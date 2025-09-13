‘সাইয়ারা’ থেকে ‘কুলি’, ওটিটিতে আরও যা দেখবেন

প্রতি সপ্তাহে ওটিটিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন কনটেন্ট। চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাওয়া ও মুক্তির অপেক্ষায় থাকা নতুন ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র ও রিয়েলিটি শোর খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন।
‘কুলি’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও
দিনক্ষণ: চলমান
বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুর তদন্ত করতে গিয়ে কঠিন এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন সাবেক কুলি ইউনিয়ন নেতা ডেভা। শেষ পর্যন্ত তিনি কি পারবেন? বর্তমান এ ঘটনার সঙ্গে তিন দশক আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার সম্পর্ক কী? এমন গল্প নিয়ে লোকেশ কঙ্গরাজের সিনেমাটি মুক্তি পায় গত মাসে।
বক্স অফিসে ৫০০ কোটি রুপির বেশি আয় করা সিনেমাটি এবার ওটিটিতে এসেছে। ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন রজনীকান্ত। এ ছাড়া আছেন নাগার্জুন, সোবিন শাহির, শ্রুতি হাসান, রচিতা রাম, সত্যরাজ, উপেন্দ্র ও আমির খান।
‘সাইয়ারা’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: নেটফ্লিক্স
দিনক্ষণ: চলমান
বাণী বাত্রার বিয়ে ভেঙে যায়। ছয় মাস পর উঠে দাঁড়ায় সে। কাজ নেয় এক পত্রিকা অফিসে। কিন্তু প্রথম দিনই মুখোমুখি হয় এক রাগী, বদমেজাজি উঠতি গায়কের। ধ্বংসাত্মক তার আচরণ। রেগে গেলে কিছুরই পরোয়া করে না। সেদিনই বাণী জানতে পারে, তার নাম কৃষ কাপুর। কৃষ স্বপ্ন দেখে, একদিন বড় গায়ক হবে। কিন্তু স্বজনপ্রীতির চক্করে নিজের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পায় না।
এ কারণেই তার এত ক্ষোভ। ভাগ্যের ফেরে বাণী আর কৃষ আবার এক হয়। এরপর কী হয়, তা নিয়েই মোহিত সুরির সিনেমা। চলতি বছরের অন্যতম আলোচিত হিন্দি সিনেমাটি এখন ওটিটিতেও দেখা যাচ্ছে। প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনীত পাড্ডা ও আহান পান্ডে।
‘অনলি মার্ডারস ইন দ্য বিল্ডিং ৫’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: হুলু
দিনক্ষণ: চলমান
২০২১ সালে মুক্তির পর থেকেই আলোচিত হয় ক্রাইম-কমেডি সিরিজটি। এবার এসেছে পঞ্চম মৌসুম। ৯ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেয়েছে নতুন মৌসুমের প্রথম তিন পর্ব। আগামী ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত মুক্তি পাবে বাকি সাত পর্ব। এতে অভিনয় করেছেন স্টিভ মার্টিন, মার্টিন শর্ট, সেলেনা গোমেজ।
‘টেমপেস্ট’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: জিওহটস্টার
দিনক্ষণ: চলমান
এক কূটনীতিক আর রহস্যময় গুপ্তচরের অভিযানের গল্প নিয়ে কোরীয় সিরিজ। কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র জাতিসংঘের সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন-জু। তাঁর সঙ্গী সান-হো আন্তর্জাতিক এজেন্ট, যাঁর জাতীয়তা রহস্যে ঘেরা। ভয়ংকর এক হামলার পেছনের সত্য উন্মোচনের মিশনে নেমে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন তাঁরা। ব্যর্থ হলে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসতে পারে কোরিয়ায়। তিন পর্বের স্পাই-রোমান্স সিরিজিতে অভিনয় করেছেন জুন জি-হিউন, গ্যাং ডং-উন, জন চাও প্রমুখ।