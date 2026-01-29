বেঁচে থাকতে হলে অনেক কিছুই করতে হয়

চরকিতে মুক্তি পেয়েছে সোহেল মণ্ডল অভিনীত ‘আঁতকা’। অভিনেতার বর্তমান ব্যস্ততার খোঁজখবর করলেন নাজমুল হক
মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের চেনা গল্পই নতুন উপস্থাপনায় ‘আঁতকা’য় উঠে এসেছে। সিরিজের গল্প, চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন রাবা খান আর পরিচালনা করেছেন আরাফাত মহসীন নিধি। হরর–কমেডি ঘরানার সিরিজটিতে মনির চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা পাচ্ছেন সোহেল মণ্ডল। ফেসবুকে অনেকেই বলছেন, সিরিজটিতে তাঁকে ভিন্নভাবে পাওয়া গেছে। চরিত্রটি নিয়ে সোহেল বললেন, ‘অনেক সময় পরিকল্পনার সঙ্গে শুটিংয়ে গিয়ে মেলাতে পারি না। কিন্তু এই কাজ শুরুর আগে চরিত্রটি যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল, নির্মাণেও তা পেয়েছি। এ কৃতিত্ব নিধি ও রাবা খানের। আর সত্যি বলতে, কাজটা করে অনেক আরাম পেয়েছি। চরিত্রটা নিয়ে দর্শক যেমন বলছেন, আমার কাছের মানুষজনও ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন। শিল্পী হিসেবে সব কাজেই তো শতভাগ দেওয়ার চেষ্টা থাকে। এটাতেও তা–ই হয়েছে। আর দর্শক চরিত্রটার মধ্যে হয়তো কোনো সংযোগ খুঁজে পেয়েছেন; তাই তাঁদের ভালো লেগেছে।’
এক চরিত্রে বারবার
কোনো অভিনেতা যখন কোনো একটা চরিত্রে সফল হন, সেটাকে আদর্শ ধরে একই ধরনের চরিত্রের প্রস্তাব তখন আসতেই থাকে। সোহেলের ক্ষেত্রেও এমনটা হয়। বিষয়টা কীভাবে দেখেন? সোহেল জানান, একই চরিত্রের প্রস্তাব এলে ভিন্নভাবে নিজেকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেন।
সোহেলের কথায়, ‘এটা আমাদের এ অঞ্চলের একটা ট্রেন্ড, আপনি যাঁকে গরিব দেখাবেন, তাঁকে সব সময় গরিবই দেখাবেন। আবার পুলিশ চরিত্রে কেউ ভালো করলে সব গল্পেই তাঁকে এই চরিত্রে প্রস্তাব দেওয়া হয়। আমার ক্ষেত্রেও তা–ই হয়। তবে আমি একটা চরিত্রের সঙ্গে অন্য চরিত্রের যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। চরিত্র একই হলেও কিছু না কিছু ভিন্নতা তো থাকেই, সেটাই খোঁজার চেষ্টা করি। সেখানেই তো একজন অভিনেতার মুনশিয়ানা।’
নাটকে মনোযোগ কম
সিনেমা, ওটিটিতে সোহেল মণ্ডল নিজেকে আলাদাভাবে চেনালেও ছোট পর্দায় নিজেকে তেমনভাবে মেলে ধরতে পারেননি। দায়টা পুরোপুরি নিজেকে দিতে চান না এ অভিনেতা। ভালো নির্মাতা থেকে প্রস্তাব না পাওয়া থেকে অর্থনৈতিক বিষয়ও এখানে জড়িত মনে করেন তিনি।
সোহেল বলেন ‘ওটিটি, সিনেমায় প্রতিটি চরিত্রের জন্য আলাদা একটা পরিকল্পনা থাকে। সে তুলনায় নাটকে চরিত্র বাছাইয়ের সুযোগ কম, এখানে আলাদা করে কোনো চরিত্রের জন্য ভাবা হয় না। বাজেট এখানে বড় ইস্যু। অর্থনৈতিক বিষয়টাও এখানে জড়িত। অভিনয় যেহেতু আমার পেশা, অনেক ফরমাশি কাজও তো করতে হয়। বেঁচে থাকতে হলে অনেক কিছুই করতে হয়। অভিনেতা হিসেবে সব সময় ভালো কাজের জন্য তৈরি থাকি, সব মাধ্যমেই চ্যালেঞ্জ নিতে চাই। কিন্তু ভালো কাজ বা ভালো নির্মাতার সঙ্গে থাকা, এসব তো আর আমার হাতে নেই।’
সামনে যা আসছে
চলতি বছর ঈদে মাসুদ হাসান উজ্জ্বলের ‘বনলতা সেন’ সিনেমায় সোহেল মণ্ডলকে দেখা যাবে। কাজটি নিয়ে তিনি বেশ আশাবাদী। ‘শিল্পজীবী’ নামে আরেকটি সিনেমার কাজও শেষ।
সোহেল বলেন, ‘নিজেরা মিলে সিনেমাটা করেছি, আল মুকিতুল বারী পরিচালিত সিনেমাটিতে আফজাল (হোসেন) ভাই, (আফসানা) মিমি আপা, শিরীন শীলাসহ আরও অনেকেই অভিনয় করেছেন।’
এখন একটি বাণিজ্যিক সিনেমার শুটিংয়ে ব্যস্ত আছেন এ অভিনেতা। তবে কাজটা নিয়ে কথা বলা বারণ।
সোহেল বলেন, ‘সময় হলে হয়তো নির্মাতারাই জানাবেন। কিছু নতুন সিনেমা ও ওটিটির কাজের কথা হচ্ছে। সবকিছু ঠিক থাকলে সিনেমার শুটিং শেষে সেগুলোতে সময় দেব।’