সদ্য মুক্তি পাওয়া নতুন সিনেমা-সিরিজগুলো দেখেছেন কি

‘মিশন: ইমপসিবল—দ্য ফাইনাল রেকনিং’–এর দৃশ্য। আইএমডিবি
প্রতি সপ্তাহে ওটিটিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন কনটেন্ট। চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাওয়া ও মুক্তির অপেক্ষায় থাকা নতুন ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র ও রিয়েলিটি শোর খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন।

‘মিশন: ইমপসিবল-দ্য ফাইনাল রেকনিং’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও
দিনক্ষণ: চলমান
ডুবে যাওয়া রুশ সাবমেরিন সেভাস্তোপোলের ভেতরে লুকানো রয়েছে ভয়ংকর এআই প্রোগ্রাম দ্য এনটিটির সোর্স কোড। এই কোডকে ‘পয়জন পিল’-এ সংক্রমিত না করতে পারলে সেটা ডেকে আনতে পারে গোটা মানবজাতির ধ্বংস।

‘মিশন: ইমপসিবল-দ্য ফাইনাল রেকনিং’–এর দৃশ্য

আরও একবার পৃথিবী রক্ষার মিশনে নামে ইথান হান্ট। এমন গল্প নিয়ে ক্রিস্টোফার ম্যাককুয়ারির সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর প্রশংসিত হয়। এবার এসেছে ওটিটিতে। এতে অভিনয় করেছেন টম ক্রুজ, হেইলি অ্যাটওয়েল, সাইমন পেগ, ভিং রেমস, এসাই মোরালেস, পম ক্লেমনতিফ।

‘পিসমেকার ২’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: জিওহটস্টার
দিনক্ষণ: চলমান
ডিসি কমিকস অবলম্বনে নির্মিত সুপারহিরো সিরিজটির দ্বিতীয় মৌসুম এসেছে। এর প্রথম কিস্তি ছিল মূলত দ্য সুইসাইড স্কোয়াড-এর স্পিন–অফ।

‘পিসমেকার ২’–এর দৃশ্য। আইএমডিবি

জেমস গানের সিরিজটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন জন সিনা। আট পর্বের সিরিজটির প্রথম পর্ব মুক্তি পেয়েছে গতকাল রাতে, বাকি সাত পর্ব ধারাবিহকভাবে মুক্তি পাবে আগামী ৯ অক্টোবর পর্যন্ত।

‘অ্যাবানডনড ম্যান’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: নেটফ্লিক্স
দিনক্ষণ: চলমান
ভাইয়ের অপরাধের দায় কাঁধে নিয়ে জেল খাটতে হয়েছিল বারানকে। দীর্ঘ কারাভোগ শেষে অবশেষে মুক্তি পায়। তবে পরিবার সঙ্গে আবার মানিয়ে নিতে পারবে কি না, এমন শঙ্কার মধ্যেই ভাতিজির সঙ্গে গড়ে ওঠা স্নেহের বন্ধন।

‘অ্যাবানডনড ম্যান’-এর দৃশ্য। আইএমডিবি

অতীত ভুলে গিয়ে নতুন জীবন শুরুর ভরসা পায় বারান। এমন গল্প নিয়ে তুর্কি সিনেমাটি বানিয়েছেন কার্গি ভিল লস্তুভালি। অভিনয় করেছেন রমজান ডেমির ও আডা এরমা।

‘আমার বস’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: জি-ফাইভ
দিনক্ষণ: চলমান
অনিমেষ একটি প্রকাশনা সংস্থা চালায়। কর্মচারীদের সঙ্গে তার নরম-গরম সম্পর্ক। অন‌্যদিকে তার বৈবাহিক জীবনে চলছে ভাটার টান। স্ত্রী মৌসুমীর সঙ্গে তার জীবনযাত্রায় বিস্তর ফারাক। বাড়িতে থাকা বয়স্ক মা শুভ্রাদেবী বলা যায় অনিমেষের নির্ভরতা। মা-ছেলের সম্পর্ক, পারিবারিক টানপোড়েন মিলিয়ে তৈরি হয়েছে সিনেমাটি।

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় পরিচালিত সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর প্রশংসিত হয়েছিল, এবার মুক্তি পেল ওটিটিতে। এ সিনেমা দিয়েই দীর্ঘ বিরতির পর বাংলা সিনেমায় অভিনয় করেন রাখি গুলজার। ছবিতে আরও আছেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি।

‘আমার বস’–এর দৃশ্য। আইএমডিবি
