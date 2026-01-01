নেটফ্লিক্সের সার্ভার ক্র্যাশ! আবার ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ ঝড়

আজ বাংলাদেশ সময় সকালে মুক্তি পেয়েছে ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’–এর পঞ্চম ও শেষ মৌসুমের শেষ পর্ব। বহুল প্রতীক্ষিত পর্বটি দেখতে মুখিয়ে ছিলেন বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ভক্তরা। সেটি এতটাই যে নেটফ্লিক্সের সার্ভার পর্যন্ত ক্র্যাশ করেছে।
বুধবার রাতে (বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার সকাল) বহু ব্যবহারকারী স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মটিতে ঢুকতে না পারার অভিযোগ করেন। চলতি মৌসুমে এটি নেটফ্লিক্সের দ্বিতীয় বড় ধরনের প্রযুক্তিগত সমস্যার ঘটনা।
‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ শেষ পর্ব মুক্তির সঙ্গেই এই বিভ্রাট শুরু হয়। এক মিনিটের মতো নেটফ্লিক্স বন্ধ থাকে। কয়েকবার রিফ্রেশ করার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।
আগেরবারের মতো এবারও যাঁরা সমস্যার মুখে পড়েছিলেন, তাঁদের পর্দায় ভেসে ওঠে নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় শো ‘নেইল্ড ইট!’–এর একটি ছবি। সঙ্গে লেখা ছিল, ‘কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। দুঃখিত, আপনার অনুরোধটি সম্পন্ন করতে আমরা সমস্যায় পড়ছি। হোম পেজে ঘুরে দেখার মতো অনেক কিছু রয়েছে।’
এর আগে গত ২৬ নভেম্বর পঞ্চম মৌসুমের প্রথম চারটি পর্ব মুক্তির সময়ও নেটফ্লিক্সে বড় ধরনের বিভ্রাট দেখা দিয়েছিল। সেদিন প্রায় পাঁচ মিনিট প্ল্যাটফর্মটি অচল ছিল।
শুধু তা–ই নয়, ২০২২ সালের জুলাইয়ে ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ সিজন ফোরের শেষ দিকের পর্ব মুক্তির সময়ও প্রযুক্তিগত সমস্যার মুখে পড়েছিল নেটফ্লিক্স। এমনকি ‘আপসাইড ডাউন’-এর বাইরেও গত বছর মাইক টাইসন ও জেক পলের বক্সিং ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচারের সময় লাইভস্ট্রিমিংয়েও সমস্যায় পড়ে প্ল্যাটফর্মটি।
তবে সিজন ফাইভের দ্বিতীয় ধাপের পর্বগুলো মুক্তির সময় কোনো সমস্যা হয়নি। বড়দিনে মুক্তি পাওয়া ওই পর্বগুলো নেটফ্লিক্সকে এনে দেয় ইতিহাসের বড় দিনের সর্বোচ্চ ভিউয়ারশিপ। তিনটি নতুন পর্বের সুবাদে সেদিন বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি দেখা কনটেন্টে পরিণত হয় ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ পঞ্চম মৌসুম।
২২ থেকে ২৮ ডিসেম্বর—এই এক সপ্তাহে সিজন ফাইভের শেষ মৌসুমটি দেখা হয়েছে মোট ৩ কোটি ৪৫ লাখ বার। এটি ছিল এই মৌসুমের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক ভিউ। এর আগে নভেম্বর মাসে মুক্তির প্রথম সপ্তাহে ৫ কোটি ৯৬ লাখ ভিউ পেয়ে নেটফ্লিক্সের ইতিহাসে ইংরেজি ভাষার সিরিজ হিসেবে সর্বোচ্চ উদ্বোধনী সপ্তাহের রেকর্ড গড়েছিল ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’।
এদিকে বহুপ্রতীক্ষিত সিরিজ ফাইনালটি নববর্ষের আগের রাতে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত কিছু প্রেক্ষাগৃহেও প্রদর্শিত হচ্ছে। সিরিজটির সহস্রষ্টা রস ডাফার জানান, প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনের জন্য এখন পর্যন্ত ১১ লাখ দর্শক নিবন্ধন করেছেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, ৬২০টি প্রেক্ষাগৃহে মোট ৩ হাজার ৫০০টি শো ইতিমধ্যে হাউসফুল হয়ে গেছে।
ইনস্টাগ্রামে ভাই ও সহ-স্রষ্টা ম্যাট ডাফারের সঙ্গে একটি পোস্টে রস ডাফার লেখেন, ‘১০ বছরের এই যাত্রা একসঙ্গে শেষ করার এটাই সবচেয়ে সুন্দর উপায়। হয়তো লস অ্যাঞ্জেলেসে আপনাদের কারও সঙ্গে দেখা হবে।’
ভ্যারাইটি অবলম্বনে