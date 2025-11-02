প্রথম দেখায় প্রেম নাকি ঝগড়া? আসছে ইয়াশ–তটিনীর ‘তোমার জন্য মন’

বাংলা ওটিটির নিয়মিত দর্শকেরা ভালো করেই জানেন—যে গল্পে থাকেন শিহাব শাহীন, সেখানে থাকে প্রেম, আবেগ, আর বাস্তব জীবনের মৃদু জটিলতা। এবার সেই নির্মাতা ফিরছেন নতুন এক প্রেমের গল্প নিয়ে। চরকি অরিজিনাল ফিল্ম ‘তোমার জন্য মন’ মুক্তি পাবে ৫ নভেম্বর রাত ১২টায় (৬ নভেম্বর)। সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন সময়ের আলোচিত জুটি ইয়াশ রোহান ও তটিনী।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার ৩০ অক্টোবর সন্ধ্যায় চরকির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে প্রকাশিত হয় সিনেমাটির মোশন পোস্টার ও ট্রেলার। এরপর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় আলোচনা। কেউ লিখেছেন, ‘চরকির ফিল গুড রোমান্সে এবার নতুন জুটি!’ কেউ–বা বলেছেন, ‘ইয়াশ–তটিনীর কেমিস্ট্রি দেখতে মুখিয়ে আছি।’
নতুন প্রেম, নতুন জুটি
‘তোমার জন্য মন’–এর গল্পে মফস্সলে বেড়ে ওঠা দুই তরুণ–তরুণীর সম্পর্ক উঠে এসেছে। শিহাব শাহীন বলেন, ‘এটা একটা ফিল গুড রোমান্টিক গল্প। এর আগে চরকির সঙ্গে কী ধরনের গল্প করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু এবার গল্পটা আমি নিজেই নির্ধারণ করেছি। শুরু থেকেই জানতাম, এই গল্পটা আমি বানাতে চাই।’
গল্পের ভাবনা সম্পর্কে নির্মাতা বলেন, ‘আমাদের কিছু প্রবাদ আছে—“বৃক্ষ তোমার নাম কী ফলে পরিচয়”, “জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভালো”—এই ভাবনা থেকেই গল্পটা এসেছে। অনেক সময় মানুষের নাম বা পরিচয় বড় হয়ে ওঠে, কিন্তু আসলে মানুষ বড় হয় তার কাজেই। এই দর্শনটাই গল্পের কেন্দ্রে।’
পিউ আর রওনকের গল্প
এই সিনেমায় তটিনী অভিনয় করেছেন পিউ চরিত্রে। নির্মাতার অফিসে গল্প শুনেই তিনি কাজটি করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই দিনের কথা মনে করে তটিনী বলেন, ‘গল্পটা অর্ধেক শুনে ভেবেছিলাম, এরপর কী হবে আন্দাজ করতে পারব, কিন্তু এমন মোড় নিল যে সেটা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। সেই বিস্ময়টাই আমাকে আকৃষ্ট করেছে।’ তটিনীর ভাষায়, ‘পিউ একটু আবেগপ্রবণ ও সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা মেয়ে। একটা ঘটনার পর সে নিজের জীবনের কিছু দিক বুঝে নেয়, আত্মোপলব্ধি ঘটে। এই চরিত্রটা অভিনয় করা আমার জন্য মানসিকভাবে চ্যালেঞ্জিং ছিল।’
অন্যদিকে ইয়াশ রোহান অভিনয় করেছেন রওনক চরিত্রে, যে নিজের পরিচয় ও সক্ষমতা দিয়ে এগোতে চায়, পরিবারের প্রভাব থেকে আলাদা হয়ে। ইয়াশ বলেন, ‘স্ক্রিপ্টটা হাতে পাওয়ার পর মনে হলো কাজটা করা দরকার। তখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু গল্পটা পড়ে মনে হলো এই কাজটা মিস করা ঠিক হবে না। তাই সময় ম্যানেজ করে কাজটা করেছি।’
‘কঠোর পরিচালক’ নাকি মজার মানুষ
শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে ইয়াশ ও তটিনীর দুজনেরই মত প্রায় এক। তাঁরা দুজনেই শুনেছিলেন, শিহাব শাহীন নাকি শুটিং সেটে বেশ কঠোর, বকা দিতে পারেন, চাপও দেন। কিন্তু কাজ শেষে তাঁদের ধারণা পাল্টে যায়। তটিনী বলেন, ‘শুটিংয়ের সময় ভাই রাফ অ্যান্ড টাফ থাকেন ঠিকই, কিন্তু বকা দেওয়া বা চাপে রাখার যে কথা শুনেছিলাম, তার কিছুই হয়নি। বরং আমরা খুব মজার শিহাব ভাইকে পেয়েছি।’ ইয়াশ যোগ করেন, ‘উনি খুব সিরিয়াসলি কাজ করেন, কিন্তু সেটে একটা উষ্ণ পরিবেশ তৈরি করেন। আমরা সবাই আরামদায়কভাবে কাজ করতে পেরেছি।’
এ প্রসঙ্গে নির্মাতা নিজে হাসতে হাসতে বলেন, ‘“তোমার জন্য মন”–এর শুটিং হয়েছে যশোরে। নতুন লোকেশন, নতুন ভিজ্যুয়াল ইমেজ পাবেন দর্শক। কক্সবাজারেও কিছু দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে। তবে ভাষা বা উচ্চারণে আঞ্চলিকতা রাখিনি, গল্পটাই মুখ্য।’
প্রেম, দর্শন আর ‘ফিল গুড’ অনুভব
শিহাব শাহীন অনেক দিন ধরেই বিশ্বাস করেন, প্রেমের গল্প শুধু মিষ্টি আবেগ নয়—তার মধ্যে থাকে জীবনের নানা পাঠও। ‘তোমার জন্য মন’ সেই ভাবনাকেই নতুনভাবে তুলে ধরেছে। নির্মাতার ভাষায়, ‘ভালোবাসা কখনোই এক রকম থাকে না। সময়ের সঙ্গে বদলে যায়, নতুন অর্থ নেয়। সেই বদলের যাত্রাটাই দেখানো হয়েছে “তোমার জন্য মন”–এ।’
চরকির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) রেদওয়ান রনি বলেন, ‘দর্শকদের জন্য আমরা সব সময় নতুন কিছু করতে চাই। এই চেষ্টায় শিহাব শাহীন পরীক্ষিত এক নাম। আগেও তিনি চরকির ফিল গুড রোমান্টিক গল্পে দর্শকদের মন জয় করেছেন। এবার তাঁর সঙ্গে আছেন ইয়াশ–তটিনীর মতো জনপ্রিয় জুটি। সব মিলিয়ে দর্শকেরা দারুণ একটি কনটেন্ট পাবেন।’
পর্দার পেছনে
সেনসেশন কনডমস প্রেজেন্টস এই চরকি অরিজিনাল ফিল্মের গল্প, চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন শিহাব শাহীন নিজেই। অভিনয় করেছেন সমু চৌধুরী, সাবিহা জামান এবং অতিথি চরিত্রে সালাহউদ্দিন লাভলু। গান করেছেন ইমন চৌধুরী, আর আবহসংগীত করেছেন খৈয়াম সানু।
চলচ্চিত্রে দর্শক দেখবেন এক তরুণ–তরুণীর মধ্যে সম্পর্কের গতি, সিদ্ধান্তের দ্বিধা আর নিজেকে খোঁজার যাত্রা। শিহাব শাহীনের ভাষায়, ‘এই গল্পে আছে প্রেম, আছে জীবন, আর আছে নিজের পরিচয় খুঁজে পাওয়ার লড়াই। আশা করি দর্শকের মন ছুঁয়ে যাবে “তোমার জন্য মন”।’