুই সৎভাইয়ের গল্প। একজন পুলিশ, অন্যজন নেভিতে কাজ করে। দুজনের খুব একটা মিল নেই। কিন্তু হঠাৎই তারা জানতে পারে, তাদের বাবাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে! বাবার হত্যাকারীকে ধরতে জোট বাঁধে দুই ভাই। অ্যানজেল মানুয়েল সোতো পরিচালিত এই অ্যাকশন–কমেডি সিনেমায় অভিনয় করেছেন জেসন মামোয়া ও ডেভ বাতিস্তা।
‘গুস্তাখ ইশক’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: জিও হটস্টার
দিনক্ষণ: চলমান
বিভু পুরি পরিচালিত মিউজিক্যাল রোমান্টিক ছবিটি গত ২৮ নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। বক্স অফিসে সেভাবে সাফল্য না পেলেও সমালোচকদের কাছে প্রশংসিত হয়েছিল। গল্প এক তরুণ কবিকে নিয়ে, যে তার বাবার পুরোনো ছাপাখানা নতুন করে গড়ে তুলতে চায়। ছবিতে অভিনয় করেছেন নাসিরউদ্দিন শাহ, বিজয় ভার্মা ও ফাতিমা সানা শেখ।
‘ইফ আই হ্যাড লেগস আই উড কিক ইউ’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: এইচবিও ম্যাক্স
দিনক্ষণ: চলমান
একা মেয়েকে মানুষ করা আর নিজের ক্যারিয়ার সামাল দিতে দিতে লিন্ডার (রোজ বায়ার্ন) যখন ত্রাহি অবস্থা, তখন দেখা দেয় নতুন বিপদ। মেয়ের রহস্যময় অসুস্থতা ধরা পড়ে। সাইকোলজিক্যাল কমেডি ড্রামাটি গত বছর মুক্তির পর ব্যাপক প্রশংসিত হয়। এর মধ্যেই ক্রিটিক চয়েজ, বাফটা ও অস্কারে মনোনয়নও পেয়েছে। ম্যারি ব্রনস্টাইন পরিচালিত সিনেমায় অভিনয় করেছেন রোজ বায়ার্ন, কোনান ওব্রায়েন।