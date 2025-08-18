কে–ড্রামায় সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পান কারা? রইল ৯ জনের তালিকা

কে-ড্রামার অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক নেন কারা? জি নিউজের বরাতে ৯ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে টাটলার এশিয়া। তালিকা ধরে পারিশ্রমিকের খোঁজখবর নেওয়া যাক।
৯. লি মিন হো
‘বয়েজ ওভার ফ্লাওয়ার’ সিরিজে অভিনয় করে পরিচিতি পান লি মিন হো। পরে ‘সিটি হান্টার’, ‘দ্য লিজেন্ড অব দ্য ব্লু সি’, ‘দ্য কিং: ইটারনাল মোনার্ক’সহ বেশ কয়েকটি সিরিজে অভিনয় করেছেন লি মিন হো। প্রতি পর্ব কে-ড্রামায় অভিনয়ের জন্য ৮০ হাজার ইউএস ডলার পারিশ্রমিক পান তিনি।
৮. গো ইয়োন জুং
১৯৮৫ সালে ‘স্যান্ডগ্লাস’ ড্রামা সিরিজের মাধ্যমে অভিনয়ে নাম লেখান গো ইয়ান জুং। পরে ‘স্প্রিং ডে’, ‘ফলোড বাই হোয়াটস আপ ফক্স’, ‘বিগ থিংস’, ‘রিফ্লেকশন অব ইউ’-এর মতো ড্রামায় দেখা গেছে তাঁকে। প্রতিটি পর্বের জন্য ৮৫ হাজার ডলার পারিশ্রমিক পান তিনি।
৭. হিয়োন বিন
২০০৫ সালে ‘মাই নেম ইজ কিম সাম সুন’-এ অভিনয় করে দক্ষিণ কোরিয়ার গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি পেয়েছেন হিয়োন বিন। পরে ‘সিক্রেট গার্ডেন’, ‘মেমোরিজ অব দ্য আলহামব্রা’, ‘ক্রাশ লান্ডিং অন ইউ’-এর মতো আলোচিত ড্রামায় অভিনয় করে খ্যাতি পেয়েছেন। প্রতি পর্বের জন্য ১ লাখ ১৩ হাজার ডলার পারিশ্রমিক নেন তিনি।
৬. লি ইয়ং এ
২০০৩ সালে ‘জুয়েল ইন দ্য প্যালেস’ ড্রামায় অভিনয় করে দর্শকমহলে পরিচিতি পেয়েছেন লি ইয়ং এ। ২০০৬ সালে অভিনয় থেকে বিরতি নিয়েছিলেন তিনি। পরে আবার অভিনয়ে ফেরেন। ‘ইন্সপেক্টর কো’, ‘মায়েস্ত্রা: স্ট্রিং অব ট্রুথ’সহ বেশ কয়েকটি ড্রামায় অভিনয় করেছেন লি ইং এ। প্রতিটি পর্বের জন্য ১ লাখ ৬০ হাজার ডলার পান তিনি।
৫. জুন জি হিয়ুন
২০০১ সালে ‘মাই সসি গার্ল’ ড্রামায় অভিনয় করে পরিচিতি পেয়েছেন জুন জি হিয়ুন। ‘মাই লাভ ফ্রম দ্য স্টার’, ‘দ্য লিজেন্ড অব দ্য ব্লু সি’, ‘কিংডম’সহ বেশ কয়েকটি আলোচিত কে-ড্রামায় অভিনয় করেছেন তিনি। প্রতি পর্বের জন্য ১ লাখ ৬৩ হাজার ডলার পারিশ্রমিক পান জুন জি হিয়ুন।
৪. সং হিয়ে কিয়ো
‘অটাম ইন মাই হার্ট’, ‘ফুল হাউস’, ‘ডিসেন্ডেন্টস অব দ্য সান’, ‘এনকাউন্টার’-এর মতো ড্রামায় অভিনয় করে পরিচিতি পেয়েছেন সং হিয়ে কিয়ো। ২০২২ সালে ‘দ্য গ্লোরি’-তে অভিনয় করে দুনিয়াজুড়ে খ্যাতি পেয়েছেন সং হিয়ে কিয়ো। প্রতি পর্বের জন্য ১ লাখ ৬৩ হাজার ডলার পারিশ্রমিক পান তিনি।
৩. সং জুং কি
‘রিবর্ন রিচ’, ‘ডিসেন্ডেন্টস অব দ্য সান’, ‘দ্য ইনোসেন্ট ম্যান’-এর মতো কে-ড্রামায় অভিনয় করে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছেছেন সং জুং কি। দক্ষিণ কোরিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী শিল্পীদের একজন হিসেবে তাঁকে বিবেচনা করা হয়। ফোর্বস কোরিয়ার পাওয়ার সেলিব্রিটি ৪০ তালিকায় ছয়বার জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। প্রতি পর্বের কে-ড্রামার জন্য ২ লাখ ২৮ হাজার ডলার পান তিনি।
২. লি জুং জে
নেটফ্লিক্সের ‘স্কুইড গেম’-এ অভিনয়ের সুবাদে দুনিয়াজুড়ে পরিচিতি পেয়েছেন লি জুং জে। স্কুইড গেমে প্রতি পর্বের জন্য ২ লাখ ৪৮ হাজার ডলার পারিশ্রমিক পেয়েছেন তিনি।
১. কিম সু হিয়ুন
কোরীয় তারকাদের মধ্যে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক নেন অভিনেতা কিম সু হিয়ুন। ২০২৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘কুইন অব টিয়ারস’-এ অভিনয় করে তরুণ দর্শকের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন কিম সু হিয়ুন। ৩৬ বছর বয়সী এই তারকা ‘ড্রিম হাই’, ‘মুন ইমব্রাসিং দ্য সান’, ‘মাই লাভ ফ্রম দ্য স্টার’সহ বেশ কয়েকটি কে-ড্রামায় অভিনয় করেছেন তিনি। প্রতি পর্বের জন্য ৪ লাখ ২৩ হাজার ডলার পারিশ্রমিক নেন তিনি।