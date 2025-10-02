ওটিটির নতুন সিনেমা-সিরিজগুলো দেখেছেন কি

প্রতি সপ্তাহে ওটিটিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন কনটেন্ট। চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাওয়া ও মুক্তির অপেক্ষায় থাকা নতুন ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র ও রিয়েলিটি শোর খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন।
‘দ্য নিউ ফোর্স’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: নেটফ্লিক্স
দিনক্ষণ: চলমান
১৯৫৮ সালের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই সিরিজে তুলে ধরা হয়েছে সুইডেনের প্রথম নারী পুলিশ কর্মকর্তার গল্প। নারী পুলিশদের তখন বাধ্যতামূলকভাবে স্কার্ট পরতে হতো, যা প্রায়ই কর্তব্য পালনের সময় নানা অসুবিধা তৈরি করত।
তবে প্রচলিত এই নিয়মকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন সেই সময়ের একদল নারী—সেই গল্পই উঠে এসেছে ঐতিহাসিক এই ড্রামা সিরিজটিতে। রোয়িদা সিয়েকেরসাজ পরিচালিত সিরিজের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইয়োসেফিন আসপ্লুন্ড।
‘প্লে ডার্টি’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও
দিনক্ষণ: চলমান
পার্কার (মার্ক ওয়ালবার্গ) পেশাদার চোর। তাঁর সামনে আসে বড় একটা দান মারার মওকা। এটা এমন এক সুযোগ, যাতে সফল হলে সারা জীবন নিশ্চিন্তে চলতে পারবে। কিন্তু এতে চ্যালেঞ্জ অনেক, পার্কার কি পারবে? এমন গল্প নিয়ে থ্রিলার সিনেমাটি বানিয়েছেন শেন ব্ল্যাক। মার্ক ওয়ালবার্গ ছাড়ও এতে আছেন লাকিথ স্ট্যানফিল্ড।
‘থার্টিথ: সাম লেসন আরন্ট টট ইন ক্লাসরুম’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: সনি লিভ
দিনক্ষণ: চলমান
রিতেশ এক সফল উদ্যোক্তা। করপোরেট জীবন থেকে বিরতি নিয়ে তিনি নিজের গুরু এমটি স্যারের পাশে দাঁড়ান। অনেক বছর আগেই এই এমটি স্যারের পরামর্শই রিতেশকে নতুন পথচলায় সাহায্য করেছিল।
সেই গুরু এবার নতুন একটি টেক স্টার্টআপ চালু করবেন; তাঁকে সাহায্য করতে হাজির হন রিতেশ। এমন গল্প নিয়ে ড্রামা সিরিজটি তৈরি করেছেন সামির মিশ্র, পর্বগুলো পরিচালনা করেছেন নিশিল শেঠ। অভিনয় করেছেন পরেশ পাহুজা ও গগন দেব রিয়ার।
‘দ্য লস্ট বাস’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: অ্যাপল টিভি প্লাস
দিনক্ষণ: চলমান
২০১৮ সাল। ক্যালিফোর্নিয়ার শুরু হয়েছে ভয়াবহ দাবানল। এমন কঠিন সময়ে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন এক বাস চালক—অগ্নিকাণ্ড থেকে একদল স্কুলশিক্ষার্থী ও তাদের শিক্ষককে নিরাপদ অবস্থানে নিয়ে যেতে হবে!
এমন গল্প নিয়ে পল গ্রিনগ্রাসের নতুন সারভাইভাল ড্রামা। চলতি বছরে টরন্টো উৎসবে প্রিমিয়ারের পর সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছে ওটিটিতে। ২০২১ সালে প্রকাশিত লিজি জনসনের বই ‘প্যারাডাইস: অন টাউনস স্ট্রাগল টু সারভাইভ অ্যান আমেরিকান ওয়াইল্ডফায়ার’ অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে সিনেমাটি। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন ম্যাথু ম্যাকনাহে।