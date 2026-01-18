‘দ্য রিপ’–এ বেন অ্যাফ্লেক ও ম্যাট ডেমন। নেটফ্লিক্স
ওটিটি

আলোচিত সব সিনেমা–সিরিজ, ওটিটিতে কী দেখবেন

এই সপ্তাহে ওটিটিতে মুক্তি পাওয়া ও মুক্তির অপেক্ষায় থাকা নতুন ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র ও রিয়েলিটি শোর খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন।

বিনোদন ডেস্ক

‘আঁতকা’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: চরকি
দিনক্ষণ: চলমান
হাসি–কান্না, ভুল–বোঝাবুঝি, টানাপোড়েন আর হঠাৎ ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা নিয়ে হরর-কমেডি সিরিজটি বানিয়েছেন আরাফাত মহসীন নিধি। অভিনয় করেছেন আবুল হায়াত, রোজী সিদ্দিকী, আরশ খান, সুনেরাহ্ বিনতে কামাল, সোহেল মণ্ডলসহ নানা প্রজন্মের শিল্পী।

‘আঁতকা’য় আরশ খানের বিপরীতে অভিনয় করেছেন সুনেরাহ্‌ বিনতে কামাল

‘দ্য রিপ’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: নেটফ্লিক্স
দিনক্ষণ: চলমান
হঠাৎ বিপুল অঙ্কের নগদ অর্থের গোপন ভান্ডারের সন্ধান পান মায়ামির একদল পুলিশ। কিন্তু এ খবর বাইরে ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় অবিশ্বাস আর সন্দেহের খেলা। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে তারা আর বুঝে উঠতে পারে না, এ লড়াইয়ে কাকে বিশ্বাস করবে, আর কাকে করবে না। সিনেমাটির প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন ম্যাট ডেমন, বেন অ্যাফ্লেক। পরিচালনা করেছেন জো কারনাহান।

‘কালামকাভাল’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: সনি লিভ
দিনক্ষণ: চলমান
জিথিন কে জোসে পরিচালিত মালয়ালম অ্যাকশন থ্রিলারটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর ব্যাপক ব্যবসায়িক সাফল্য পেয়েছিল। ছবিতে এক ক্রমিক খুনির চরিত্রে অভিনয় করেছেন মামুট্টি।

‘কালামকাভাল’–এ মামুট্টি। আইএমডিবি
‘ডাউনটন অ্যাবে: দ্য গ্র্যান্ড ফিনালে’। আইএমডিবি

‘ডাউনটন অ্যাবে: দ্য গ্র্যান্ড ফিনালে’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: জিও হটস্টার
দিনক্ষণ: চলমান
‘ডাউনটন অ্যাবে’ ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন সিরিজটি আদতে ২০২২ সালে মুক্তি পাওয়া ডাউনটন অ্যাবে: আ নিউ এরা সিনেমার সিকুয়েল। সাইমন কার্টিস পরিচালিত ঐতিহাসিক ড্রামা সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন জিম কার্টার, হিউ বোনেভিল।

‘১২০ বাহাদুর’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও
দিনক্ষণ: চলমান
১৯৬২ সালের ভারত–চীন সীমান্ত সংঘর্ষ নিয়ে রাজনীশ ঘাইয়ের সিনেমা। ভারতীয় সৈনিকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফারহান আখতার। আরও আছেন রাসেল খান্না, এজাজ খান, শাহিব ভার্মা, অঙ্কিত সিওয়াচ।

