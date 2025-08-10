রক্ষক নাকি ভক্ষক? নিশোর ‘আকা’ রহস্য

প্রায় তিন বছর পর ওটিটিতে ফিরছেন আফরান নিশো। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচইয়ে শিগগিরই মুক্তি পাবে ‘আকা’। গতকাল প্রকাশিত হয়েছে থ্রিলার সিরিজটির হাফ লুক পোস্টার। পোস্টারে নিশোকে দুই ভিন্ন লুকে দেখা গেছে। দুই ছবিতেই তাঁর মুখের অর্ধেক ঢাকা। এ কারণে এই লুককে নির্মাতারা বলছেন ‘হাফ লুক’। পোস্টারের ক্যাপশনে লেখা, ‘কে আসছে? নায়ক নাকি খলনায়ক? রক্ষক নাকি ভক্ষক? জানতে পারবেন শিগগিরই।’ সিরিজে নিশোর সঙ্গে আরও আছেন মাসুমা রহমান নাবিলা। ওয়েব সিরিজে এই প্রথম বড় চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি। পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন ভিকি জাহেদ।
সিরিজটি নিয়ে পরিচালক ভিকি বলেন, ‘নানা ধরনের থ্রিলার বানিয়েছি, এটিও থ্রিলার; কিন্তু এই প্রথম থ্রিলারের মোড়কে সামাজিক বার্তা দিতে চেয়েছি। এটাকে সোশ্যাল থ্রিলার বলতে পারেন। নতুন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি। মুক্তির পর কীভাবে নেন, সেটা বোঝা যাবে।’
আগে ‘পুনর্জন্ম’, ‘ভুলজন্ম’, ‘চিরকাল আজ’, ‘রেডরাম’-এর মতো আলোচিত প্রকল্পে একসঙ্গে কাজ করেছেন ভিকি–নিশো জুটি। সে প্রসঙ্গ টেনে ভিকি আরও বলেন, ‘(অফরান) নিশো ভাইয়ের সঙ্গে কাজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রথমবার সিরিজে একসঙ্গে কাজ করছি। তাঁর সঙ্গে কাজ সব সময়ই বিশেষ কিছু। নাবিলাও খুব সহায়তা করেছেন। এটি আমাদের সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রজেক্ট।’
গতকাল বিকেলে ভিকি প্রথম আলোকে বলেন এটি তাঁর করা সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং প্রকল্পের একটি। ‘আকা’ শেষ করতে প্রায় ছয় মাস লেগেছে, যা তাঁর সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চলা কাজ। কিন্তু এতটা সময় লাগল কেন? ‘আমি আর নিশো ভাই অনেক দিন পর একসঙ্গে কাজ করলাম, তাই প্রত্যাশার একটা চাপ ছিল। চেয়েছি দর্শক যেন কোনোভাবেই হতাশ না হন, এ জন্য চেষ্টাটা বেশি ছিল। গল্প, নির্মাণ সবকিছু দিয়েই চমকে দিতে চাই। চলতি মাসেই এটা মুক্তির কথা ছিল, কিন্তু আমরা চেয়েছি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়ে আসতে,’ বললেন ভিকি।
‘আকা’ থ্রিলার সিরিজ। তাই গল্প সম্পর্কে আভাস দিতে চাইলেন না নির্মাতা। শুধু বললেন, ন্যায়-অন্যায়, শোধ-প্রতিশোধ, রহস্য ও রোমাঞ্চের জটিল একটা কাহিনি এতে দেখানো হয়েছে। ভিকির কাজে নানা বিচিত্র ভূমিকায় নিশোকে দেখা গেছে। এবার কী ভূমিকায় দেখা যাবে, সেটাও এখনই খোলাসা করতে চান না নির্মাতা। তা না হয় না–ই বললেন, কিন্তু সিরিজের নাম আকা কেন? ‘সেটা বললে তো অনেক কিছুই বলা হয়ে যাবে। কোথাও আকা অসুর বধ করে আবার আকা দিয়ে কারও সংক্ষিপ্ত নামও বোঝায়। এই সিরিজে আকা কী, সেটা জানতে হলে মুক্তি পর্যন্ত দর্শককে অপেক্ষা করতে হবে,’ বললেন ভিকি।
তিন বছর পর ওয়েবে ফিরছেন নিশো। মাঝখানে বড় পর্দার জন্য করেছেন দুই আলোচিত ছবি ‘সুড়ঙ্গ’ ও ‘দাগি’। চলতি বছর শিহাব শাহীনের দাগি সিনেমা শেষ করেই আকার কাজ শুরু করেন নিশো। ঢাকার বিভিন্ন লোকেশনে হয়েছে সিরিজটির শুটিং। নতুন সিরিজ নিয়ে শুধু এটুকুই বললেন, ‘এটা আমার জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ।’ তাঁর আশা, দর্শক সিরিজটিকে ভালোবাসবেন।
সিরিজটি নিয়ে আশাবাদী মাসুমা রহমান নাবিলা। গত বছর ‘তুফান’ দিয়ে নতুনভাবে ফেরা অভিনেত্রী বলেন, ‘“আকা” আমার ক্যারিয়ারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়; প্রথম ওয়েব সিরিজ। তাই খুবই রোমাঞ্চিত। আশা করি দর্শক শুধু আমার চরিত্র নয়, পুরো সিরিজের গল্প ও নির্মাণকেও গ্রহণ করবেন।’
সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে হইচইয়ে মুক্তি পাবে সাত পর্বের ‘আকা’।