পিয়ারি মরিয়ম
যমজ সন্তান জন্মদানের পরপরই কনটেন্ট ক্রিয়েটরের মৃত্যু

যমজ পুত্রসন্তানের জন্মের কিছুক্ষণ পরই আলোচিত পাকিস্তানি কনটেন্ট ক্রিয়েটর পিয়ারি মরিয়ম মারা গেছেন। গতকাল লাহোরের এক হাসপাতালে প্রসবকালীন জটিলতায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পিয়ারির বয়স হয়েছিল ২৬ বছর।

কনটেন্টের মাধ্যমে ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে পাকিস্তানের গণ্ডি পেরিয়ে ভারত, বাংলাদেশের দর্শকের মধ্যেও পরিচিতি পান লাহোরের মেয়ে পিয়ারি।

পিয়ারির স্বামী আহসান আলী এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে পিয়ারির মৃত্যুর খবরটি দেন। প্রয়াত স্ত্রীর জন্য সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন তিনি।

এর মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়িয়েছে, দুই নবজাতককে চিকিৎসকেরা বাঁচাতে পারেননি। তবে পরিবার জানিয়েছে, বিষয়টি সত্যি নয়। দুই সন্তান সুস্থ আছে। এক বিবৃতিতে পরিবার লিখেছে, ‘আলহামদুলিল্লাহ, দুই ছোট ছেলে সম্পূর্ণ নিরাপদ। গুজব থেকে দূরে থাকুন এবং আমাদের প্রিয় মরিয়ামের জন্য দোয়া করুন।’

পিয়ারির মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসার পর আরেক কনটেন্ট ক্রিয়েটর ফাতিমা জাফরি ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘আমি তাঁর স্বামীর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি জানিয়েছেন, সন্তান জন্ম দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে মারিয়াম মারা গেছেন। আল্লাহ তাঁকে মাফ করুন। আমিন। পরিবারকে শক্তি ও ধৈর্য দিন।’

ফাতিমা লিখেছেন, ‘এ কারণেই আমরা সব সময় বলি, গর্ভাবস্থায় নারীদের বিশেষ যত্ন নিতে হয়, এ সময়টা খুবই সংবেদনশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ।’

আরেক কনটেন্ট ক্রিয়েটর কেন ডল শোক জানিয়ে লিখেছেন, ‘খুবই দুঃখজনক। তিনি ছিলেন খুবই মিষ্টি মনের মানুষ।’

কে এই পিয়ারি মরিয়ম

লাইফস্টাইল কনটেন্ট নির্মাণ করে পরিচিতি পান পিয়ারি মরিয়ম। ইনস্টাগ্রামে তাঁর অনুসারী ১৪ লাখের বেশি, টিকটকে ২০ লাখের বেশি। স্বামী আহসান আলির সঙ্গেও ভিডিও বানাতেন তিনি।

সূত্র: এআরআই নিউজ

