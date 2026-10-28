সত্যি অপরাধের গল্পে কোটি কোটি ভিউ

খুন, নিখোঁজ রহস্য, সাজানো দুর্ঘটনা, পারিবারিক ষড়যন্ত্র—বাস্তব জীবনের অপরাধ নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্র ও সিরিজ এ বছরও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে বিপুল দর্শক টানছে। নেটফ্লিক্সের কয়েকটি তথ্যচিত্রের ভিউ কয়েক কোটি ছাড়িয়েছে। এইচবিও ও হুলুতেও আলোচনায় এসেছে পুরোনো খুনের মামলা, সন্দেহভাজনদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য এবং তদন্তের ফাঁকফোকর। বাস্তব ঘটনার এই গল্পগুলো কেন দর্শককে এতটা টানে?
নেটফ্লিক্সের ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসের দর্শক-প্রতিবেদন বলছে, এই ধারার ছবির জনপ্রিয়তা কতটা বিস্তৃত। ১৫ মে মুক্তি পাওয়া ‘দ্য ক্র্যাশ’ ওই ছয় মাসে পেয়েছে ৬ কোটি ৫২ লাখ ভিউ। ১২ জুন মুক্তি পাওয়া ‘ম্যাটারনাল ইনস্টিংক্ট’ দেখেছে ৫ কোটি ৪ লাখ বার।
কেন বাস্তব অপরাধের কাহিনি এত জনপ্রিয়? সমালোচকেরা বলছেন দর্শক শুধু ঘটনা দেখেন না, নিজেরাও সূত্র মেলাতে শুরু করেন। জেনে নেওয়া যাক চলতি বছর আলোচনায় আসা এমন ১০টি সিরিজের গল্প।
‘দ্য ক্র্যাশ’: দুর্ঘটনা, নাকি পরিকল্পিত হত্যা
পরিচালক: গ্যারেথ জনসন
প্ল্যাটফর্ম: নেটফ্লিক্স
একটি গাড়ি ঘণ্টায় প্রায় ১০০ মাইল বেগে ছুটে গিয়ে ধাক্কা খায় একটি ইটের ভবনে। গাড়ির দুই যাত্রী মারা যান। বেঁচে যান চালক ম্যাকেঞ্জি শিরিল্লা। শুরুতে ঘটনাটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু তদন্ত যত এগিয়েছে, ততই সামনে এসেছে অন্য সম্ভাবনা—এটি কি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড?
গ্যারেথ জনসন পরিচালিত ‘দ্য ক্র্যাশ’ ২০২২ সালের ৩১ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও অঙ্গরাজ্যে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্মিত। দুর্ঘটনায় মারা যান ডমিনিক রুশো ও ডেভিয়ন ফ্লানাগান। চালক শিরিল্লার সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক, ঘটনার আগের পরিস্থিতি এবং তদন্তে উঠে আসা তথ্য ছবির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
পুলিশের শরীরে লাগানো ক্যামেরার ফুটেজ, নজরদারি ক্যামেরার ছবি, মুঠোফোনের রেকর্ডিং, আদালতের দৃশ্য এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিবারের সাক্ষাৎকার মিলিয়ে ঘটনাটি পুনর্গঠন করেছেন নির্মাতা। ফলে দর্শক কেবল একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনার বিবরণ পান না, বরং বুঝতে পারেন কীভাবে একটি তদন্তের গতিপথ বদলে যেতে পারে।
ছবিটি মুক্তির পর প্রথম সপ্তাহেই নেটফ্লিক্সের ইংরেজি ভাষার চলচ্চিত্রের তালিকায় শীর্ষে ওঠে। দ্বিতীয় সপ্তাহে এর ভিউ বেড়ে দাঁড়ায় ২ কোটি ৭৬ লাখে। প্রথম ছয় মাসের হিসাবেও এটি নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে বেশি দেখা তথ্যচিত্রগুলোর শীর্ষে।
এর জনপ্রিয়তার বড় কারণ, ছবিটি দর্শকের সামনে একটি আপাত সহজ ঘটনার জটিল দিকগুলো খুলে দেয়। একই সঙ্গে এটি দর্শককে মনে করিয়ে দেয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কোনো ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এক জিনিস নয়।
‘ম্যাটারনাল ইনস্টিংক্ট’: গর্ভধারণের মিথ্যা দাবি থেকে ভয়াবহ অপরাধ
পরিচালক: জেসিকা ডিমক
প্ল্যাটফর্ম: নেটফ্লিক্স
ধরন: তথ্যচিত্র
কেউ দীর্ঘদিন ধরে নিজের গর্ভধারণের কথা বলে আসছেন। আশপাশের মানুষও তা বিশ্বাস করছেন। কিন্তু সেই দাবি যে ভয়াবহ এক অপরাধের দিকে গড়াতে পারে, তা কল্পনা করাও কঠিন। ‘ম্যাটারনাল ইনস্টিংক্ট’ এমনই একটি বাস্তব অপরাধের কাহিনি তুলে ধরেছে।
২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে রিগ্যান সিমন্স-হ্যানককের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে নির্মিত এই তথ্যচিত্রের অন্যতম চরিত্র টেলর পার্কার। তিনি গর্ভবতী হওয়ার মিথ্যা দাবি করেছিলেন। পরে তদন্তে প্রকাশ পায়, অনাগত সন্তানকে নিজের বলে দাবি করার উদ্দেশ্যে তিনি যে ভয়াবহ অপরাধ করেছিলেন, তা পুরো ঘটনাকে আরও মর্মান্তিক করে তোলে।
পরিচালক জেসিকা ডিমক অপরাধের ঘটনাটির পাশাপাশি তুলে ধরেছেন প্রতারণার দীর্ঘ প্রক্রিয়া, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং অপরাধের পরিণতি। একজন মানুষ কীভাবে নিজের তৈরি মিথ্যার জালে অন্যদের জড়িয়ে ফেলতে পারেন, সেটিও এই কাহিনির গুরুত্বপূর্ণ দিক।
জুনের মাঝামাঝি মুক্তি পেয়েও ছবিটি প্রথম ছয় মাসে ৫ কোটি ৪ লাখ ভিউ পেয়েছে। এত অল্প সময়ে এমন দর্শকসংখ্যা পাওয়া ট্রু ক্রাইম ধারায় এর শক্ত অবস্থান নির্দেশ করে।
‘দ্য আইডাহো মার্ডার্স’: কলেজ নাইটমেয়ার—চার শিক্ষার্থীর হত্যাকাণ্ড
পরিচালক: স্কাই বার্গম্যান
প্ল্যাটফর্ম: নেটফ্লিক্স
ধরন: তথ্যচিত্র
বিশ্ববিদ্যালয়জীবন সাধারণত বন্ধুত্ব, স্বাধীনতা ও ভবিষ্যতের স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের আইডাহো অঙ্গরাজ্যে চার বিশ্ববিদ্যালয়–শিক্ষার্থীর হত্যাকাণ্ড সেই পরিচিত ছবিকে ভয়াবহভাবে বদলে দিয়েছিল।
২০২২ সালের ১৩ নভেম্বর মস্কো শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে একটি বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ম্যাডিসন মোগেন, কাইলি গনকালভেস, ইথান চ্যাপিন ও জ্যানা কার্নোডলকে। হত্যাকাণ্ডের পর প্রায় দুই মাস তদন্তকারীরা অপরাধীকে শনাক্ত করার চেষ্টা চালান। পরে সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
স্কাই বার্গম্যান পরিচালিত তিন পর্বের ‘দ্য আইডাহো মার্ডার্স’: কলেজ নাইটমেয়ার ঘটনাটির ধারাবাহিক বিবরণ তুলে ধরে। পুলিশের ক্যামেরায় ধারণ করা দৃশ্য, সংরক্ষিত নথি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য এবং নিহত শিক্ষার্থীদের পরিবারের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নির্মাতারা হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ পুনর্গঠন করেছেন।
নেটফ্লিক্সে ২৯ জুলাই মুক্তির পর সিরিজটি প্রথম সপ্তাহেই ১ কোটি ৮২ লাখ ভিউ পায়। সে সপ্তাহে এটি প্ল্যাটফর্মটির সবচেয়ে বেশি দেখা ইংরেজি ভাষার টিভি সিরিজের তালিকায় উঠে আসে।
এই জনপ্রিয়তার পেছনে কয়েকটি বিষয় কাজ করেছে। প্রথমত, ঘটনাটি আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক আলোচিত ছিল। দ্বিতীয়ত, চার তরুণের জীবন ও তাঁদের পরিবারের শোকের গল্প দর্শকের কাছে ঘটনাটিকে নিছক অপরাধের বিবরণ হতে দেয় না। তৃতীয়ত, পুলিশের তদন্তের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে দেখানোর কারণে দর্শক ঘটনার প্রতিটি নতুন তথ্যের তাৎপর্য বুঝতে পারেন।
সিরিজটির নির্বাহী প্রযোজক জো বার্লিঙ্গার বাস্তব অপরাধভিত্তিক তথ্যচিত্র নির্মাণে পরিচিত নাম। তবে এমন কাজের ক্ষেত্রে অপরাধের রহস্য উন্মোচনের পাশাপাশি নিহত ব্যক্তিদের জীবন ও পরিচয়কে গুরুত্ব দেওয়াও জরুরি। সেই ভারসাম্য রক্ষা করাই এ ধরনের তথ্যচিত্রের বড় পরীক্ষা।
‘দ্য মার্ডার অব র্যাচেল নিকেল’: ১৬ বছরের অপেক্ষা
পরিচালক: লুসি বাউডেন
প্ল্যাটফর্ম: নেটফ্লিক্স
ধরন: তথ্যচিত্র
১৯৯২ সালের এক সকালে লন্ডনের উইম্বলডন কমনে দুই বছর বয়সী ছেলেকে নিয়ে হাঁটছিলেন র্যাচেল নিকেল। সেদিনই এক অপরিচিত ব্যক্তির হামলায় নিহত হন তিনি। তাঁর ছোট ছেলে অ্যালেক্স ঘটনাটির একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ছিল।
এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমে আলোচিত হয়েছে। তদন্তে ভুল, ভুল ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং প্রকৃত অপরাধীকে শনাক্ত করার দীর্ঘ পথ—সব মিলিয়ে মামলাটি পুলিশের কাজ ও বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছিল।
বাফটা মনোনীত নির্মাতা লুসি বাউডেনের দ্য মার্ডার অব র্যাচেল নিকেল সেই ঘটনাকে নতুন করে সামনে এনেছে। এতে রয়েছে পুরোনো ভিডিও ফুটেজ, পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ। র্যাচেলের সঙ্গী আন্দ্রে হ্যান্সকম্ব ও তাঁর ছেলে অ্যালেক্সের সাক্ষাৎকারও তথ্যচিত্রটিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে।
প্রথম ছয় মাসে ছবিটি নেটফ্লিক্সে ১ কোটি ৩৯ লাখ ভিউ পেয়েছে। তবে সংখ্যাটির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, দীর্ঘদিনের একটি অপরাধের কাহিনি নতুন প্রজন্মের দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
‘দ্য ইনভেস্টিগেশন অব লুসি লেটবি’: হাসপাতালের ভেতরের অপরাধ
প্ল্যাটফর্ম: নেটফ্লিক্স
পরিচালক: ডমিনিক সিভিয়ার
ধরন: তথ্যচিত্র
ব্রিটেনের নবজাতক পরিচর্যা ইউনিটে কর্মরত নার্স লুসি লেটবিকে ঘিরে মামলাটি দেশটির সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে আলোচিত অপরাধের ঘটনাগুলোর একটি। নবজাতকদের হত্যা ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে তাঁর বিচার ও দণ্ড ব্রিটিশ জনজীবনে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়।
দ্য ইনভেস্টিগেশন অব লুসি লেটবি মামলাটির তদন্ত, হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এবং বিচারপ্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে নির্মিত। এতে তদন্তকারীদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্য, হাসপাতালের চিকিৎসক, আইনজীবী ও চিকিৎসাবিশেষজ্ঞদের বক্তব্য রয়েছে। কিছু বিশেষজ্ঞের বক্তব্যে মামলার প্রমাণ ও বিচার নিয়ে প্রশ্নও উঠে এসেছে।
প্রথম ছয় মাসে ২ কোটি ৮৪ লাখ ভিউ পাওয়া ছবিটি দেখিয়েছে, প্রতিষ্ঠিত মামলার বিচারিক সিদ্ধান্তের পাশাপাশি প্রমাণ কীভাবে সংগ্রহ করা হয়েছিল, সেটিও দর্শকের আগ্রহের বিষয়।
এ ধরনের তথ্যচিত্রে একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জ থাকে—আদালতে প্রমাণিত তথ্য, অভিযোগ এবং বিশেষজ্ঞদের মতামতকে আলাদা করে দেখানো। দর্শককে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া আর কোনো প্রমাণিত ঘটনাকে অস্বীকার করা এক বিষয় নয়। তাই নির্মাতার দায়িত্ব হলো, বিতর্কের জায়গাগুলো তুলে ধরলেও তথ্যের নির্ভুলতা ও আইনি প্রেক্ষাপট বজায় রাখা।
‘দ্য ট্রুথ অ্যান্ড ট্র্যাজেডি অব মোরিয়াহ উইলসন’: এক সাইক্লিস্টের অসমাপ্ত জীবন
প্ল্যাটফর্ম: নেটফ্লিক্স
পরিচালক: মারিনা জেনোভিচ
ধরন: তথ্যচিত্র
মোরিয়াহ উইলসন ছিলেন প্রতিভাবান সাইক্লিস্ট। খেলাধুলায় সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া এই তরুণীর জীবন ২০২২ সালে হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে থেমে যায়। তাঁর হত্যার তদন্ত, সন্দেহভাজনকে খোঁজা এবং পরবর্তী বিচার যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যমে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল।
‘দ্য ট্রুথ অ্যান্ড ট্র্যাজেডি অব মোরিয়াহ উইলসন’ শুধু হত্যাকাণ্ডের বিবরণে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এতে মোরিয়াহর পরিবার, বন্ধু ও সহকর্মীদের স্মৃতির মাধ্যমে তাঁর জীবন, স্বপ্ন ও ব্যক্তিত্ব তুলে ধরা হয়েছে। ফলে দর্শক জানতে পারেন, সংবাদ শিরোনামের বাইরেও একজন মানুষ কতটা সমৃদ্ধ জীবন নিয়ে বেঁচে ছিলেন।
প্রথম ছয় মাসে ছবিটির ২ কোটি ২৮ লাখ ভিউ ট্রু ক্রাইম ধারায় এর উল্লেখযোগ্য দর্শকপ্রাপ্তির প্রমাণ।
এই ছবির জনপ্রিয়তার একটি কারণ হতে পারে, এর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। অপরাধের রহস্য দর্শককে টানলেও ভুক্তভোগীর জীবন ও তাঁর অনুপস্থিতির প্রভাব কাহিনিটিকে গভীর করে তোলে। শুধু অপরাধী কে, সেই প্রশ্ন নয়—কার জীবন কীভাবে বদলে গেল, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
এ ধরনের তথ্যচিত্র মনে করিয়ে দেয়, বাস্তব অপরাধের গল্পের কেন্দ্রে কোনো রহস্যের চেয়েও বড় বিষয় রয়েছে: একজন মানুষের জীবন এবং তাঁর পরিবার ও সমাজের ওপর অপরাধের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব।
‘আ টক্সিক লাভ স্টোরি’: প্রেম, হুমকি ও প্রতিশোধের কাহিনি
পরিচালক: আলেকজান্দ্রা লেসি
প্ল্যাটফর্ম: নেটফ্লিক্স
ধরন: তথ্যচিত্র
একটি সম্পর্কের ভাঙন কখনো কখনো তিক্ততা, হুমকি ও প্রতিশোধের দিকে গড়ায়। ‘আ টক্সিক লাভ স্টোরি’ এমন এক বাস্তব অপরাধের ঘটনা তুলে ধরে, যেখানে হুমকিমূলক ই–মেইল ধীরে ধীরে প্রতিশোধের পরিকল্পনার অংশ হয়ে ওঠে। কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছেন এক নববিবাহিত মার্কিন মার্শাল ও তাঁর সাবেক প্রেমিকা।
ছবিটির প্রচারে নেটফ্লিক্স এমন একটি অপরাধের কথা তুলে ধরেছে, যেখানে ব্যক্তিগত সম্পর্কের দ্বন্দ্ব ও যোগাযোগের লিখিত রেকর্ড তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ডিজিটাল বার্তা কীভাবে অপরাধের সূত্র হতে পারে, সেই দিকটিও এই কাহিনির আকর্ষণ।
ছবিটি জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে নেটফ্লিক্সে ১ কোটি ৮০ লাখ ভিউ পায়, যা ছিল এর সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক দর্শকসংখ্যা। আগস্টের প্রথম সপ্তাহেও এটি ৪১ লাখ ভিউ পেয়েছিল। এই পরিসংখ্যান দেখায়, মুক্তির পর ছবিটি দর্শকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাড়া জাগিয়েছিল।
‘মার্ডার ইন গ্লিটারবল সিটি’: একই খুন, দুই সন্দেহভাজন
পরিচালক: ফেন্টন বেইলি ও র্যান্ডি বারবাটো
প্ল্যাটফর্ম: এইচবিও ম্যাক্স
ধরন: তথ্যচিত্র
যুক্তরাষ্ট্রের কেনটাকি অঙ্গরাজ্যের লুইসভিল শহরে ২০১০ সালে খুন হন জেমস ক্যারল। তিনি ছিলেন একজন হেয়ারস্টাইলিস্ট ও ড্র্যাগ পারফর্মার। একটি ঐতিহাসিক বাড়ির বেসমেন্টে তাঁর মরদেহ উদ্ধারের পর তদন্তে উঠে আসে দুই ব্যক্তি—জোয়ি বেনিস ও জেফরি মান্ডটের নাম। দুজনের বক্তব্যে ছিল অসংগতি, আর একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাল্টাপাল্টি।
ফেন্টন বেইলি ও র্যান্ডি বারবাটো পরিচালিত দুই পর্বের মার্ডার ইন গ্লিটারবল সিটি এই মামলাকে কেন্দ্র করে নির্মিত। স্থানীয় বাসিন্দা, পুলিশ, আইনজীবী ও সংশ্লিষ্ট লেখকের বক্তব্যের মাধ্যমে ঘটনাটিকে নানা দিক থেকে দেখা হয়েছে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিও এবং আদালতের সাক্ষ্যও এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
মামলাটির বিশেষত্ব হলো, একজনের বক্তব্য অন্যজনের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হলেও সেই বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। একেকজনের বিবরণ শুনে দর্শক একেক রকম ধারণা করতে পারেন। পরে নতুন ভিডিও বা সাক্ষ্য সামনে এলে সেই ধারণা বদলে যেতে পারে।
এইচবিওর মতো প্ল্যাটফর্মে এ ধরনের তথ্যচিত্রের আবেদন শুধু অপরাধের বিবরণে নয়, বিচারপ্রক্রিয়ার জটিলতা তুলে ধরাতেও। দুই সন্দেহভাজনের বক্তব্য, তাঁদের অতীত এবং আদালতের সিদ্ধান্ত মিলিয়ে নির্মাতারা দেখিয়েছেন, একটি হত্যাকাণ্ডের সত্য উদ্ঘাটন সব সময় সরল পথে এগোয় না।
‘আ কিলার স্টোরি’: প্রমাণ ছাড়াই কি দীর্ঘ বিচার
পরিচালক: ম্যাথিউ গ্যালকিন
প্ল্যাটফর্ম: এইচবিও ম্যাক্স
ধরন: তথ্যচিত্র
২০০২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কানসাসে সংঘটিত একটি জোড়া হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচারকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে আ কিলার স্টোরি। দীর্ঘ দুই দশক ধরে মামলাটি নানা মোড় নিয়েছে। ডানা চ্যান্ডলারকে ঘিরে অভিযোগ, পরিবারের দ্বন্দ্ব এবং তিন দফা বিচারপ্রক্রিয়া এই তথ্যচিত্রের মূল বিষয়।
ম্যাথিউ গ্যালকিন পরিচালিত সিরিজটি এমন একটি মামলার দিকে নজর দেয়, যেখানে ফরেনসিক প্রমাণের অনুপস্থিতি, সাক্ষীদের বক্তব্য এবং ব্যক্তিগত বিরোধ বিচারকে জটিল করে তুলেছিল। এখানে শুধু কে অপরাধী, সেই প্রশ্ন নয়; তদন্তকারীরা কীভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছান এবং ব্যক্তিগত পক্ষপাত সেই সিদ্ধান্তকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ।
সমালোচকদের প্রতিক্রিয়ায় সিরিজটি ভালো সাড়া পেয়েছে। রিভিউ-সমষ্টি সাইট রটেন টমেটোজে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সিরিজটির প্রথম মৌসুম সমালোচকদের কাছ থেকে ১০০ শতাংশ ইতিবাচক রেটিং পেয়েছিল—যদিও তখন পর্যালোচনার সংখ্যা ছিল সীমিত।
সিরিজটির আকর্ষণ মূলত বিচারব্যবস্থার অনিশ্চয়তা ও প্রমাণের গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলায়। একটি মামলায় দীর্ঘদিন ধরে একাধিকবার বিচার চলতে পারে, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সত্য আরও পরিষ্কার হবে—এমন নিশ্চয়তা নেই। এই জটিলতাই আ কিলার স্টোরিকে সাধারণ অপরাধের গল্প থেকে আলাদা করেছে।
‘ওয়েলকাম টু দ্য ফ্যামিলি’: দ্য মার্ডার অব ড্যান মার্কেল
পরিচালক: সেবাস্টিয়ান স্মিথ
প্ল্যাটফর্ম: হুলু
ধরন: তথ্যচিত্র
২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় খুন হন আইনজীবী ও আইন বিভাগের অধ্যাপক ড্যান মার্কেল। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে পারিবারিক বিরোধ, সন্তানের অভিভাবকত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব এবং অর্থের বিনিময়ে হত্যার পরিকল্পনার অভিযোগ।
সেবাস্টিয়ান স্মিথ পরিচালিত ‘ওয়েলকাম টু দ্য ফ্যামিলি’: দ্য মার্ডার অব ড্যান মার্কেল সেই জটিল মামলার ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরেছে। এখানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব কীভাবে ভয়াবহ অপরাধের পটভূমি তৈরি করতে পারে, তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
সিরিজটির কাহিনি দর্শককে একটি অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখি করে: পারিবারিক সম্পর্কের আড়ালে থাকা বিরোধ কখন অপরাধের দিকে মোড় নেয়? আর অপরাধের পরিকল্পনায় একাধিক ব্যক্তি যুক্ত থাকলে প্রত্যেকের ভূমিকা নির্ধারণ কতটা কঠিন হয়ে ওঠে?
কেন ট্রু ক্রাইমের প্রতি এই আকর্ষণ
দশটি কাজের বিষয়বস্তু আলাদা হলেও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য প্রায় সব কটিতেই রয়েছে। প্রথমত, দর্শক জানেন, ঘটনাগুলো বাস্তবে ঘটেছে। ফলে পর্দায় দেখা কোনো অস্বাভাবিক মোড়কে নিছক চিত্রনাট্যের কৌশল বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বাস্তবের এই অনিশ্চয়তা দর্শকের আগ্রহ বাড়ায়।
দ্বিতীয়ত, এসব তথ্যচিত্র দর্শককে নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসেবে রাখে না। পুলিশি ফুটেজ, সাক্ষাৎকার, ফোনের বার্তা, আদালতের নথি কিংবা পরস্পরবিরোধী বক্তব্য সামনে এলে দর্শকও সূত্র মেলানোর চেষ্টা করেন। কে সত্য বলছেন, কোন তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ, তদন্তের কোথায় ভুল হয়েছে—এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা দেখার অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে ওঠে।
তৃতীয়ত, স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে একাধিক পর্বে গল্প বলার সুযোগ রয়েছে। সিনেমায় যেখানে একটি মামলার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো সীমিত সময়ে তুলে ধরতে হয়, সিরিজে তদন্তের ধাপ, সন্দেহভাজনদের অতীত এবং পরিবারের প্রতিক্রিয়া বিস্তারিতভাবে দেখানো যায়। ফলে দর্শকের সঙ্গে গল্পের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়।
চতুর্থত, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এসব কাজের জনপ্রিয়তা বাড়াতে ভূমিকা রাখে। কোনো তথ্যচিত্র মুক্তির পর দর্শকেরা নিজেদের ব্যাখ্যা, প্রশ্ন ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। তাতে নতুন দর্শক আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তবে এই আলোচনার বিপরীত দিকও রয়েছে—অনেক সময় প্রমাণের চেয়ে অনুমান বেশি ছড়িয়ে পড়ে, আর বাস্তব মানুষ অনলাইন বিচারের শিকার হন।
আইএমডিবি, নেটফ্লিক্সডটকম, ভ্যারাইটি ও স্ক্রিন র্যান্ট অবলম্বনে