ওটিটি

ঘোড়ার গাড়িতে এলেন লিলিপুট ফারহান, রইল বিয়ের ১০ ছবি

বর সেজে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে কনেকে নিতে এসেছিলেন কনটেন্ট ক্রিয়েটর ফারহান সাদিক, তিনি ‘লিলিপুট ফারহান’ নামে পরিচিতি। ফেসবুক থেকে নেওয়া ছবিতে ফারহানের বিয়ের আসর থেকে ঘুরে আসা যাক।

মকফুল হোসেন
এক যুগের বেশি সময়ের চেনাজানা, শেষে পরিণয়। তাসনিম জেরিনকে বিয়ে করলেন ফারহান
গতকাল ঝিনাইদহে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা ছিল। ঘোড়ার গাড়িতে চেপে কনের বাড়িতে যান ফারহান, বিয়ে সেরে কনেকে নিয়ে বাড়িতে ফেরেন ফারহান
Also read:বিয়ে করলেন লিলিপুট ফারহান
লাল ফিতা টেনে বরযাত্রীকে আটকে দেওয়া হয়েছে, টাকা না দিলে কোনো ছাড় নেই। ভিডিওতে দেখা গেল, দুই টাকার কয়েকটা বান্ডিল দিয়ে বিয়েবাড়িতে ঢুকতে পারেন বরযাত্রী
আয়নায় বর ও কনের মুখ দেখার মুহূর্ত
বিয়ের আসরে নবদম্পতি ফারহান ও তাসনিম, পাশে বিয়ের অতিথিরা
বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ, এবার বাড়ি ফেলার পালা
এর আগে বিয়ের ফটোশুটে অংশ নেন ফারহান ও তাসনিম। হাতে হাত রেখে বর ও কনের রোমান্টিক মুহূর্তটি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে
স্কুটিতে চেপে ঘুরছেন বর ও কনে
কনে তাসনিম জেরিন খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন
হাস্যরসাত্মক কনটেন্ট নির্মাণ করে তরুণদের মধ্যে আলাদা পরিচিতি পেয়েছেন ফারহান সাদিক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী
আরও পড়ুন