‘লুকা আমার ক্রাশ’, এআই চরিত্রটি নিয়ে আলোচনা

এআইয়ে নির্মিত মাইক্রোড্রামা ‘দ্য মাফিয়া ডন হায়ার্ড মি অ্যাজ হিজ ওয়াইফ’–এর কাল্পনিক চরিত্র লুকা এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ আলোচিত। তার সঙ্গে নোরার সম্পর্ক নিয়েও দর্শকের আগ্রহ কম নয়। ফেসবুকে খুললেই লুকার দেখা মিলছে। কেউ কেউ এআই চরিত্রটির প্রেমেও পড়েছেন।
ফেসবুকে লুকাকে নিয়ে চর্চার শেষ নেই। নুজহাত খান নামের এক দর্শক লিখেছেন, ‘লুকা আমার ক্রাশ।’ রুবাবা আজাদ নামের আরেক দর্শক লিখেছেন, ‘বুড়া বয়সে এসে এসব মাফিয়া ডন-টনের ওপর ক্রাশ খেয়ে যাচ্ছি।’ আর তামান্না জান্নাত লিখেছেন, ‘সব ক্রাশকে হার মানিয়ে এখন আমার ক্রাশ মাফিয়া কিং।’
শুধু লুকাকে নিয়ে মুগ্ধতাই নয়, নোরার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়েও চলছে আলোচনা। জুলিয়া লিখেছেন, ‘নোরা ও লুকাকে অনেক ভালো লেগেছে।’
লুকা–নোরার সম্পর্ক নিয়ে মজাও করছেন অনেকে। জেরিন বাপ্পী লিখেছেন, ‘ফেসবুকে এলেই ইদানীং এআই ধারাবাহিক “মাফিয়া ডন লুকা” আর তার বউ নোরার দেখা মেলে।’
আরেক দর্শক লিখেছেন, ‘শাকসবজির সংসার দেখা বাদ দিয়ে এখন এআই মাফিয়া ভাইয়ার বাচ্চা আর চুক্তির বিয়ের গল্প দেখি।’ তাঁর পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় এক দর্শক লিখেছেন, ‘রাত জেগে এসব দেখতে দেখতে বাস্তবে অস্তিত্বই নেই—এমন লুকা কাস্তেলিনো ও নোরা বেনেটের ওপর ক্রাশ খেয়ে গেছি।’
দাইনা তালুকদার আবার লিখেছেন, ‘যে আমি একসময় ভাত খেতে বসে ঠাকুমার ঝুলি দেখতাম, সেই আমি এখন মাফিয়া ডন লুকা ও নোরার গল্প দেখি।’
বাস্তবে লুকা ও নোরা কোনো অভিনেতা-অভিনেত্রী নয়; এআই প্রযুক্তিতে তৈরি কাল্পনিক চরিত্র। তবু তাদের ঘিরে ফেসবুকে যে আলোচনা তৈরি হয়েছে, তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এআইনির্ভর বিনোদনের নতুন সম্ভাবনার কথাই বলছে।