আসছে আলোচিত সিনেমা–সিরিজ,কী দেখবেন নভেম্বরে

প্রেক্ষাগৃহে আছে বড় তারকা, আলোচিত নির্মাতার সিনেমা। ওটিটিও জমজমাট। নতুন সিনেমা–সিরিজ তো আছেই, সঙ্গে মুক্তি পাবে আলোচিত সিরিজের নতুন মৌসুম। নভেম্বরে প্রেক্ষাগৃহ ও ওটিটিতে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা দেশি–বিদেশি সিনেমা ও সিরিজ নিয়ে এই আয়োজন।
ফেরেশতে, বঙ্গ
প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর এবার ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাচ্ছে ফেরেশতে। আগামীকাল ২ নভেম্বর বঙ্গতে আসছে সিনেমাটি। বাংলাদেশ-ইরান যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন ইরানি পরিচালক মুর্তজা অতাশ জমজম। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন জয়া আহসান, সুমন ফারুক, রিকিতা নন্দিনী শিমু, শহীদুজ্জামান সেলিম, শাহেদ আলী, শাহীন মৃধা ও শিশুশিল্পী সাথী। চিত্রনাট্য লিখেছেন বাংলাদেশের মুমিত আল-রশিদ। সিনেমাটি গত ১৯ সেপ্টেম্বর দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল।
তোমার জন্য মন, চরকি
আলোচিত জুটি ইয়াশ রোহান ও তটিনীকে নিয়ে চরকি অরিজিনাল সিনেমা তোমার জন্য মন নির্মাণ করেছেন শিহাব শাহীন। ৬ নভেম্বর সিনেমাটি চরকিতে মুক্তি পাবে। চরকি জানিয়েছে, এটি ফিল গুড প্রেমের গল্প।
সাইলেন্স: আ মিউজিক্যাল জার্নি, প্রেক্ষাগৃহে
সংগীতে সাতবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন ইমন সাহা। এবার তিনি আসছেন সিনেমার পরিচালক হয়ে। তাঁর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা সাইলেন্স: আ মিউজিক্যাল জার্নি ৭ নভেম্বর মুক্তি পাবে। এর আগে গত বৃহস্পতিবার ছবির ফার্স্ট লুক পোস্টার প্রকাশ করেছেন। পোস্টারে প্রধান চরিত্রের তিন অভিনয়শিল্পী ইন্তেখাব দিনার, নীলাঞ্জনা নীলা ও সাইমন সাদিককে দেখা গেছে।
দেলুপি, প্রেক্ষাগৃহে
নির্মাতা মোহাম্মদ তাওকীর ইসলামের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র দেলুপি খুলনায় মুক্তি পাচ্ছে ৭ নভেম্বর। এরপর ১৪ নভেম্বর থেকে দেশজুড়ে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। এটি প্রযোজনা করেছে ফুটপ্রিন্ট ফিল্ম প্রোডাকশন। সিনেমাটির গল্পে খুলনার প্রত্যন্ত এক অঞ্চলের জীবনধারা তুলে ধরা হয়েছে; যেখানে রাজনীতি আছে, ভালোবাসা আছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছে, যাত্রাশিল্পীদের সংগ্রাম আছে; আরও আছে জীবন বদলানোর গল্প।
গোঁয়ার, প্রেক্ষাগৃহ
১৪ নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে গোঁয়ার। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন রকিবুল আলম এবং প্রযোজনা করেছেন হেলেনা জাহাঙ্গীর। এতে রাসেল মিয়া, জলি, মিশা সওদাগর, হেলেনা জাহাঙ্গীর, বড়দা মিঠুসহ অনেকে অভিনয় করেছেন। এ সিনেমায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনচিত্র তুলে ধরা হয়েছে।
প্রিডেটর: ব্যাডল্যান্ডস, প্রেক্ষাগৃহ
‘প্রিডেটর’ ফ্র্যাঞ্চাইজির নবম সিনেমাটি মুক্তি পাবে ৭ নভেম্বর। একই দিনে বা কাছাকাছি সময়ে ঢাকাতেও মুক্তি পাওয়ার কথা সায়েন্স ফিকশন–অ্যাকশন সিনেমাটির। ড্যান ট্র্যাচেনবার্গের সিনেমাটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন এল ফ্যানিং।
অলস ফেয়ার, হুলু
রায়ান মার্ফির লিগ্যাল ড্রামা সিরিজটি দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে কিম কার্ডাশিয়ানকে। সিরিজটিতে আরও আছেন নওমি ওয়াটাস, টিয়ানা টেইলর। ১০ পর্বের সিরিজটির প্রথম তিন পর্ব আসবে ৩ নভেম্বর, বাকি পর্বগুলো ধারাবাহিকভাবে মুক্তি পাবে আগামী ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
ফ্রাঙ্কেনস্টাইন, নেটফ্লিক্স
চলতি বছরের ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ার হয় গিয়ের্মো দেল তোরোর গথিক সায়েন্স ফিকশন সিনেমাটির। এতে ভিক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের ভূমিকায় আছেন অস্কার আইজ্যাক আর দানবের চরিত্রে আছেন জ্যাকব এলর্ডি। ভেনিসে মুক্তির পর সমালোচকদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছিল সিনেমাটি।
দিল্লি ক্রাইম ৩, নেটফ্লিক্স
ইন্টারন্যাশনাল এমিজয়ী ভারতীয় সিরিজটির নতুন মৌসুম আসবে ১৩ নভেম্বর। আবারও ডিসিপি ভার্তিকা চতুর্বেদী চরিত্রে দেখা যাবে শেফালি শাহকে। তনুজ চোপড়া পরিচালিত এই নতুন মৌসুমে দিল্লি পুলিশ আবারও মুখোমুখি হচ্ছে এক ভয়াবহ অপরাধ চক্রের—মানব পাচার সিন্ডিকেট। অপরাধের এই অন্ধকার জগতে ভার্তিকার প্রতিপক্ষ ‘বড়ি দিদি’, যে চরিত্রে দেখা যাবে হুমা কুরেশিকে।
দ্য ফ্যামিলি ম্যান ৩, অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও
‘মিডক্লাস ম্যান, ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্পাই’ সিরিজের প্রথম মৌসুমে এভাবেই মনোজ বাজপেয়ী অভিনীত শ্রীকান্ত তিওয়ারি চরিত্রটির পরিচিতি দেওয়া হয়েছিল। আলোচিত প্রথম দুই মৌসুমের পর নির্তামাদ্বয় রাজ ও ডিকে এবার ফিরছে দ্য ফ্যামিলি ম্যান–এর তৃতীয় কিস্তি নিয়ে। কাশ্মীর, চেন্নাইয়ের পর শ্রীকান্ত তিওয়ারি এবার যাবে উত্তর–পূর্ব ভারত অভিযানে। মনোজ ছাড়াও সিরিজটিতে দেখা যাবে শারিব হাশমি, প্রিয়মণি ও জয়দীপ আহলাওয়াতকে।
স্ট্রেঞ্জার থিংস ৫, নেটফ্লিক্স
আশির দশকের পপ কালচারের নানা ঘটনা উপজীব্য ইন্ডিয়ানার কাল্পনিক শহর হকিন্সের প্রেক্ষাপটে নির্মিত সিরিজটি মুক্তির পরেই দুনিয়াজুড়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। ২০১৬ সালে প্রথম মৌসুম মুক্তির পর পেরিয়েছে ৯ বছর। এবার আসছে সিরিজটির পঞ্চম ও শেষ মৌসুম। এবারের পর্বগুলো আসবে দুই কিস্তিতে। প্রথম কিস্তির চার পর্ব মুক্তি পাবে ২৬ নভেম্বর, পরের তিন পর্ব আসবে ২৫ ডিসেম্বর। অষ্টম ও শেষ পর্ব দেখা যাবে ৩১ ডিসেস্বর। ডাফার ভ্রাতৃদ্বয় সিরিজটিতে অভিনয় করেছেন উইনোনা রাইডার, ডেভিড হারবার, ফিন উল্ফহার্ড, মিলি ববি ব্রাউন প্রমুখ।