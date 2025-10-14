প্রেম, অপরাধবোধ আর রহস্যে তানভীর-মাহীর ‘গ্যাড়াকল’

প্রেম, অপরাধবোধ আর নিয়তির গ্যাড়াকলে জড়িয়ে থাকা মানুষের গল্পে ফ্ল্যাশ ফিকশন ‘গ্যাড়াকল’। নাম শুনলেই কানে বাজে একধরনের টান—কিছু একটা আটকে গেছে, মুক্তি নেই, কিন্তু গল্পটা সেখান থেকেই শুরু। ‘কর্মের ফলে গ্যাড়াকলে’—এই ভাবনার সূত্র ধরে গড়ে উঠেছে গল্পটি, যা দর্শকদের নিয়ে যাবে মানবমনের অন্তর্লোকে, যেখানে সত্য ও ভ্রম একাকার হয়ে যায়। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে ‘গ্যাড়াকল’ মুক্তি পাবে ১৫ অক্টোবর রাত ১২টা ১ মিনিটে (১৬ অক্টোবর)।
দেশের জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকি সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক ব্যতিক্রমধর্মী কনটেন্ট উপহার দিচ্ছে দর্শকদের। এর আগে তারা এনেছিল ফ্ল্যাশ ফিকশন ‘খুব কাছেরই কেউ’ ও ‘অন্ধ বালক’। এসব গল্পে যেমন জীবনের বাস্তব টানাপোড়েন উঠে এসেছে, তেমনি ‘গ্যাড়াকল’–এও দর্শক দেখবেন সম্পর্ক, ন্যায়–অন্যায় আর কর্মফলের এক জটিল অনুসন্ধান।
পোস্টার-ট্রেলারে ভালোবাসা ও বিভ্রম
১২ অক্টোবর প্রকাশিত ‘গ্যাড়াকল’–এর পোস্টারেই যেন লুকিয়ে আছে গল্পের ইঙ্গিত। পোস্টারে দেখা যায় অভিনেত্রী সামিরা খান মাহীকে কেন্দ্র করে দাঁড়িয়ে আছেন ইন্তেখাব দিনার ও আবু হুরায়রা তানভীর—তিন চরিত্রের দৃষ্টিতে যেন এক অদৃশ্য ত্রিভুজ। চোখে পড়ার মতো রয়েছে পোস্টারের আলোক–অন্ধকারের খেলা, যা রহস্য, আবেগ ও টানাপোড়েনের আবহ তৈরি করেছে।
১৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় প্রকাশ পায় এর ট্রেলার। ট্রেলারে দেখা যায় ক্যাম্পাস, ভালোবাসা, ন্যায়–অন্যায় আর বিভ্রমে জড়ানো কিছু সম্পর্কের টানাপোড়েন। শুরুতেই উচ্চারণ হয় সংলাপ—‘সত্য ততটুকু সত্য নয়, যতটা চোখে দেখা যায়।’ এ সংলাপেই যেন গোটা গল্পের দর্শন ধরা পড়ে। ট্রেলারের ছায়ায় বোঝা যায়, ‘গ্যাড়াকল’ শুধু প্রেম বা অপরাধের গল্প নয়, বরং এক নীরব আত্মসমীক্ষা—জীবনের এমন কিছু ঘটনার গল্প, যা উচ্চারণ করা যায় না, কিন্তু যা থেকে যায় চিরকাল।
বাস্তবতা থেকে অনুপ্রেরণা
নবীন নির্মাতা রাকায়েত রাব্বির পরিচালনায় ‘গ্যাড়াকল’–এর গল্প ও সংলাপ লিখেছেন নাজিম উদ দৌলা, চিত্রনাট্য করেছেন নির্মাতা নিজেই। রাকায়েত বলেন, ‘“গ্যাড়াকল” আমার আশপাশের জীবনের টুকরা বাস্তবতা থেকে এসেছে। গল্পটা নতুন নয়, কিন্তু বলার ভঙ্গিটা আলাদা। জীবনে কিছু ঘটনা হয়, যা আমরা কাউকে বলতে পারি না, প্রকাশ করতে পারি না; অথচ তা থেকে যায় আমাদের ভেতরে। সেখান থেকেই জন্ম নিয়েছে “গ্যাড়াকল”।’
মিস্ট্রি–থ্রিলার ঘরানার গল্পে দেখা যাবে তিনটি চরিত্র—রিমি, অনিক ও মোশতাককে। ছুটি কাটাতে রিমি ও অনিক বেরিয়ে পড়ে ভ্রমণে। সেখানে দেখা হয় চিত্রশিল্পী মোশতাকের সঙ্গে। ধীরে ধীরে তাদের সম্পর্কের মধ্যে তৈরি হয় এক অদৃশ্য জট। রিমি–অনিকের সম্পর্ক ভেঙে পড়তে থাকে, আর দর্শক ভাবতে থাকেন—কোনটি সত্য? চোখে দেখা নাকি অদেখা কোনো বাস্তবতা?
রিমি চরিত্রে অভিনয় করেছেন সামিরা খান মাহী, অনিক চরিত্রে আবু হুরায়রা তানভীর এবং মোশতাক চরিত্রে ইন্তেখাব দিনার। মোশতাকের স্ত্রীর ভূমিকায় আছেন সুষমা সরকার। আরও অভিনয় করেছেন হুমায়রা স্নিগ্ধা, শিহাব ও সাদি শুভ।
রিমি চরিত্রে অভিনয় নিয়ে সামিরা খান মাহী বলেন, ‘চরিত্রটি আমার কাছে বিশেষ। রিমি কখনো সাধারণ, কখনো রহস্যময়, আবার কখনো বিভ্রান্ত এক নারী। চরিত্রের আবেগ, ব্যথা আর মুখোশের আড়ালে থাকা সত্য ফুটিয়ে তুলতে আমাকে বারবার নতুনভাবে ভাবতে হয়েছে। “গ্যাড়াকল”–এর রিমি এমন এক নারী, যাকে দর্শক প্রথমে ভুল বুঝবেন, কিন্তু শেষে তার সত্যটা বুঝে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠবেন।’
ফ্ল্যাশ ফিকশন ধারণা
চরকির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেদওয়ান রনি ফ্ল্যাশ ফিকশন ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, ‘ফ্ল্যাশ ফিকশন মূলত জীবনের কিছু মুহূর্তের সিনেম্যাটিক বর্ণনা। একে স্লাইস অব লাইফ বলা যায়। এর ব্যাপ্তি ছোট, কিন্তু প্রভাব গভীর।
এই গল্পগুলো দর্শকের মনে রয়ে যাবে, হয়তো অনেক দিন। সেই ভাবনার ধারাবাহিকতাতেই “গ্যাড়াকল”—একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর গল্প, যেখানে প্রেম, অপরাধবোধ, শাস্তি ও মুক্তির প্রশ্ন একসঙ্গে বোনা হয়েছে।’
নির্মাতাদের ভাষ্যে, রহস্য, সম্পর্ক, আত্মসমর্পণ আর কর্মফলের গ্যাড়াকল—সব মিলিয়ে চরকির এই নতুন ফ্ল্যাশ ফিকশন দর্শকদের নিয়ে যাবে এক ভিন্ন অভিজ্ঞতার ভুবনে, যেখানে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে থাকে মানুষের মনের গভীরে।