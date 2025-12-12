‘অমীমাংসিত’ সিনেমার পোস্টার
ওটিটি

‘নিষিদ্ধ’ সেই সিনেমা, ওটিটিতে আরও যা দেখবেন

প্রতি সপ্তাহে ওটিটিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন কনটেন্ট। চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাওয়া ও মুক্তির অপেক্ষায় থাকা নতুন ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র ও রিয়েলিটি শোর খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন।

বিনোদন ডেস্ক

‘ডিমলাইট’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: চরকি
দিনক্ষণ: চলমান
এক স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান। মধ্যবয়সী মানুষটি অন্যকে হাসিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে; কিন্তু নিজের জীবনের হাসিটাই হারিয়ে ফেলেছে। এমন গল্প নিয়ে চরকির ‘মিনিস্ট্রি অব লাভ’ প্রকল্পের নতুন সিনেমাটি বানিয়েছেন শরাফ আহমেদ জীবন।

‘ডিমলাইট’ সিনেমার পোস্টার

পরিচালনার সঙ্গে সিনেমার গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয়ও করছেন তিনি। কমেডিয়ান চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম। আরও আছেন তানজিকা আমিন ও পারসা ইভানা।

‘অমীমাংসিত’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: আইস্ক্রিন
দিনক্ষণ: ১৫ ডিসেম্বর
গত বছর মুক্তির কথা থাকলেও তৎকালীন সেন্সর বোর্ড আটকে দিয়েছিল রায়হান রাফীর সিনেমাটিকে। জটিলতা কাটিয়ে অবশেষ আসছে ওয়েব ফিল্মটি। ঢাকার এক সাংবাদিক দম্পতির হত্যা রহস্যকে ঘিরে নির্মিত হয়েছে এই সিনেমা। প্রধান দুই চরিত্রে আছেন ইমতিয়াজ বর্ষণ ও তানজিকা আমিন।

রায়হান রাফী পরিচালিত ‘অমীমাংসিত’ চলচ্চিত্রের পোস্টার

‘ওয়েক আপ ডেড ম্যান’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: নেটফ্লিক্স
দিনক্ষণ: চলমান
আলোচিত ‘নাইভ আউট’ ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তি। মিস্ট্রি সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন রিয়ান জনসন। বেসরকারি গোয়েন্দা বেনোয়া ব্লাঙ্কের চরিত্রে আগের মতোই আছেন ড্যানিয়েল ক্রেগ। আরও আছেন জশ ওকনর, গ্লেন ক্লোজ, মিলা কুনিস।

‘ওয়েক আপ ডেড ম্যান’–এর দৃশ্য। ছবি: নেটফ্লিক্স

‘থামা’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও
দিনক্ষণ: ১৬ ডিসেম্বর
ম্যাডক ফিল্মের হরর–কমেডি ইউনিভার্সের নতুন সিনেমা। এবারের দেওয়ালিতে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর আসছে ওটিটিতে।

‘থামা’ সিনেমার দৃশ্য। আইএমডিবি

আদিত্য সরপোতদার পরচালিত সিনেমাটির প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন আয়ুষ্মান খুরানা ও রাশমিকা মান্দানা।

‘এফ ওয়ান’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: অ্যাপল টিভি
দিনক্ষণ: চলমান
চলতি বছরের অন্যতম আলোচিত ও ব্যবসাসফল সিনেমাটি এসেছে ওটিটিতে। ৩০ বছর আগে দুর্ঘটনায় ফর্মুলা ওয়ানের রেস থেকে ছিটকে পড়েন সনি হেইস (ব্র্যাড পিট)। একসময়ের প্রতিভাবান রেসার এখন ভবঘুরে আর পাঁড় জুয়াড়ি। ঘটনাচক্রে আবার তাঁকে নামতে হয় রেসে। এমন গল্প নিয়ে জোসেফ কোসিনস্কির সিনেমাটিতে ব্র্যাড ছাড়াও আছেন ড্যামসন ইদ্রিস, হাভিয়ের বারদেম, কেরি কনডন।

‘এফ ওয়ান’–এ ব্র্যাড পিট। ছবি: আইএমডিবি
