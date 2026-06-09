সাদের সিরিজে চমকে দিলেন সাইমন

প্রায় পাঁচ বছর পর নতুন কাজ নিয়ে ফিরছেন আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ। তাঁর পাঁচ পর্বের মিনি সিরিজ অ্যানির ট্রেলার এসেছে গত সোমবার। ট্রেলারে নাজিফা তুষি ও ইয়াশ রোহানের পাশাপাশি অনেক দিন পর সাইমন সাদিকের দেখা পাওয়া গেল। দুই বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন সাইমন সাদিক। এ সময়ে নতুন কোনো চলচ্চিত্রে তাঁকে দেখা যায়নি। ফলে ট্রেলারে তাঁর উপস্থিতি অনেক দর্শকের কাছেই ছিল অপ্রত্যাশিত চমক।
সাইমন সাদিক জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে তিনি সিরিজটির শুটিং শেষ করেন। তাঁর ভাষ্য, কাস্টিং ডিরেক্টর ইয়াসির আল হকের মাধ্যমে প্রস্তাব পাওয়ার পর নির্মাতার নাম শুনেই রাজি হয়ে যান। পরে আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা, চিত্রনাট্য পাঠ ও মহড়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয় কাজ।
সাইমন বলেন, ‘আমাকে দেখে চরিত্রটিকে নতুনভাবে ডিজাইন করার সিদ্ধান্ত নেন সাদ ভাই। পরে কয়েক দফা প্রস্তুতির পর শুরু হয় শুটিং। পুরো অভিজ্ঞতাই ছিল অসাধারণ। শুটিংয়ের শেষ দিনে পরিচালক আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রশংসা করেছিলেন।’
সিরিজটিতে ‘সাইকো’ ধরনের একটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাইমন। তিনি জানান, সাধারণত পর্দায় যে ধরনের সাইকো চরিত্র দেখা যায়, এটি তেমন না। বরং নির্মাতার কল্পনা ও ভাবনার জগৎ থেকেই চরিত্রটির জন্ম। ট্রেলার দেখে নিজেও মুগ্ধ হয়েছেন এই অভিনেতা, ‘এ ধরনের কাজ দেখলে কাজের প্রতি আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। অ্যানির ট্রেলার দেখে আমার ঠিক সেই অনুভূতিই হয়েছে।’
ট্রেলার থেকে জানা যায়, অ্যানি ধ্বংসোন্মুখ ভবিষ্যতের গল্প। ‘রেড ডিজিজ’ নামের রহস্যময় এক ভাইরাসে মানুষের মধ্যে ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ে। সেই সংকটের মধ্যে টিকে থাকার লড়াই করে একটি পরিবার। পরিবারটির সদস্য অ্যানি, বেনি, জেনি, এপ্রিল, মে এবং তাদের ছোট ভাই জুন।
ট্রেলারেও সাদের নিজস্ব নির্মাণশৈলীর ছাপ পাওয়া গেছে। ট্রেলারজুড়ে নীলাভ অন্ধকার আবহ, বদ্ধ পরিবেশ এবং মনস্তাত্ত্বিক অস্বস্তির অনুভূতি দর্শককে এক ভিন্ন জগতে নিয়ে যায়। পাশাপাশি সংলাপে জেন্ডার পলিটিকস, মানুষের অন্তর্গত অন্ধকার ও জন্মগত মনস্তাত্ত্বিক সংকটের মতো বিষয়ও উঠে এসেছে।
জার্মানির কোলনে চলমান জেরিয়েনক্যাম্প ফেস্টিভ্যাল-এ গতকাল ৯ জুন রাতে অ্যানির প্রিমিয়ার হওয়ার কথা। সিরিজভিত্তিক এই উৎসবের ‘উইমেন ইন সিরিজ’ বিভাগে এটি নির্বাচিত হয়েছে। জানা গেছে, অ্যানির মোট পাঁচটি পর্ব। প্রতিটির দৈর্ঘ্য ৪০ মিনিটের বেশি। সংশ্লিষ্টদের আশা, আগামী দুই মাসের মধ্যেই দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত হবে বহুল প্রতীক্ষিত এই সিরিজ।
লাইভ ফ্রম ঢাকা ও রেহানা মরিয়ম নূর-এর পর এবার ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য কাজ করলেন সাদ।