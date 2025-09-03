এ কোন ‘অ্যালেন স্বপন’

অভিনয়নৈপূণ্য দিয়ে বরাবরই দর্শককে মুগ্ধ করেন নাসির উদ্দিন খান। ‘মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন’-এ অভিনয় করে নতুন করে আলোচনায় আসেন এই শক্তিমান অভিনেতা। নতুন একটি ওয়েব ফিল্মে এবার তাঁকে দেখা যাবে, নাম ‘নয়া নোট’। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা পৌনে সাতটায় প্রকাশিত হয়েছে ওয়েব ফিল্মটির ফার্স্টলুক পোস্টার।
‘দুনিয়ায় সব মানুষই কারও না কারও কাছে হাত পাতে। কেউ পাঁচ টাকার জন্যে, আর কেউ কোটি টাকার জন্য।’—এমন ক্যাপশনে একটি রহস্যময় মানুষের ছবিযুক্ত পোস্টার ফেসবুকে শেয়ার করেছেন তরুণ নির্মাতা অনন্য প্রতীক চৌধুরী! সঙ্গে লিখেছেন, ‘আমার পরিচালনায় প্রথম ছবি ‘নয়া নোট’ খুব শিগগিরই আসছে আইস্ক্রিনে। অনেকের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, একে একে সবার নাম অবশ্যই বলব। আপাতত চলুন শুরু করি।’
কাছাকাছি সময়ে ওটিটি প্লাটফর্ম আইস্ক্রিনের ফেসবুক পেজেও শেয়ার করা হয়েছে একই পোস্টার! ওখানে অবশ্য অন্য ক্যাপশন, ‘হাতে নতুন নোট, মুখে হাসি। কোন রহস্যের ফাঁদ খুলবে নাসির উদ্দিন খান?’ ৫০ টাকার নতুন নোট হাতে পোস্টারে যাঁকে দেখা যাচ্ছে, তিনি সময়ের জনপ্রিয় অভিনেতা নাসির উদ্দিন খান! উষ্কখুষ্ক চুল–দাড়ির জন্য প্রথম দেখায় যাঁকে চিনতে কিছুটা কষ্টই হবে যেকোনো দর্শকের।
আইস্ক্রিন জানিয়েছে, শিগগিরই মুক্তি পাবে ‘নয়া নোট’। তবে ঠিক কবে থেকে স্ট্রিমিং শুরু হবে, সেটা এখনো জানায়নি তারা। এই ওয়েব ফিল্মে নাসির উদ্দিন ছাড়া আর কে কে আছেন, তা–ও জানানো হয়নি। আইস্ক্রিন জানিয়েছে, পরিচালনার পাশাপাশি ছবির গল্প ও চিত্রনাট্যও করেছেন অনন্য প্রতীক।
ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অরুণ চৌধুরী ও চয়নিকা চৌধুরীর সন্তান। ছেলের প্রথম নির্মাণ নিয়ে অরুণ চৌধুরী লিখেছেন, ‘আমার সহকর্মী হিসেবে এর আগে সে ‘মায়াবতী’, ‘জলে জ্বলে তারা’র নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কাজ করে। একমাত্র ছেলের প্রথম কাজ, সাফল্য কামনা করছি।’ মা চয়নিকা চৌধুরী ছেলের ছবির পোস্টার শেয়ার করে লিখেছেন, ‘অভিনন্দন, অনন্য। তোমার প্রতি ভালোবাসা। সবার সঙ্গে বসে দেখব কাজটি। অনেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা।’