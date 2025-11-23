‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’, অস্কার মনোনীত সিনেমা, ওটিটিতে আরও যা দেখবেন

প্রতি সপ্তাহে ওটিটিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন কনটেন্ট। চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাওয়া ও মুক্তির অপেক্ষায় থাকা নতুন ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র ও রিয়েলিটি শোর খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন।
‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান ৩’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও
দিনক্ষণ: চলমান
রাজ ও ডিকের সিরিজটি মুক্তির পরই চমকে দিয়েছিল। অ্যাকশন, হাস্যরস আর ড্রামার মিশেলে তৈরি সিরিজটি দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সিরিজের একাধিক দৃশ্য, চরিত্র নিয়ে তৈরি হতে থাকে মিম। রিলস আর শর্টসে ঘুরেফিরে আসে সিরিজটির বিভিন্ন দৃশ্য। দীর্ঘ চার বছর পর এসেছে এর তৃতীয় মৌসুম।
এ মৌসুমের গল্পের বিস্তৃতি মুম্বাই থেকে নাগাল্যান্ড পর্যন্ত। নতুন দুই প্রতিপক্ষ-রুকমা (জয়দীপ আহলাওয়াত) ও মীরার (নিমরাত কৌর) মুখোমুখি এবার শ্রীকান্ত তিওয়ারি (মনোজ বাজপাই)। অন্য দুই আলোচিত চরিত্রে আগের মতোই আছেন শারিব হাশমি ও প্রিয়ামণি।
‘দ্য রোজেজ’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: জিও হটস্টার
দিনক্ষণ: চলমান
১৯৮১ সালে প্রকাশিত ওয়ারেন অ্যাডলোর উপন্যাস ‘দ্য ওয়ার অব দ্য রোজেজ’ অবলম্বনে জে রোচের বিদ্রূপাত্মক ব্ল্যাক কমেডিটি তৈরি হয়েছে।
সিনেমার প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন বেনেডিক্ট কম্বারব্যাচ ও অলিভিয়া কোলম্যান। সিনেমার গল্প সুখী এক দম্পতিকে ঘিরে। স্বামীর ক্যারিয়ারে ধস নামতেই শুরু হয় দাম্পত্য কলহ। একে একে সামনে আসতে থাকে অনেক বিষয়, যা সম্পর্ককে জটিলতর করে তোলে।
হোমবাউন্ড
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: নেটফ্লিক্স
দিনক্ষণ: চলমান
‘মাসান’ দিয়ে প্রথম আলোচনায় এসেছিলেন পরিচালক নীরজ ঘেওয়ান। ১০ বছর পর দ্বিতীয় ছবি হোমবাউন্ড নিয়ে ফিরেছেন তিনি। ছবিটি এবার অস্কারে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছে। প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর প্রশংসিত সিনেমাটি এবার ওটিটিতে এসেছে। প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করেন ঈশান খাট্টার ও বিশাল জেঠওয়া।
আরও আছেন জাহ্নবী কাপুর। ভারতের উত্তর প্রদেশের এক গ্রামকে ঘিরে বোনা হয়েছে ছবির কাহিনি। দুই তরুণের বন্ধুত্ব, পুলিশে ঢোকার স্বপ্ন আর এর ভেতর দিয়ে সমাজের জাতপাত ও ধর্মীয় বৈষম্যের মতো বিষয় এতে উঠে এসেছে।
কট স্টিলিং
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: অ্যাপল টিভি প্লাস
দিনক্ষণ: চলমান
মার্কিন ব্ল্যাক কমেডি–ক্রাইম থ্রিলার সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় গত ২৯ আগস্ট, এবার ওটিটিতে এসেছে। ড্যারেন অ্যারোনোফস্কি পরিচালিত এ সিনেমার প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অস্টিন বাটলার। এ ছাড়া আছেন রেজিনা কিং, ম্যাট স্মিথ ও জো ক্রাভিৎজ।