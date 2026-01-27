টিভি দেখার নতুন অভিজ্ঞতা দিতে ‘দোয়েল ওটিটি’র যাত্রা শুরু

বাংলাদেশে ডিজিটাল বিনোদনের নতুন অধ্যায় শুরুর প্রত্যয় নিয়ে এল ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ‘দোয়েল’। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে আয়োজিত জমকালো অনুষ্ঠানে এর উদ্বোধন করা হয়। ‘টিভি দেখার নতুন অভিজ্ঞতা’ স্লোগানে যাত্রা শুরু করা প্ল্যাটফর্মটির কনটেন্ট উপভোগ করা যাবে বিশ্বের যেকোনো দেশ থেকে।
দোয়েল ওটিটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন লিংক থ্রি কোম্পানির চেয়ারম্যান তাহমিনা আহমেদ, এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড ও দোয়েল ওটিটির চেয়ারম্যান শেখ রায়হান আহমেদ, এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ জাহিন আহমেদ এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফাহমিদুল ইসলাম। এ সময় মঞ্চ ও দর্শকসারিতে উপস্থিত ছিলেন দেশের শিল্প–সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনের গুণীজনসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা।
জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এরপর ডিজিটাল পর্দায় প্রদর্শন করা হয় গীতিকার প্রয়াত গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা শেষ গানটির ওপর নির্মিত ভিডিও। মনোয়ার হোসেন টুটুলের সুরে দেশাত্মবোধক গানটিতে কণ্ঠ দেন সাবিনা ইয়াসমীন। গেন্ডারিয়া কচিকাঁচার আসরের শিশুশিল্পীদের নৃত্য পরিবেশনা মুগ্ধ করে দর্শকদের।
এরপর অনুষ্ঠানের উপস্থাপক রুহাণী সালসাবিল মঞ্চে আমন্ত্রণ জানান জাদুশিল্পী জুয়েল আইচকে। তিনি তিনটি জাদু প্রদর্শন করেন। পুরোটা সময় কৌতূহলী দর্শকদের চোখ আটকে থাকে মঞ্চে।
স্বাগত বক্তব্যে এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ জাহিন আহমেদ বলেন, ‘আজকের তরুণেরা শুধু কনটেন্ট দেখে না, মতামতও দেয়। সে কারণে প্রশ্ন এসেছে—সব কনটেন্ট কি দেখার মতো? তাই আমরা নিজস্ব সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়ে কনটেন্ট নির্মাণ করব। যা শুধু রুচিশীল এবং বিনোদনমূলকই হবে না, শিক্ষণীয়ও নানা বিষয়ও থাকবে। এ যাত্রায় দর্শকদের সহযোগিতাই আমাদের বড় শক্তি।’
এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড এবং দোয়েল ওটিটির চেয়ারম্যান শেখ রায়হান আহমেদ বলেন, ‘তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম দরকার ছিল। যার মাধ্যমে তারা দেশীয় সংস্কৃতি আর সৃজনশীলতার প্রতিফলন দেখবে। দর্শকের বিনোদন ও জ্ঞানের জগৎকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি বাংলা কনটেন্টকে সহজলভ্য করতে আমরা দোয়েল ওটিটিকে একটি ডিজিটাল মিডিয়া ইকোসিস্টেম হিসেবে তৈরি করতে চাই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা বাঙালি ও বাংলাদেশিরা এমন কনটেন্ট দেখতে চান, যেখানে দেশীয় সংস্কৃতি ফুটে ওঠে। তাঁদের এই চাওয়াকে গুরুত্ব দিয়েই আমরা পৃথিবীজুড়ে থাকা বাংলাভাষী দর্শকের জন্য নানা ধরনের কনটেন্ট বানাব।’
শেখ রায়হান আহমেদ আরও বলেন, ‘২৫ বছর ধরে লিংক থ্রি কোম্পানি ব্রডব্যান্ড সেবার মাধ্যমে গ্রাহকদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছে। সেই ধারাবাহিকতায় স্বল্প সময়েই দোয়েল ওটিটি দর্শকদের চাহিদা পূরণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।’
এরপর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফাহমিদুল ইসলাম।
বক্তব্যে ফাহমিদুল ইসলাম বলেন, ‘আগে সবাই ড্রয়িংরুমে বসে টিভিতে একসঙ্গে কনটেন্ট দেখত। এখন প্রায় সবার হাতে হাতে ডিজিটাল স্ক্রিন। নিজের পছন্দমতো যেকোনো সময় যেকোনো কনটেন্ট দেখার সুযোগ অবারিত। আমরা চাই, পরিবারের সবাই মিলে একসঙ্গে কনটেন্ট দেখার সেই আবহ ও চর্চা ফিরে আসুক। সে ক্ষেত্রে শিশুতোষ ও শিক্ষণীয় কনটেন্টের প্রতি আমাদের মূল ফোকাস।’
ফাহমিদুল ইসলাম আরও বলেন, ‘প্রায় সাড়ে তিন বছরের প্রস্তুতি শেষে আজ দোয়েল ওটিটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো। এই দীর্ঘ যাত্রায় যাঁরা পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে পাশে ছিলেন, তাঁদের সবার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।’
সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে ফাহমিদুল ইসলাম জানান, তাঁরা নতুনদের সুযোগ দিতে চান। দোয়েল ওটিটির কনটেন্টগুলোতে নতুনদের পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় শিল্পী ও কলাকুশলীরা কাজ করছেন। এই প্ল্যাটফর্মটির পরিচালক, লেখক, উপস্থাপক, অতিথি ও শিল্পীদের অধিকাংশই নতুন। শুধু শিল্পী বা পরিচালক নন, দেশীয় সংস্কৃতির নতুন কোনো উদ্যোগ নিয়ে কাজ করতে আগ্রহীদের সুযোগ দেবে দোয়েল ওটিটি। ভবিষ্যতে বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রযোজনার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান তিনি।
অনুষ্ঠান চলার ফাঁকে ফাঁকে মঞ্চের পেছনের ডিজিটাল স্ক্রিনে দেখানো হয় তারকাদের শুভেচ্ছা বার্তা এবং দোয়েল ওটিটির নাটক ও অনুষ্ঠানগুলোর পরিচিতিমূলক অডিও ভিজ্যুয়াল। ফুলঝুড়ি সিস্টার্সের সেতারের পরিবেশনা উপভোগ করতে করতে অতিথিরা স্বাদ নেন রাতের খাবারের।
যা থাকছে দোয়েল ওটিটিতে
আয়োজক সূত্রে জানা যায়, দর্শকের জন্য নিয়মিত সৃজনশীল, সুস্থ ও মানসম্মত কনটেন্ট নির্মাণ করবে দোয়েল। প্ল্যাটফর্মটিতে থাকবে নাটক, ওয়েব সিরিজ, শিশু-কিশোর অনুষ্ঠান, লাইফস্টাইল, গান, স্পোর্টস, টক শো এবং আঞ্চলিক গল্পের নাটক। গুগল প্লে ও অ্যাপল স্টোর থেকে ‘দোয়েল ওটিটি’ অ্যাপটি ডাউনলোড করা যাবে। ৯৯ টাকা সাবস্ক্রিপশন ফিতে ৩০ দিনের জন্য আনলিমিটেড কনটেন্ট তিনটি ডিভাইসে দেখার সুযোগ পাবেন দর্শকেরা।