কোরীয় অভিনেত্রীকে নিয়ে চীনে বিতর্ক

বিনোদন ডেস্ক

আলোচিত কে ড্রামা ‘টেম্পেস্ট’—এ একজন দক্ষ কূটনীতিকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন কোরীয় অভিনেত্রী জুন জি-হিউন। সিরিজটি প্রচারের পর দর্শকমহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে, তবে জুনের একটি সংলাপ বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সংলাপটিকে কেন্দ্র করে চীনা দর্শকেরা জুনের ওপর বেজায় চটেছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চীনের দর্শকেরা অভিযোগ তুলেছেন যে সিরিজটিতে চীনকে ‘যুদ্ধের সমর্থনকারী’ দেশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি চীনের একটি শহরকে ভুলভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

নির্মাতা কিম হি–ওন পরিচালিত সিরিজটি ১০ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেয়েছে। সিরিজের চতুর্থ পর্বে দেখা গেছে, জুনের চরিত্রটি প্রশ্ন করেন, ‘চীন কেন যুদ্ধকে সমর্থন করে?’ এই সংলাপ চীনে সমালোচনার ঝড় তুলেছে। বিষয়টির প্রতিবাদ করছেন চীনা দর্শকেরা।

কেউ কেউ লিখেছেন, ‘চীন যুদ্ধ ভালোবাসে না; আমরা শান্তিকে অনুসরণ করি। এটি অপবাদ।’ আরেকজন যোগ রেছেন, ‘চীন যদি সত্যিই যুদ্ধ ভালোবাসত, তবে আপনি এখানে সিরিজের শুট করতেন না!’

হংকংয়ের এক শহরে ধারণ করা একটি দৃশ্যকে উত্তর চীনের প্রধান শহর দালিয়ান হিসেবে দেখানো হয়েছে। বিষয়টি চীনা দর্শকের নজরে পড়েছে, কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে চীনা শহরকে নেতিবাচকভাবে দেখানো হয়েছে।

একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন, ‘যদি এটাকে দালিয়ানই বলতে চান, তবে দালিয়ানেই শুট করলেন না কেন?’ আরেকজন লিখেছেন, ‘ওরা দালিয়ানকে ভয়ংকরভাবে দেখিয়েছে। যদিও আমি কখনো সেখানে যাইনি, আমি সব সময় ভেবেছি, এটি একটি পর্যটন শহর।’
এখন পর্যন্ত নাটকের প্রযোজক বা জুন সমালোচনার বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাননি।

জুন ২০০১ সালের রোমান্টিক কমেডি চলচ্চিত্র ‘মাই স্যাসি গার্ল’–এ অভিনয়ের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে ‘মাই লাভ ফ্রম দ্য স্টার’–এ অভিনয়ের সুবাদে চীনেও জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। তবে ‘টেম্পেস্ট’–এর বিতর্কিত দৃশ্য জনপ্রিয়তাকে ছাপিয়ে গেছে।

একজন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‘সংলাপটি বলার সময় তিনি কি কোনো ভুল বুঝতে পারেননি? এতে চীনা বাজারে তাঁর পুরো ক্যারিয়ার ধ্বংস হতে পারে।’

তথ্যসূত্র: সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট

