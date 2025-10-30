প্রস্তুত ‘দম’ টিম, যাচ্ছে শুটিংয়ে

অনেক দিন পর ঢালিউডে ঘটা করে আয়োজিত হলো কোনো সিনেমার মহরত। ‘দম’ সিনেমার আয়োজনের মধ্য দিয়ে আবারও সেই শব্দটি ফিরল চলচ্চিত্রপাড়ায়। মূলত শুটিং শুরুর আগে মহরতের মাধ্যমে প্রযোজক–পরিচালক–শিল্পী–কুশলীরা তাঁদের শুভানুধ্যায়ী ও দর্শকের দোয়া নিয়ে নির্মাণযাত্রা শুরু করেন। বুধবার ২৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি ক্লাবে আয়োজিত ‘দম’–এর মহরতে জানানো হয় শুটিং প্রস্তুতি, শিল্পী–কুশলীদের পরিচিতি ও নির্মাণসংক্রান্ত নানা তথ্য।
কাজাখস্তানে শুটিং
‘দম’ পরিচালনা করছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত নির্মাতা রেদওয়ান রনি। তিনি জানান, সিনেমার শুটিং শুরু হবে কাজাখস্তানে। ইতিমধ্যে সেখানে লোকেশন দেখা শেষ করেছেন নির্মাতা, প্রযোজক ও অভিনেতারা। কেন কাজাখস্তান? জানতে চাইলে রনি বলেন, ‘আমরা দুর্গম কিছু স্থানে শুটিং করব, আর এখন সেখানে আবহাওয়াও বেশ প্রতিকূল। গল্পের সঙ্গে মানানসই লোকেশন ও প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা একসঙ্গে পাচ্ছি বলেই সেখানে কাজ করতে যাচ্ছি। আপনাদের দোয়া নিয়ে এই যাত্রা শুরু করতে চাই।’
এক দমে দম
‘দম’–এর প্রযোজক এসভিএফ আলফা–আই এন্টারটেইনমেন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহরিয়ার শাকিল বলেন, ‘শুটিং শুরু করার আগে সবার দোয়া নিতেই এ আয়োজন। আমরা এবার এক দমে সিনেমাটি শেষ করতে চাই। শুটিং শুরুতে দেরি হয়েছে। কারণ, এটি বেশ কঠিন একটি গল্পের কাজ। আমরা যেন সঠিকভাবে এটি শেষ করে দর্শকদের সামনে হাজির হতে পারি—এই দোয়া চাই।’
চিত্রনাট্য ও গল্প
মহরতে নির্মাতা রেদওয়ান রনি পরিচয় করিয়ে দেন ‘দম’–এর চিত্রনাট্যকার সৈয়দ আহমেদ শাওকী, আল–আমিন হাসান ও সাইফুল্লাহ রিয়াদকে। আরেক চিত্রনাট্যকার রবিউল আলম দেশের বাইরে থাকায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। রনি বলেন, ‘একটি ভালো চিত্রনাট্য ছাড়া সিনেমা তৈরি করা যায় না। “দম” যেহেতু সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত, তাই কী পরিমাণ বাস্তব অংশ রাখা যাবে, কোথায় কল্পনার সংযোজন হবে—পুরো প্রক্রিয়াটাই ছিল কঠিন। সবকিছু ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে, শেষ পর্যায়ে কিছু পরিবর্তনও আসতে পারে।’
চঞ্চল, নিশো ও পূজা
২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ঘোষণা দেওয়া হয়, রেদওয়ান রনি নির্মাণ করবেন দম। সিনেমায় অভিনয় করবেন গুণী অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। এ বছরের জুলাইয়ে এতে যুক্ত হন জনপ্রিয় অভিনেতা আফরান নিশো। ২৯ অক্টোবরের মহরতে চঞ্চল ও নিশোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় অভিনেত্রী পূজা চেরীকে, যিনি ‘দম’–এ অভিনয় করছেন। অনুষ্ঠানস্থলে পালকিতে চড়ে আসেন তিনি, যা অনুষ্ঠানে বাড়তি আকর্ষণ যোগ করে। পূজা বলেন, ‘“দম” সিনেমায় যুক্ত হয়ে মনে হচ্ছে এটি আমার অভিনয়জীবনের পুনর্জন্ম। এমন চিত্রনাট্য ও চরিত্র আমার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। দর্শক ছবিটি দেখলে বুঝবেন কেন আমি এভাবে বলছি।’
সিনেমায় যুক্ত হওয়ার গল্প জানিয়ে পূজা বলেন, ‘প্রযোজক শাহরিয়ার শাকিল ভাই ফোন করে বলেছিলেন, রেদওয়ান রনি ভাই ফোন করবেন। কয়েক দিন পর তিনি ফোন দিয়ে অডিশনের কথা বললেন। আমি খুবই আগ্রহী ছিলাম। কারণ, আমি “দম”–এ কাজ করতে চেয়েছিলাম। অডিশনের পর জানতে পারি আমি চূড়ান্ত। আনন্দে তখন আমার খাওয়াদাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল! এখন আমরা নিয়মিত রিহার্সাল করছি, পুরো যাত্রাটা দারুণ লাগছে।’
পূজা জানান, এটি তাঁর প্রথম কাজ রেদওয়ান রনি, আফরান নিশো, এসভিএফ আলফা–আই ও ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকির সঙ্গে। ছোটবেলায় চঞ্চল চৌধুরীর সঙ্গে কাজ করেছিলেন। এবার বড় পরিসরে একসঙ্গে কাজ করতে পেরে উচ্ছ্বসিত তিনি।
অভিনেত্রী আরও জানান, এই সিনেমায় তাঁকে মেকআপ ছাড়াই অভিনয় করতে হবে।
নিশো ও চঞ্চলের প্রস্তুতি
মহরতের মাধ্যমে আফরান নিশোও প্রথমবার ক্যামেরার সামনে এলেন ‘দম’–এর জন্য। প্রস্তুতি ও রিহার্সালে ব্যস্ত তিনি। বলেন, ‘প্রথম সিনেমায় আমার ওজন ছিল ৮৪ কেজি। দ্বিতীয় সিনেমার সময় তা বেড়ে ৯৬ কেজি হয়েছিল। এবার পরিচালক বললেন, ৭৫ কেজিতে নামাতে হবে। এক–দেড় মাসে তা সম্ভব নয়, তবু চেষ্টা করছি। এখন আমার ওজন ৮৩ কেজি।’
অন্যদিকে মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছেন চঞ্চল চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘সবাই “দম”–এর জন্য অপেক্ষা করছে, আমিও করছি। আমরা যেন “দম” নিয়ে দমটা শেষ করতে পারি, সেই দোয়া চাই। নতুন গল্প, নতুন চরিত্র—এ রকম সুযোগই শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করে। এই সিনেমার জন্য আমি দুই বছর ধরে অপেক্ষা করছি।’
মহরতে শুভেচ্ছা
মহরতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আনিসুল হক। ‘দম’ টিমকে শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত ছিলেন গীতিকার কবির বকুল, নির্মাতা শিহাব শাহীন, শঙ্খ দাশগুপ্ত, তানিম নূর, অভিনেত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলা, সাদিয়া আয়মান, কণ্ঠশিল্পী দিলশাদ নাহার কনা, পারশা মাহজাবীনসহ অনেকে।
এসভিএফ আলফা–আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড প্রযোজিত ও ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকি সহপ্রযোজিত ‘দম’ মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের ঈদুল ফিতরে।