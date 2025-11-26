এক রাতের আড্ডাকে কেন্দ্র করে ‘থার্সডে নাইট’

অনেক শহুরের কাছেই বৃহস্পতিবার রাত সপ্তাহের ক্লান্তি ঝেড়ে আড্ডা-গল্পে নির্ভার সময় কাটানোর রাত। এমনই এক রাতের আড্ডাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে ‘থার্সডে নাইট’। ফ্ল্যাশ ফিকশনটিতে দেখা যাবে, আনন্দমুখর এ রকম একটা সন্ধ্যা কীভাবে হয়ে ওঠে অস্বস্তিকর এক রাত। আজ রাত ১২টায় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে মুক্তি পাচ্ছে এই ফ্ল্যাশ ফিকশন।
২৪ নভেম্বর বিকেলে প্রকাশিত ট্রেলারে দেখা যায়, বন্ধুদের একটি আড্ডা, খানাপিনা, হইচই আর উত্তেজনায় রঙিন। পরে নির্দিষ্ট একটি সময়ের স্মৃতি কেউ মনে করতে পারে না। ভুলে যাওয়া সময়টুকুই রহস্যের কেন্দ্র। পুলিশও সেই হারিয়ে যাওয়া ঘণ্টাগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। কী ঘটেছিল? কে সত্য বলছে? কাকে বিশ্বাস করা যায়? এ প্রশ্নগুলো নিয়েই এগিয়ে যায় গল্প।
প্রেরণা বাস্তব ঘটনা
বাংলাদেশেরই একটি বাস্তব অপরাধমূলক ঘটনার অনুপ্রেরণায় তৈরি হয়েছে থার্সডে নাইট। বন্ধুত্ব, পার্টি, স্মৃতিভ্রম ও তদন্ত—এই চার স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে পুরো গল্প। চার বন্ধুর গল্প। বন্ধুদের চরিত্রে রয়েছেন তানজিয়া মিথিলা, সৌম্য জ্যোতি, ফররুখ রেহান, তাওহীদুল তামিল। আরও অভিনয় করেছেন নকশী তাবাসসুম, পারভেজ সুমন, মেহেদী হাসান, সাদিদ আদনান ও রেহনুমা ঐশী।
মিথিলাকে ঘিরেই ঘটনার শুরু। এক রাতে তাঁর সঙ্গে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনাকে ঘিরে তৈরি হয় সন্দেহ, ভুল-বোঝাবুঝি, শুরু হয় তদন্ত। বন্ধুদের বক্তব্য, পুলিশের ধারণা এবং একজন চালকের বয়ান—সব মিলিয়ে নতুন নতুন মোড় নিয়ে গল্পটি এগিয়ে যায়। অনুসন্ধানধর্মী থ্রিলারের রীতিতে তৈরি ফ্ল্যাশ ফিকশনটি পরিচালনা করেছেন জাহিদ প্রীতম। গল্প, চিত্রনাট্য ও সংলাপও লিখেছেন নির্মাতা।
তিনি বলেন, ‘গল্পটি লেখার সময় একাধিক মানুষের স্মৃতি, আবেগ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে আনতে চেয়েছি। এক ঘটনায় কে ঠিক, কে ভুল, এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করিনি। বরং ঘটনা নিয়ে প্রত্যেকের ধারণা যে আলাদা, সেটা তুলে ধরেছি। দর্শকই এখানে বিচারক।’
প্রীতম আরও বলেন, ‘রোমান্টিক ঘরানার গল্পে কাজ করেছি অনেক দিন। এবার রহস্য নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা ছিল। “থার্সডে নাইট”-এ সেই চেষ্টা করতে পেরেছি। গল্পটি তৈরি করতে গিয়ে বাস্তব ঘটনার খুঁটিনাটি, তদন্তপ্রক্রিয়া, চরিত্রগুলোর মানসিক অবস্থা—সবই আমাকে জানার চেষ্টা করতে হয়েছে।’
গল্প বলার ধরনটাকে ‘রশোমন ইফেক্ট’-এর ধারায় দেখছেন নির্মাতা। অর্থাৎ একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন বয়ান। তিনি জানান, একটি ঘটনায় মানুষ কীভাবে নিজের সুবিধামতো স্মৃতি বা ব্যাখ্যা তৈরি করে, সে মনস্তত্ত্বই তাঁকে সবচেয়ে বেশি টেনেছে।
যা বললেন শিল্পীরা
পুলিশের চরিত্রে আছেন সামিরা মাহি। এই অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি পুলিশের চরিত্রে প্রথমবার অভিনয় করেছি। মিথিলার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অনেক দিন। সে আমাকে বলেছিল, কাজটি ভালো হবে। সে জন্যই রাজি হয়ে যাই। শুটিংয়ের সময় আসামি পেটানোর একটা দৃশ্য ছিল সকালে। এরপর শাড়ি পরে বৈশাখ উদ্যাপন করেছি, অভিজ্ঞতাটা মনে থাকবে।’
ফররুখ রেহান বলেন, ‘জাহিদ প্রীতম ভাই আমার খুব পছন্দের নির্মাতা। তিনি যেমন চেয়েছেন, তাঁর নির্দেশনামতো চরিত্রটি করেছি। একটু রাফ-টাফ, একটু আবেগপ্রবণ—ছাত্রজীবনের মতো একটা চরিত্র। কাজটা করে ভীষণ উপভোগ করেছি।’
সৌম্য জ্যোতির ভাষ্য, ‘“উৎসব”-এর পর মানুষ আমাকে নিয়ে অন্য কিছু প্রত্যাশা করে। এই গল্পটা শুনেই বুঝেছিলাম, প্রত্যাশা পূরণ করতে পারব।’
‘থার্সডে নাইট’ যৌথভাবে প্রযোজনা করেছে আলফা-আই ও চরকি। চরকি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এটি তাদের অরিজিনাল ফিকশন নয়, তবে বিশেষ ফ্ল্যাশ ফরম্যাটে নির্মিত একটি কনটেন্ট।