‘গুড নিউজ’–এর দৃশ্য। ছবি: আইএমডিবি
‘গুড নিউজ’–এর দৃশ্য। ছবি: আইএমডিবি
ওটিটি

বিমান ছিনতাইয়ের সেই ঘটনা এবার পর্দায়

বিনোদন ডেস্ক

১৯৭০ সাল। রেড আর্মি ফ্যাকশন নামে এক রাজনৈতিক সংগঠনের তরুণ সদস্যরা অপহরণ করে জাপানের যাত্রীবাহী বিমান। হইচই ফেলে দেওয়া সেই ঘটনা অবলম্বনে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে কোরীয় সিনেমা ‘গুড নিউজ’।

ইতিহাস আর কল্পনার মিশেল
 সিনেমার পরিচালক ও সহলেখক বাউন সুং-হুয়ান। তিনি জানতেন এমন একটি আলোচিত ঘটনা থেকে সিনেমা বানালে অনেক কথা হবে। তাই শুরুতেই ঠিক করে নেন কী দেখাবেন আর কী দেখাবেন না। তাঁর ভাষ্যে, ‘সরাসরি সেই ঘটনা অনুসরণ না করে একটি চরিত্রের মাধ্যমে গল্প বলার চেষ্টা করি। না হলে হয়তো তালগোল পাকিয়ে ফেলব।’ নির্মাতার পছন্দের সিনেমার মধ্যে আছে বং জুন হোর ‘প্যারাসাইট’ ও রুবেন অস্টলান্ডের ‘ট্রায়াঙ্গেল অব স্যাডনেস’। দুই সিনেমাতেই রাজনৈতিক বক্তব্য আছে তবে সেটা এসেছে হাস্যরসের মোড়কে। তিনিও নিজের সিনেমায় এই কৌশল নিয়েছেন।

‘গুড নিউজ’–এর দৃশ্য। ছবি: আইএমডিবি

বাস্তবে কী হয়েছিল
১৯৭০ সালে ছিনতাই হয় জাপানের ফ্লাইট ৩৫১। ছিনতাইকারীরা ছোট একটা কমিউনিস্ট দলের সদস্য। তারা জাপানে রাজনৈতিক বিপ্লবের জন্য বিমানটি ব্যবহার করতে চেয়েছিল। মূল পরিকল্পনা ছিল কিউবার দিকে যাওয়ার, কিন্তু বিমানটি দীর্ঘ যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই তারা গন্তব্য পরিবর্তন করে উত্তর কোরিয়ার দিকে যাত্রা শুরু করে। আইনি জটিলতা এড়াতে বাস্তবের অনেক নাম সিনেমায় বদল করা হয়েছে।

‘গুড নিউজ’–এর দৃশ্য। ছবি: আইএমডিবি

বছর কয়েক আগে, একটি টিভি শো দেখে এই বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা জানতে পারেন নির্মাতা। ‘দেখার সময়ই ভাবছিলাম, সিনেমার জন্য দারুণ প্লট। পরে দেখলাম এই ঘটনা নিয়ে সিনেমা বা সিরিজ কিছুই হয়নি। ঠিক করলাম আমিই বানাব,’ বলেন বাউন সুং-হুয়ান।

Also read:নেটফ্লিক্সের তালিকার শীর্ষে, কী আছে এই সিনেমায়

কী বলছেন সমালোচকেরা
টরন্টো চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমাটির প্রিমিয়ার হয় চলতি বছর। সুল কেউং-গু, হং কেউং, রাইও সেউং-বাম অভিনীত সিনেমাটি নেটফ্লিক্সে এসেছে ১৭ অক্টোবর। মুক্তির পর মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে সিনেমাটি। বেশির ভাগ সমালোচক অভিনয়শিল্পীদের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেন। তবে কেউ কেউ আবার বলছেন হাস্যরস আর থ্রিলারের মিশ্রণ করতে গিয়ে নির্মাতা তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। সাধারণ দর্শকেরা অবশ্য বেশ পছন্দ করেছেন, আইএমডিবিতে রেটিং ৬ দশমিক ৫। গতকাল নেটফ্লিক্সের শীর্ষ অ–ইংরেজি সিনেমার তালিকায় এটা ছিল নয় নম্বরে।

‘গুড নিউজ’–এর দৃশ্য। ছবি: আইএমডিবি

নির্মাতা জানান, তিনি সমালোচক থেকে শুরু করে সাধারণ দর্শক সবার প্রতিক্রিয়া পড়ছেন। তাঁর ভাষ্যে, ‘সবার প্রতিক্রিয়া স্বাগত জানাই তবে চাই না দর্শক শুধু প্রতিক্রিয়াই দেখান। সিনেমায় যা বলতে চেয়েছি, সেটা যদি তাঁদের ভাবায় তাহলে আরও খুশি হব।’

টাইম অবলম্বনে

আরও পড়ুন