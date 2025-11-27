ঘোড়ার গাড়িতে এলেন লিলিপুট ফারহান, রইল বিয়ের ১০ ছবি

লাল ফিতা টেনে বরযাত্রীকে আটকে দেওয়া হয়েছে, টাকা না দিলে কোনো ছাড় নেই। ভিডিওতে দেখা গেল, দুই টাকার কয়েকটা বান্ডিল দিয়ে বিয়েবাড়িতে ঢুকতে পারেন বরযাত্রীআয়নায় বর ও কনের মুখ দেখার মুহূর্তবিয়ের আসরে নবদম্পতি ফারহান ও তাসনিম, পাশে বিয়ের অতিথিরাবিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ, এবার বাড়ি ফেলার পালাএর আগে বিয়ের ফটোশুটে অংশ নেন ফারহান ও তাসনিম। হাতে হাত রেখে বর ও কনের রোমান্টিক মুহূর্তটি ক্যামেরায় ধরা পড়েছেস্কুটিতে চেপে ঘুরছেন বর ও কনেকনে তাসনিম জেরিন খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেনহাস্যরসাত্মক কনটেন্ট নির্মাণ করে তরুণদের মধ্যে আলাদা পরিচিতি পেয়েছেন ফারহান সাদিক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী