জয় শাহরিয়ার ও কুসুম শিকদার
ওটিটি

১৫ বছর পর জয় ও কুসুম

বিনোদন প্রতিবেদকঢাকা

একসময় নিয়মিত একসঙ্গে কাজ করতেন। পর্দায় তাঁদের রসায়নও ছিল চোখে পড়ার মতো। তারপর সময়ের টানে দূরত্ব—কেটে গেল লম্বা ১৫ বছর। সেই বিরতি ভেঙে আবারও একই ক্যামেরার সামনে দাঁড়াচ্ছেন শাহরিয়ার নাজিম জয় ও কুসুম সিকদার। তবে টেলিভিশনের নাটকে নয়, দুজনকে আবার একসঙ্গে দেখা যাবে ওয়েব সিরিজ ‘পাপকাহিনি ২’–এ। পরিচালনা করছেন অভিনেতা শাহরিয়ার নাজিম নিজেই।

শাহরিয়ার নাজিম জানান, তিন পর্বের এই সিরিজটি নির্মিত হচ্ছে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে। গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রবাদটি—‘লোভে পাপ, আর পাপে মৃত্যু’। তিনি বলেন, ‘এমন একটি গল্পে অভিনয় করা একজন পেশাদার শিল্পী হিসেবে আমার জন্য দারুণ আনন্দের।’

দুই যুগ আগে বিনোদন জগতে যাত্রা শুরু হয়েছিল জয় ও কুসুমের। ২০০২ সালে লাক্স–আনন্দধারা ফটোজেনিক চ্যাম্পিয়ন হন কুসুম সিকদার। সে বছরই তাঁর অভিনয়জীবনের প্রথম নাটক বিয়ের আংটিতে তাঁর সহশিল্পী ছিলেন জয়। এরপর বেশ কিছু নাটকে নিয়মিত সহশিল্পী হিসেবে দেখা গেছে তাঁদের। মাঝখানে প্রায় আট বছর টেলিভিশন নাটক থেকে দূরে ছিলেন কুসুম। তারও সাত বছর আগে জয়–কুসুমকে শেষবার একসঙ্গে দেখা যায় ছোট পর্দায়। সেই সময়ে অভিনয়ের পাশাপাশি বড় পর্দার কাজেও মন দেন কুসুম। স্মৃতি উসকে দিয়ে জয় বলেন, ‘কুসুমের অভিনয়জীবনের শুরুর নাটকের সহশিল্পী ছিলাম আমি। আমরা একসঙ্গে অনেক কাজ করেছি। দীর্ঘদিন পর আবার একসঙ্গে অভিনয় করা নিঃসন্দেহে দারুণ একটি অভিজ্ঞতা হবে।’

এই দীর্ঘ যাত্রায় জয় নিজেও কিছুদিন অভিনয় থেকে দূরে ছিলেন। পরে উপস্থাপনার মাধ্যমে আবার শোবিজে আলোচনায় ফেরেন তিনি। এরপর ওটিটিতে একের পর এক কাজ করে অভিনয়শিল্পী হিসেবেও ফিরে পান পরিচিতি। চরকি, আইস্ক্রিন ও হইচইয়ের ‘৭ নম্বর ফ্লোর’, ‘গুটি’, ‘পাপকাহিনি’, ‘৮৪০’, ‘জিম্মি’ ও ‘আম্মাজান’—এসব কাজ তাঁকে নতুনভাবে সামনে নিয়ে আসে। এর মধ্যেই পাঁচ মাস ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে। নতুন কিছু কাজের প্রস্তুতি নিয়েই সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। তিনি জানান, কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত পরিচালকের সঙ্গে নতুন প্রজেক্ট নিয়ে চূড়ান্ত কথা হয়েছে। ধীরে ধীরে শুটিং শুরু হবে, বেশির ভাগ কাজই ঈদে প্রচারিত হবে।

সহশিল্পীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানিয়ে কুসুম সিকদার বলেন, ‘জয় আর আমি তো একই সময়ে শুরু করেছি বলা যায়। পুরোনো সহশিল্পীদের সঙ্গে কাজ করা সব সময়ই আনন্দের। আমরা একসঙ্গে বড় হয়েছি, তাই বোঝাপড়াও দারুণ। এ কাজটির পরিকল্পনার শুরু থেকেই আমরা যুক্ত আছি। মনে হচ্ছে, সত্যিই একটা ভালো কাজে অংশ নিচ্ছি।’
‘পাপকাহিনি ২’ নির্মিত হচ্ছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনের জন্য। এ মাসের শেষ সপ্তাহে শুরু হবে শুটিং। সিরিজটিতে আরও অভিনয় করবেন রুনা খান ও আশনা হাবিব ভাবনা।

