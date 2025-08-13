একের পর খুন, রহস্যের শেষ কোথায়

অদ্ভুত এক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বেনারসের কাল্পনিক চারানদাসপুরে শুরু হয় ‘মান্ডালা মার্ডার্স’–এর গল্প। লাশের কপালে এক অচেনা প্রতীক, পরে আরও কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই হত্যাগুলো আসলে এক ভয়ংকর প্রক্রিয়ার অংশ। চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকে ইয়াস্ত নামের পৌরাণিক এক দেবতাকে জাগ্রত করা, যা বিজ্ঞান, কালো জাদু ও ধর্মীয় উন্মাদনার মিশ্রণে পৃথিবীর শেষের সূচনা ঘটাতে পারে।
তদন্তে নামে সিআইবি অফিসার রিয়া থমাস (বাণী কাপুর) ও দিল্লি পুলিশের বরখাস্তপ্রাপ্ত অফিসার বিক্রম সিং (বৈভব রাজ গুপ্ত)। রিয়া তার অতীতের ছায়া বয়ে বেড়াচ্ছে আর বিক্রমের সঙ্গে এই মামলার রয়েছে ব্যক্তিগত যোগসূত্র।
তাদের যাত্রা নিয়ে যায় ১৯৫০-এর দশকের এক গোপন সম্প্রদায়ের কাছে, যারা প্রাকৃতিক নিয়ম ভেঙে ইয়াস্ত দেবতার পূজা করত প্রাণের বলি দিয়ে। কাহিনির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অনন্যা ভরদ্বাজ (সুরভীন চাওলা) ও রহস্যময় রুক্ষ্মিণী (শ্রীয়া পিলগাঁওকর), যাদের প্রত্যেকের উপস্থিতি গল্পে নতুন স্তর যোগ করে।
সিরিজের বড় শক্তির জায়গা নির্মাণ। এটা এমনভাবে বানানো হয়েছে, একবার দেখা শুরু করলে পাঁচ ঘণ্টার সিরিজ আপনি শেষ না করে পারবেন না। চারানদাসপুরের ধুলামাখা গলি, বরুণার জঙ্গলের অন্ধকার, গুহা, প্রাচীন পুঁথি ও সাংকেতিক প্রতীকের আবহ মিলিয়ে বাস্তব ও অবাস্তবের সীমা ঝাপসা হয়ে যায়। শিল্পনির্দেশনায় আচার, যন্ত্র ও সম্প্রদায়ের সেটপিস নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে।
সিরিজের বড় দুর্বলতা, এখানে সবই খুব দ্রুত ঘটতে থাকে। অনেক চরিত্র কিন্তু সেভাবে কাউকে শ্বাস নিতে দেওয়া হয়নি। হয়তো নির্মাতা রিলসপ্রেমী তরুণদের কথা ভেবে এমন কিছু বানাতে চেয়েছেলেন, যেখানে একটার পর একটা ঘটনা ঘটে যাবে আর দর্শকেরা অন্য কিছু না ভেবে সেটাতেই বুঁদ থাকবেন। সিরিজের আবহ সংগীতও গড়পড়তা।
অ্যাকশন দৃশ্যে বাণী কাপুর ঝলসে উঠলেও আবেগের দৃশ্যে দুর্বল। বৈভব রাজ গুপ্তের তীব্রতা ও অন্তর্মুখী চরিত্রায়ণ কাহিনির আবেগকে ভিত্তি দিয়েছে। সুরভীন চাওলা সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর প্রভাব ফেলেছেন আর শ্রীয়া পিলগাঁওকার রহস্যে রং যোগ করেছেন। তবে ছোট দুই চরিত্রে চমকে দিয়েছেন জামিল খান ও রঘুবীর যাদব। সিরিজে অনেকগুলো চরিত্র আছে। প্রতিটি চরিত্রের উদ্দেশ্য আলাদা, কেউ অপ্রয়োজনীয় নয়।
পরিচালক গোপী পুতরান ও মানন রাওয়াত গল্পে একত্রে বিজ্ঞান, বিশ্বাস, রোমাঞ্চ ও ভয়কে বুনেছেন সাবলীলভাবে। কিছু দুর্বলতা থাকলেও সব মিলিয়ে এটি উপভোগ্য এক সিরিজ।