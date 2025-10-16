অপরাধ, বিশ্বাসঘাতকতা ও মানবিকতার গল্প ‘গিরগিটি’

মানুষ যখন গিরগিটির মতো রং বদলায়, তখন সত্য ও মিথ্যার সীমারেখা মুছে যায়—এই ভাবনাকে কেন্দ্রে রেখে তৈরি হয়েছে ওয়েব সিরিজ ‘গিরগিটি’। অপরাধ, দুর্নীতি ও বিশ্বাসঘাতকতার জটিল সম্পর্কের গল্প নিয়ে নির্মিত সিরিজটি ‘বঙ্গ’তে মুক্তি পেয়েছে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে। পরিচালনা করেছেন লস্কর নিয়াজ মাহমুদ।
২০১৯ সালে মেরিল–প্রথম আলোর প্রকল্প ‘ফেম ফ্যাক্টরি’ আয়োজিত ‘আগামীর নির্মাতা’ প্রতিযোগিতায় সেরা তিন নির্মাতার একজন হয়েছিলেন লস্কর নিয়াজ মাহমুদ। সে সময় তিনি নির্মাণ করেছিলেন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র যদি জানতে, যার তত্ত্বাবধানে ছিলেন নির্মাতা আশফাক নিপুন।
আ স ম রাহাত মেহেদি হকের গল্প থেকে গিরগিটির চিত্রনাট্য করেছেন জ্যোতির্ময় রায়। অভিনয়ে আছেন আশীষ খন্দকার, ইরফান সাজ্জাদ, মোহনা মিম, নাদের চৌধুরী, শতাব্দী ওয়াদুদ, গোলাম ফরিদা ছন্দা ও মিলন ভট্টাচার্য।
গিরগিটির গল্প বিষয়ে নির্মাতা জানান, একসময়ের শান্ত শহর বিরলপুর এখন মাদকের আখড়া। শহরের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী চৌধুরী সাহেব করপোরেট ঢঙে ড্রাগ র্যাকেট চালায়। কিন্তু হঠাৎ তার তিন ঘনিষ্ঠ লোক খুন হলে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়। গোয়েন্দা মারুফ জামানের ওপর তদন্তের দায়িত্ব পড়ে, বিয়ের উদ্দেশ্যে যে পাশের শহরে এসেছিল। একে একে খুন হতে থাকে আরও কয়েকজন, এমনকি থানার ভেতরও ঘটে হত্যাকাণ্ড। খুনি কি পুলিশেরই কেউ? নাকি এর পেছনে লুকিয়ে আছে আরও গভীর কোনো ষড়যন্ত্র?
নির্মাতা লস্কর নিয়াজ বলেন, ‘আমরা কোনো অতিমানবীয় গোয়েন্দার গল্প বলিনি; বরং বাস্তব জীবনের বিভিন্ন চরিত্রকে মানবিকভাবে তুলে ধরেছি। দর্শক আমাদের এই প্রয়াসে ভিন্ন স্বাদ পাবেন।’ তাঁর ভাষ্যে, ‘থ্রিলার ঘরানার কাজের ভিড়ে গিরগিটি আলাদা।
কারণ, এর বাস্তবধর্মী নির্মাণ। রিয়েল লোকেশন, লোকেশন, সাউন্ড, ন্যাচারাল লাইটিং—সবকিছুতেই ছিল পরীক্ষা–নিরীক্ষা। দর্শক নতুন অভিজ্ঞতা পাবেন।’
চলচ্চিত্র সংসদের কোর্স করে ২০০৬ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ শুরু করেন লস্কর নিয়াজ। এরপর নিজেই নির্মাণ করেন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র।