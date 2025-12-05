শাকিব, রাশমিকার সিনেমা, ওটিটিতে আরও যা দেখবেন

প্রতি সপ্তাহে ওটিটিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন কনটেন্ট। চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাওয়া ও মুক্তির অপেক্ষায় থাকা নতুন ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র ও রিয়েলিটি শোর খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন।
‘অন্তরাত্মা’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: আইস্ক্রিন
দিনক্ষণ: চলমান
ঈদুল ফিতরে বড় পর্দায় মুক্তির পর এবার ওটিটিতে এসেছে শাকিব খান অভিনীত সিনেমা ‘অন্তরাত্মা’। ওয়াজেদ আলীর সিনেমাটি গতকাল দুপুরে মুক্তি পেয়েছে। নির্মাতার ভাষ্য, ‘এটি প্রেম-ভালোবাসা ও ষড়যন্ত্রে ঘেরা এক সিনেমা।’ছবিতে শাকিবের নায়িকা কলকাতার দর্শনা বণিক। আরও আছেন অরুণা বিশ্বাস, আল মামুন, এস এম মহসিন, ঝুনা চৌধুরী, মাসুম বাশার।
‘দ্য গার্লফ্রেন্ড’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: নেটফ্লিক্স
দিনক্ষণ: চলমান
একজন তরুণীর সম্পর্কের জটিলতা, মানসিক টানাপোড়েন আর নিজেকে ফিরে পাওয়ার গল্প। গত ৭ নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর সমালোচকদের প্রশংসা পায় রাহুল রবীন্দ্রন পরিচালিত তেলেগু রোমান্টিক ড্রামা সিনেমাটি।
এবার ওটিটিতে এসেছে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাশমিকা মান্দানা। আরও আছেন দীক্ষিত শেঠি, আনু ইমানুয়েল।
‘ইট: ওয়েলকাম টু ডেরি’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: এইচবিও ম্যাক্স
দিনক্ষণ: চলমান
স্টিফেন কিংয়ের উপন্যাস ইট অবলম্বনে মার্কিন অতিপ্রাকৃত হরর সিরিজ। এটি আসলে ইট ও ইট চ্যাপ্টার ২সিনেমার প্রিকুয়েল।
গত ২৬ অক্টোবর প্রচার শুরুর পর থেকেই ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে সিরিজটি। আগামী রোববার মুক্তি পাবে আট পর্বের সিরিজটির সপ্তম পর্ব। জেসন ফুকস ও ব্রাড কালেব কেনের সিরিজটিতে অভিনয় করেছেন টেইলর পেইজ, জোভান অ্যাডেপো প্রমুখ।
‘বিগ বস গ্র্যান্ড ফিনালে’
ধরন: রিয়েলিটি শো
দিনক্ষণ: ৭ ডিসেম্বর
স্ট্রিমিং: জিও হটস্টার
আগামী রোববার রাতে প্রচারিত হবে আলোচিত রিয়েলিটি শো ‘বিগ বস’-এর ১৯তম মৌসুমের গ্র্যান্ড ফিনালে। বরাবরের মতোই এবারের পর্বও সঞ্চালনা করেছেন সালমান খান। অনুষ্ঠান শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা ৩০ মিনিটে।
‘ট্রন: অ্যারেস’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও
দিনক্ষণ: চলমান
মার্কিন সায়েন্স ফিকশন অ্যাকশন সিনেমা ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘ট্রন’-এর তৃতীয় কিস্তি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় গত নভেম্বরে, এবার আসছে ওটিটিতে। জোয়াকিম রনিং পরিচালিত এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন জ্যারেড লেটো, গ্রেটা লি, ইভান পিটার্স, জোডি টার্নার-স্মিথ। গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে অ্যারেস নামের উন্নত এক ‘প্রোগ্রাম’, যাকে ‘গ্রিড’নামের ভার্চ্যুয়াল জগৎ থেকে বাস্তব জগতে পাঠানো হয়। তার মিশন মানবজাতির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন। কিন্তু যখন অ্যারেস বাস্তব জগতে আসে, তখন সে দেখে যে মানুষরা তাকে ভয় পেয়ে ধ্বংস করতে চায়। সে দ্বিধায় পড়ে যায়, সে কি মানবতার পক্ষে লড়বে, নাকি নিজের প্রজাতির স্বাধীনতা রক্ষা করবে?