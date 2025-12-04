অপূর্ব ও নাসির উদ্দিন খান
অপূর্ব ও নাসির উদ্দিন খান
ওটিটি

আবারও অ্যালেন স্বপন, আবারও গোলাম মামুন

বিনোদন প্রতিবেদকঢাকা

আবারও পর্দায় ফিরছে ওটিটির আলোচিত দুই চরিত্র অ্যালেন স্বপন ও গোলাম মামুন। দুই সিরিজের নির্মাতা শিহাব শাহীন গতকাল প্রথম আলোকে জানান, ‘মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন ৩’ ও ‘গোলাম মামুন ২’ নির্মাণে কাজ করছেন তিনি, দুই সিরিজের চিত্রনাট্য লিখছেন। আগামী বছরের প্রথম প্রান্তিকে দৃশ্যধারণ শেষ করবেন।

অ্যালেন স্বপন চরিত্রটিতে অন্য উচ্চতায় নিয়েছেন নাসির উদ্দিন খান

চরকি অরিজিনাল সিরিজ ‘মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন’–এ নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান। আপাদমস্তক শয়তানি; কিন্তু মেজাজে রসিক চরিত্রটিকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন তিনি।

Also read:অ্যালেন স্বপন ফিরলেন, রোমাঞ্চ ফিরল কি

সিরিজের দ্বিতীয় মৌসুম আসে গত ৩০ মার্চ। তৃতীয় মৌসুমেও অ্যালেন স্বপন চরিত্রে নাসির উদ্দিন খানই থাকছেন। তিনি ছাড়াও তালিকায় প্রথম ও দ্বিতীয় মৌসুমের বেশ কয়েকজন শিল্পী থাকবেন, পাশাপাশি নতুন শিল্পীও যুক্ত হবেন।

দ্বিতীয় মৌসুমে রাফিয়াত রশিদ মিথিলা, সুমন আনোয়ার, আইমন শিমলা, ফরহাদ লিমন, অর্ণব ত্রিপুরা, জেফার রহমানসহ আরও অনেকে অভিনয় করেছেন।

‘মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন’ ও ‘গোলাম মামুন’ নির্মাণ করেছেন শিহাব শাহীন

২০২২ সালের ঈদুল আজহায় মুক্তি পাওয়া ‘সিন্ডিকেট’ সিরিজের একটি চরিত্র ছিল অ্যালেন স্বপন, চরিত্রটি জনপ্রিয়তা পাওয়ার পর চরিত্রের নামেই সিরিজ নির্মাণ করেন শিহান শাহীন। ২০২৩ সালে মুক্তি পায় সিরিজের প্রথম মৌসুম।

গোলাম মামুন চরিত্রে অভিনয় করেছেন অপূর্ব
Also read:‘গোলাম মামুন’ আসছে

নাম ভূমিকায় অপূর্ব, থাকবেন সাবিলাও

হইচই অরিজিনাল সিরিজ ‘গোলাম মামুন’–এর প্রথম মৌসুম মুক্তি পায় ২০২৪ সালের ১৩ জুন। প্রথম মৌসুম শেষে নির্মাতা শিহাব শাহীন প্রতিশ্রুতি দেন, সিরিজের দ্বিতীয় মৌসুম আসবে।

সিরিজে নাম ভূমিকায় এক পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে অভিনয় করেন অভিনেতা অপূর্ব। টান টান উত্তেজনার সিরিজটিতে চেনা ইমেজ থেকে অপূর্বকে বের হতে দেখা গেছে। অভিনেত্রী সাবিলা নূরকেও পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে পাওয়া গেছে।

গোলাম মামুন সিরিজের দ্বিতীয় মৌসুমেও সাবিলা নূরের থাকার কথা রয়েছে

নির্মাতা শিহাব শাহীন গতকাল প্রথম আলোকে জানান, দ্বিতীয় মৌসুমেও নাম ভূমিকায় অপূর্বই থাকবেন। থাকছেন সাবিলাও। এর বাইরে প্রথম মৌসুমের আরও কয়েকজন শিল্পী থাকবেন।

প্রথম মৌসুমে অপূর্ব ও সাবিলা ছাড়াও ইমতিয়াজ বর্ষণ, নাজমুস সাকিব, ফখরুল বাশার মাসুম, শার্লিন ফারজানা, রাশেদ মামুনসহ আরও অনেকে অভিনয় করেছেন।

ওয়েব সিনেমা ‘কাছের মানুষ দূরে থুইয়া’–এর সিকুয়েল নির্মাণের পরিকল্পনাও শিহাব শাহীনের রয়েছে।

আরও পড়ুন