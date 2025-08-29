দেখতে পারেন সদ্য মুক্তি পাওয়া এই ৫ সিনেমা-সিরিজ

প্রতি সপ্তাহে ওটিটিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন কনটেন্ট। চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাওয়া ও মুক্তির অপেক্ষায় থাকা নতুন ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র ও রিয়েলিটি শোর খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন।
‘থান্ডারবোল্টস’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: জিওহটস্টার
দিনক্ষণ: চলমান
মার্ভেল কমিকস অবলম্বনে নির্মিত এই সুপারহিরো সিনেমাটি চলতি বছরের মে মাসে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়, এবার এসেছে ওটিটিতে। এ ছবি মার্ভেল ইউনিভার্সের অংশ নয়; বরং এখানে দেখানো হয়েছে আয়রনম্যান, থর ও ক্যাপ্টেন আমেরিকার অনুপস্থিতিতে মানুষ কেমন শূন্যতা অনুভব করছে।
পরিচালক জেক শ্রাইয়ার এবং চিত্রনাট্যকার এরিক পিয়ারসন ও জোয়ানা ক্যালো যেন সুপারহিরো ঘরানাকেই নতুনভাবে সাজিয়েছেন। ছবির প্রধান চরিত্রে আছেন ফ্লোরেন্স পিউ।
‘দ্য থার্সডে মার্ডার ক্লাব’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: নেটফ্লিক্স
দিনক্ষণ: চলমান
২০২০ সালে প্রকাশিত রিচার্ড ওসমানের একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে ক্রাইম-কমেডি সিনেমা। ক্রিস কলম্বাসের সিনেমাটিতে আছেন হেলেন মিরেন, পিয়ার্স ব্রসনান, বেন কিংসলে। চার বয়স্ক অপেশাদার গোয়েন্দাকে নিয়ে সিনেমার গল্প। যাঁদের মধ্যে একজন অবসরপ্রাপ্ত গুপ্তচর, একজন নার্স, একজন শ্রমিক ইউনিয়ন নেতা আর একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। সবাই মিলে যখন খুনের রহস্য সমাধানে নামেন, ঘটতে থাকে মজার সব ঘটনা।
‘সংস অব প্যারাডাইস’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও
দিনক্ষণ: ২৯ আগস্ট
রেডিও কাশ্মীরের প্রথম গায়িকা, পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী রাজ বেগমের জীবন অবলম্বেন সিনেমা। মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাবা আজাদ।
সিনেমায় রাজ বেগমের নাম বদলে রাখা হয়েছে নূর বেগম। দানিশ রেনজু পরিচালিত সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করছেন সোনি রাজদান, জাইন খান দুরানি।
‘হেল অব আ সামার’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: হুলু
দিনক্ষণ: চলমান
ফিন উলফহার্ড ও বিলি ব্রিক পরিচালিত সিনেমাটির প্রিমিয়ার হয় ২০২৩ সালের টরন্টো উৎসবে। তবে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় চলতি বছরের এপ্রিলে। হরর-কমেডি, স্ল্যাশার হরর ঘরানার সিনেমাটির গল্প এক সামার ক্যাম্পকে ঘিরে।
হঠাৎই ক্যাম্পে হাজির হয় এক মুখোশধারী খুনি, নিরুত্তাপ ছুটি রূপ নেয় এক রোমাঞ্চকর অভিযানে। এতে অভিনয় করেছেন অ্যাডাম পালি, রোজবাড বেকার।
‘শোধা’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: জি-ফাইভ
দিনক্ষণ: ২৯ আগস্ট
ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনার পর এক ব্যক্তি পুলিশে ডায়েরি করেন—তাঁর স্ত্রী নিখোঁজ। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার পর ওই ব্যক্তি বলেন, এই নারী তাঁর স্ত্রী নন! এমন গল্প নিয়ে নির্মিত কন্নড় সিরিজটি পরিচালনা করেছেন সুনীল মাইশুরু। অভিনয় করেছেন পবন কুমার, সুহাস নবরত্না।