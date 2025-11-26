স্ত্রী ওয়ারিশা খানের সঙ্গে কনটেন্ট ক্রিয়েটর আজলান শাহ
স্ত্রী ওয়ারিশা খানের সঙ্গে কনটেন্ট ক্রিয়েটর আজলান শাহ
ওটিটি

প্রথম স্ত্রীর সম্মতি নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করছেন আজলান

বিনোদন ডেস্ক

২০২২ সালের ডিসেম্বরে ধুমধাম করে বিয়ে করেন পাকিস্তানি জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর আজলান শাহ। স্ত্রী ওয়ারিশা খান পেশায় চিকিৎসক, পাশাপাশি কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবেও পরিচিতি রয়েছে।

আজলান ও ওয়ারিশা দম্পতির সংসারে আজওয়া নামের দুই বছর বয়সী এক কন্যাসন্তান রয়েছে।

ওয়ারিশার সঙ্গে বিচ্ছেদের আগেই দ্বিতীয় বিয়ের পরিকল্পনা করেছেন আজলান শাহ। গতকাল মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন তিনি। এরপর এ নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে।

স্ত্রী ওয়ারিশা খানের সঙ্গে কনটেন্ট ক্রিয়েটর আজলান শাহ

ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে আজলান জানান, একজন পাবলিক ফিগার হিসেবে দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে বিষয়টি প্রকাশ করেছেন তিনি।

আজলান লিখেছেন, ‘আপনাদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেয়ার করতে চেয়েছি। একজন পাবলিক ফিগার হিসেবে অন্য কারও মাধ্যমে জানার আগেই এটা আপনাদের জানানো আমার দায়িত্ব বলে মনে করি।’

Also read:পাকিস্তানি তারকা আহাদ রাজা ঢাকায় কী করছেন
২০২২ সালে ওয়ারিশা খানকে বিয়ে করেন আজলান শাহ

দ্বিতীয় বিয়ের পরিকল্পনা প্রকাশ্যে আসার পর বিতর্কের ঝড় উঠেছে। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের আগেই দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন কেন?

আজলান শাহর দাবি, প্রথম স্ত্রী ওয়ারিশা খানের পূর্ণ সম্মতি নিয়েই সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন তিনি। তিনি লিখেছেন, ‘যতই অদ্ভুত শোনাক, আমি আবার বিয়ে করছি। আমার স্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। তাই দয়া করে আমার পরিবারকে এ বিষয়ে জড়াবেন না, এটা আমার ব্যক্তিগত বিষয়। ধন্যবাদ।’

এ সময়ে পরিবারের গোপনীয়তাকে সম্মান জানানোর অনুরোধ করেছেন আজলান। তিনি লিখেছেন, ‘আপনাদের দোয়া কামনা করছি।’

তবে বিষয়টি নিয়ে ওয়ারিশা খানের কোনো বক্তব্য সামনে আসেনি।

এআরআই নিউজ অবলম্বনে

আরও পড়ুন