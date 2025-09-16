সাপের কামড়ে নাকি অসুস্থতা—কীভাবে মারা গেছে আহমেদ শাহের ভাই উমর

উমর শাহ
‘জিতো পাকিস্তান’ ও ‘শান-ই-রামজান’–এর মতো টিভি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে পরিচিতি পাওয়া শিশুশিল্পী উমর শাহ গতকাল সোমবার মারা গেছে। উমর শাহের বয়স হয়েছিল ১৫ বছর।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন উমরের বড় ভাই, টিকটক তারকা আহমেদ শাহ; যিনি ‘পিছে দেখো’ সংলাপের জন্য রাতারাতি পরিচিতি পান।

কী হয়েছিল উমরের—উমরের চাচা দানিয়াল শাহ জানান, গত রোববার রাতে হঠাৎ করেই উমরের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। দ্রুত তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে সে বমি করলে ফুসফুসে তরল জমে যায়, পরে মৃত্যু হয়।

দানিয়াল শাহ জানান, এর আগে তাঁদের বাড়িতে একটি বিষধর সাপ মারা হয়েছিল। সাপের কামড়ে উমরের মৃত্যু হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক আবেগঘন পোস্টে উমরের বড় ভাই আহমেদ শাহ লেখেন, ‘আমাদের পরিবারের ছোট্ট উজ্জ্বল তারা উমর শাহ আল্লাহর কাছে ফিরে গেছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।’

মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসার পরপরই শোবিজ অঙ্গনের তারকারা শোক প্রকাশ করেন। জিতো পাকিস্তানের উপস্থাপক ফাহাদ মুস্তাফা লেখেন, উমরের চলে যাওয়ার খবরে শুনে তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে গেছেন।

শান-ই-রামজান-এর উপস্থাপক ওয়াসিম বাদামী জানান, চিকিৎসকদের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, সোমবার ভোরে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে উমরের মৃত্যু হয়।

প্রবীণ অভিনেতা আইজাজ আসলাম লিখেছেন, উমর জিতো পাকিস্তান অনুষ্ঠানে সবার মুখে হাসি ফুটিয়েছিল। অভিনেত্রী মাহিরা খান ও মোমল শেখও উমরের মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

গতকাল দারাবান রোডে উমর শাহের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জাখোরি শরিফ কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তার স্কুল কর্তৃপক্ষ কবরের পাশে ফুল রেখে গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

তথ্যসূত্র: ডন

