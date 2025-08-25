ট্রেলারে রহস্য বাড়াল ‘আকা’, কী আছে এই সিরিজে

‘সময়টা ১৯৯৮ কি ’৯৯। আকা একে একে সব অপরাধীদের খুন করছিল। কিন্তু হঠাৎ কী হলো জানি না, আকা হুট করে গায়েব হয়ে যায়।’ নারী কণ্ঠের এমন ভয়েস ওভার দিয়েই শুরু হয় ‘আকা’র ট্রেলার।
আজ বিকেলে সিরিজের পরিচালক, শিল্পী, কলাকুশলী ও সাংবাদিকদের নিয়ে রাজধানীর একটি মিলনায়তনে মুক্তি দেওয়া হয় ‘আকা’র ট্রেলার। সন্ধ্যায় হইচইয়ের অফিশিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে দুই মিনিটের ট্রেলারটি।
হইচইয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আগামী ৪ সেপ্টেম্বর হইচইতে মুক্তি পাবে ‘আকা’। রহস্য, মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েন ও টানটান উত্তেজনার সিরিজটি পরিচালনা করেছেন ভিকি জাহেদ। দর্শক এই গল্পে ভালোবাসা, প্রতিশোধ ও একাকিত্বের ভিন্ন রূপ খুঁজে পাবেন, যা এক নতুন অভিজ্ঞতা তৈরি করবে বলে জানান পরিচালক।
ভিকি জাহেদ বলেন, ‘আমি এর আগে অনেক থ্রিলার নির্মাণ করেছি, কিন্তু এই প্রথম একটা সোশ্যাল থ্রিলার নির্মাণ করলাম। “আকা”র মাধ্যমে আমি আসলে দর্শকদের সঙ্গে একধরনের নিরীক্ষা করেছি। মুক্তির পর এর ফলাফল বুঝতে পারব।’
সিরিজের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন আফরান নিশো। তিনি প্রায় দুই বছর পর ওটিটিতে ফিরলেন। বড় পর্দায় একের পর এক সফল চলচ্চিত্র উপহার দেওয়ার পর নিশোর এই উপস্থিতি ওটিটি দর্শকদের কাছে বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে ধরা দিচ্ছে।
ট্রেলার মুক্তি অনুষ্ঠানে এ প্রসঙ্গে নিশো বলেন, ‘আমি সব সময় ভালো কাজ, ভালো প্রোডাকশনের সাথে থাকতে চাই। সেটা যেকোনো মাধ্যমেই হতে পারে। আমার জন্য গল্পটা ফ্যাক্ট। আর সেই সাথে পরিচালক হিসেবে ভিকি থাকলে তো কোনো কথাই নেই। আর দুর্দান্ত একটা টিম। আকা এই সব ভালোর সমন্বয় ঘটিয়েছে। আজকে ট্রেলার মুক্তি পেল, কিছুদিন পর কনটেন্টটা আসবে। দর্শকের অনুরোধ থাকবে আপনাদের প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য।’
ট্রেলার উন্মোচনের পরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় দর্শকদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। অনেকেই মন্তব্য করছেন, নিশোকে নতুন আঙ্গিকে দেখা যাবে এই সিরিজে।
মাসুমা নাবিলা এই সিরিজে উপস্থিত হয়েছেন মেঘা চরিত্রে। মেঘা একজন দৃঢ়চেতা নারী চরিত্র। সাহসী, তেজী আর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তার মধ্যে আছে।
নাবিলা বলেন, ‘ভিকি ভাইয়ের কাজের আমি ভীষণ ভক্ত। সাইকো থ্রিলার জনরায় তিনি এক্সিলেন্ট কাজ করছেন। “আকা” দুর্দান্ত একটা কাজ হয়েছে। আশা করছি, ট্রেলারটা দর্শক পছন্দ করবেন, সেই সাথে আমাদের কাজটাও।’
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোহেল চরিত্রে অভিনয় করা ইমতিয়াজ বর্ষণ। তিনি বলেন, ‘হইচইকে ধন্যবাদ ব্যাক টু ব্যাক আমাকে অনেক ভালো ভালো গল্প দেওয়ার জন্য। এই কাজগুলো একেকটি একেক এক্সপেরিমেন্ট ছিল। ভিকি জাহেদের প্রতিটি কাজের একটি সিগনেচার থাকে, একটা শেড থাকে। আমার খুব ইচ্ছে ছিল এই সিগনেচারের সাথে পরিচিত হবার। আমি কৃতজ্ঞ পরিচালক ও টিমের প্রতি।’
হইচই বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর সাকিব আর খান বলেন, ‘পরিচালক একদম ভিন্ন রকমের গল্প বলেছেন এই সিরিজে। সেই সাথে শিল্পীরা ছিলেন দুর্দান্ত। আমাদের বিশ্বাস, এই সিরিজ দর্শকদের কাছে শুধু বিনোদন নয়, বরং চিন্তার খোরাকও জোগাবে।’
নিশো, নাবিলা, বর্ষণ ছাড়াও সিরিজটিতে অভিনয় করেছেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, আজিজুল হাকিম, এ কে আজাদ সেতু, তাজজি হাসান, শ্যামন্তি সৌমি, আরও জনপ্রিয় শিল্পীরা, যাঁদের উপস্থিতি সিরিজটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে।