টাইসনের ধর্ষণ মামলা নিয়ে নতুন বিতর্ক, প্রশ্নবিদ্ধ ডকুমেন্টারি

বক্সিং রিংয়ে প্রতিপক্ষকে মুহূর্তেই ধরাশায়ী করতেন। একসময় তাঁকে বলা হতো ‘দ্য ব্যাডেস্ট ম্যান অন দ্য প্লানেট’। মাত্র ২০ বছর বয়সে হয়েছিলেন হেভিওয়েট বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু সেই মাইক টাইসনের জীবনেই রয়েছে কারাবাস, ধর্ষণ মামলায় দণ্ড, মাদকাসক্তি, দাম্পত্য কলহ, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও পারিবারিক ট্র্যাজেডি। জীবনের এই বিচিত্র অধ্যায়গুলো নিয়েই নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে চার পর্বের প্রামাণ্যচিত্র ‘টাইসন’। মুক্তির পর থেকেই দর্শকের আগ্রহের পাশাপাশি সমালোচকদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে বিতর্ক। কেউ বলছেন, জীবনের নানা উত্থান-পতন নিয়ে টাইসনের এমন অকপট স্বীকারোক্তি আগে দেখা যায়নি। আবার কারও অভিযোগ, নিজের অপরাধ ও বিতর্কের দায় এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন এই সাবেক বক্সার।
মাইক টাইসনকে নিয়ে মানুষের আগ্রহ নতুন নয়। বক্সিংয়ের রিংয়ে তাঁর ভয়ংকর উপস্থিতি, প্রতিপক্ষকে নকআউট করার অবিশ্বাস্য ক্ষমতা, ব্যক্তিগত জীবনের নানা বিতর্ক—সব মিলিয়ে কয়েক দশক ধরেই তিনি আলোচনায়। খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছাড়িয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন জনপ্রিয় সংস্কৃতিরও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সেই আগ্রহেরই নতুন প্রকাশ নেটফ্লিক্সের প্রামাণ্যচিত্র ‘টাইসন’।
১৩ অক্টোবর মুক্তি পাওয়া চার পর্বের এই সিরিজ প্রথম সপ্তাহেই নেটফ্লিক্সের ইংরেজি ভাষার টিভি সিরিজের বৈশ্বিক তালিকায় চতুর্থ স্থান দখল করে। ১২ থেকে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত এক সপ্তাহে সিরিজটি দেখেছেন ৫১ লাখ ভিউ। নেটফ্লিক্সের পরবর্তী সাপ্তাহিক হিসেবেও অবস্থান ধরে রেখেছে সিরিজটি। ১৯ থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত দ্বিতীয় সপ্তাহে আরও ৩৮ লাখ ভিউ পেয়েছে এটি। দুই সপ্তাহে মোট ভিউ দাঁড়িয়েছে ৮৯ লাখ। দ্বিতীয় সপ্তাহেও ইংরেজি ভাষার সিরিজের তালিকায় চতুর্থ অবস্থানে ছিল ‘টাইসন’।
এই সাফল্যের পেছনে বড় কারণ টাইসনের পরিচিতি। তবে শুধু বক্সিংপ্রেমীদের জন্য তৈরি হয়নি সিরিজটি। নির্মাতারাও শুরু থেকেই চেয়েছেন, খেলাধুলার গণ্ডি ছাড়িয়ে একজন মানুষের জীবন, খ্যাতি, ক্ষমতা, অপরাধবোধ ও আত্মপরিচয়ের সংকটকে সামনে আনতে। এ কারণেই বক্সিংয়ের ইতিহাস না জানলেও দর্শকের কাছে সিরিজটি আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে।
রিংয়ের ভয়ংকর মানুষটির শৈশব ও উত্থান
১৯৬৬ সালের ৩০ জুন নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের ব্রাউনসভিলে জন্ম মাইক টাইসনের। দারিদ্র্য, পারিবারিক অস্থিরতা, অপরাধপ্রবণ পরিবেশ ও সহিংসতার মধ্যে কেটেছে তাঁর শৈশব। ছোটবেলায় তাঁকে নানা ধরনের বুলিংয়ের শিকার হতে হয়েছে। কৈশোরেই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। ১৩ বছর বয়সের আগেই একাধিকবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনি।
তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেন কিংবদন্তি বক্সিং প্রশিক্ষক কাস ডি’আমাতো। টাইসনের প্রতিভা চিনতে ভুল করেননি তিনি। নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে তাঁকে বক্সিংয়ের প্রশিক্ষণ দেন। শুধু খেলোয়াড় হিসেবে নয়, জীবনের নানা দিকেও পথ দেখান। টাইসনের কাছে কাস ছিলেন প্রশিক্ষকের চেয়েও বেশি কিছু—অভিভাবক, পরামর্শদাতা ও জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের একজন।
১৯৮৫ সালে পেশাদার বক্সিংয়ে অভিষেকের পর দ্রুত সাফল্য পেতে থাকেন টাইসন। একের পর এক প্রতিপক্ষকে নকআউট করে আলোচনায় আসেন। ১৯৮৬ সালে ট্রেভর বারবিককে হারিয়ে মাত্র ২০ বছর বয়সে হেভিওয়েট বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন। বক্সিংয়ের ইতিহাসে তিনিই সবচেয়ে কম বয়সী হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ছিলেন অবিসংবাদিত হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন।
সিরিজের প্রথম পর্বে এই উত্থানের গল্পই তুলে ধরা হয়েছে। টাইসনের শৈশবের দুর্দশা, অপরাধজগৎ থেকে বক্সিংয়ে আসা এবং কাস ডি’আমাতোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পুরোনো ফুটেজের পাশাপাশি বর্তমান বয়সের টাইসনের সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে অতীতের নানা স্মৃতি। বিশেষ করে কাসের মৃত্যু নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি। নিজের জীবনের সবচেয়ে সুখের সময় হিসেবে কাসের তত্ত্বাবধানে কাটানো দিনগুলোর কথা বলেছেন।
খ্যাতির চূড়া থেকে পতন
টাইসনের জীবনের গল্প শুধু সাফল্যের নয়। বক্সিংয়ের দুনিয়ায় শীর্ষে ওঠার পর তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ক্রমেই জটিল হয়ে ওঠে। অভিনেত্রী রবিন গিভেন্সের সঙ্গে বিয়ে, দাম্পত্য কলহ, বিচ্ছেদ, অর্থনৈতিক সংকট ও মাদকাসক্তি—সব মিলিয়ে তাঁর জীবন হয়ে ওঠে অস্থির।
১৯৯০ সালে বস্টার ডগলাসের কাছে হেরে হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নের খেতাব হারান টাইসন। এরপর ১৯৯২ সালে ধর্ষণের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাগারে যান। তিন বছরের বেশি সময় কারাভোগ করেন। টাইসন বরাবরই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তবে মামলাটি তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুতর বিতর্কগুলোর একটি হয়ে আছে।
এরপর ১৯৯৭ সালে ইভান্ডার হলিফিল্ডের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রতিপক্ষের কানে কামড় বসিয়ে দেন তিনি। ঘটনাটি বক্সিং ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত ও বিস্ময়কর মুহূর্ত। এর ফলে তাঁকে খেলার বাইরে থাকতে হয়, জরিমানাও গুনতে হয়। একসময় যাঁর নাম শুনলেই প্রতিপক্ষের মধ্যে ভীতি তৈরি হতো, সেই টাইসনই ধীরে ধীরে নিজের আচরণ ও সিদ্ধান্তের কারণে বিতর্কের কেন্দ্রে চলে আসেন।
সিরিজের পরের পর্বগুলোয় এসব ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখানো হয়েছে। তাঁর জীবনে অর্থের উত্থান-পতন, মাদক ও অ্যালকোহলে আসক্তি, সম্পর্কের ভাঙন এবং পুনরায় নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা উঠে এসেছে। ২০০৯ সালে চার বছর বয়সী মেয়ে এক্সোডাসের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু তাঁর জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক অধ্যায়গুলোর একটি। সেই শোকের কথাও বলেছেন টাইসন।
কীভাবে তৈরি হলো সিরিজ
‘টাইসন’ সিরিজের পরিচালক ফ্লয়েড রাস। এর আগে তিনি ‘আনটোল্ড: ম্যালিস অ্যাট দ্য প্যালেস’ এবং ‘আমেরিকান ম্যানহান্ট: দ্য বোস্টন ম্যারাথন বম্বিং’-এর মতো প্রামাণ্যচিত্রে কাজ করেছেন। সিরিজটির নির্বাহী প্রযোজকদের মধ্যে রয়েছেন বিল সিমন্স ও জিম গ্রে।
সিরিজটি নির্মাণের অভিজ্ঞতা নিয়ে নেটফ্লিক্সের টুডামকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ফ্লয়েড রাস জানিয়েছেন, টাইসনের জীবনের পরিচিত ঘটনাগুলো নিয়েই শুধু কাজ করতে চাননি তিনি। তাঁর লক্ষ্য ছিল, ৬০ বছর বয়সী টাইসনকে নিজের জীবন ফিরে দেখার সুযোগ দেওয়া। রাসের ভাষায়, টাইসনের জীবনের গল্প আগেও অনেকবার বলা হয়েছে। কিন্তু এ বয়সে এসে তিনি যেভাবে নিজের অতীত নিয়ে ভাবছেন, সেটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে পারে।
নির্মাতা জানান, ৮ থেকে ১২ মাসের মধ্যে টাইসনের সঙ্গে প্রায় আটবার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তাঁরা। শুধু বসে সাক্ষাৎকার নেওয়াই নয়, টাইসনের শৈশবের এলাকা ব্রাউনসভিল, বক্সিং শেখার পুরোনো জিম, লাস ভেগাস এবং ফ্লোরিডায় তাঁর বর্তমান বাড়িতেও গেছেন নির্মাতা ও তাঁর দল। পুরোনো ছবি ও ভিডিও সংগ্রহের জন্য চারজন আর্কাইভ প্রযোজক টানা ১৬ মাস কাজ করেছেন।
রাসের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পুরোনো সাক্ষাৎকারের সঙ্গে বর্তমানের টাইসনের কথোপকথন মিলিয়ে দেখানো। এতে দর্শক একই ঘটনা সম্পর্কে তরুণ টাইসন কী বলেছিলেন এবং এখন বয়সের ভারে অভিজ্ঞ একজন মানুষ হিসেবে কীভাবে সেটি দেখছেন, তা তুলনা করতে পারবেন।
সিরিজটির প্রযোজক জেনা মিলম্যান, জ্যাকব মিলার ও অ্যালেক্সা গিন্সবার্গ। নির্বাহী প্রযোজকদের তালিকায় আরও আছেন আমান্ডা স্পেন, ইয়োনা ম্যাকলাফলিন, গ্রেগ সি লেক, মাইকেল হিউজ, ডগলাস ব্যাংকার ও পরিচালক ফ্লয়েড রাস। সংগীত পরিচালনা করেছেন রাফার্টি।
কেন এত আগ্রহ দর্শকের
টাইসনের জীবন নিয়ে আগেও বই, সিনেমা ও প্রামাণ্যচিত্র তৈরি হয়েছে। ২০০৮ সালে তাঁর জীবন নিয়ে নির্মিত হয়েছিল ‘টাইসন’ নামের আরেকটি প্রামাণ্যচিত্র। ২০১২ সালে স্পাইক লির পরিচালনায় ব্রডওয়েতে একক মঞ্চ পরিবেশনাও করেন তিনি। তাহলে নতুন করে এই গল্প দেখার আগ্রহ কেন?
এর একটি উত্তর দিয়েছেন পরিচালক ফ্লয়েড রাস নিজেই। তাঁর মতে, টাইসনকে কেবল একজন বক্সার হিসেবে দেখলে তাঁর জীবনের অনেক কিছুই অজানা থেকে যায়। তিনি একজন ক্রীড়া তারকা, ফ্যাশন আইকন, বিতর্কিত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং এমন একজন মানুষ, যাঁর জীবন গণমাধ্যম ও জনপ্রিয় সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।
টাইসনের জীবনে এত বেশি নাটকীয় ঘটনা রয়েছে যে প্রতিটি পর্বই আলাদা গল্পের মতো। দারিদ্র্য থেকে বিশ্বসেরা হওয়া, বিপুল অর্থের মালিক হওয়া, আবার সব হারানো, কারাগারে যাওয়া, ব্যক্তিগত জীবনে বিপর্যয়—সবকিছুই দর্শকের কৌতূহল তৈরি করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর নিজের মুখে অতীতের গল্প শোনার সুযোগ।
দ্য গার্ডিয়ান’–এর সমালোচক হান্না জে ডেভিস সিরিজটিকে চারটির মধ্যে মাত্র এক তারকা দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, টাইসনের জীবনের অন্ধকার অধ্যায়গুলো নিয়ে যথেষ্ট জবাবদিহি তৈরি করতে পারেনি প্রামাণ্যচিত্রটি। বরং নিজের বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ বেশি পেয়েছেন টাইসন। ‘দ্য গার্ডিয়ান’–এর আরেক সমালোচক অ্যান্ড্রু লরেন্সও সিরিজটিকে অসম্পূর্ণ প্রতিকৃতি হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে, টাইসন নিজের জীবনের অনেক কিছু অকপটে বললেও সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায়গুলোর দায় স্বীকার করার ক্ষেত্রে তাঁর অনীহা স্পষ্ট।
আরেকটি বিষয় হলো, টাইসন কখনোই খুব প্রচলিত অর্থে নিজেকে সংযত করে উপস্থাপন করেননি। সাক্ষাৎকারে রাগ, আবেগ, অনুশোচনা কিংবা আত্মপক্ষ সমর্থন—সবই প্রকাশ করেছেন। নতুন সিরিজেও তাঁর এই স্বভাব দেখা গেছে। কোথাও তিনি আবেগপ্রবণ, কোথাও ক্ষুব্ধ, আবার কোথাও নিজের অতীতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, কেন একসময় হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হওয়াটাই তাঁর কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
সিরিজের শেষ পর্বে রয়েছে আরও চমক। সেখানে টাইসন ও নির্মাতা রাসকে একসঙ্গে সাইকেডেলিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে দেখা যায়। টাইসন জানিয়েছেন, তাঁর ভাষায় ‘টোড’ নামের এই সাইকেডেলিক অভিজ্ঞতা মাদকাসক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে তাঁকে সাহায্য করেছে। তাঁর দাবি, এই অভিজ্ঞতার পর তিনি কোকেন ও মদ্যপান ছেড়ে দিয়েছেন। নির্মাতাও সেই অভিজ্ঞতায় অংশ নেন। সিরিজের শেষাংশের এই দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও আলোচনার বিষয় হয়েছে।
সমালোচকদের প্রশংসা ও আপত্তি
দর্শকের আগ্রহের পাশাপাশি সমালোচকদের প্রতিক্রিয়াও মিশ্র। রিভিউ সংকলনকারী ওয়েবসাইট রটেন টমেটোজে সাতজন সমালোচকের পর্যালোচনার ভিত্তিতে সিরিজটির স্কোর ৮৬ শতাংশ।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘দ্য টেলিগ্রাফ’–এর সমালোচক বেনজি উইলসন সিরিজটিকে চারটির মধ্যে চার তারকা দিয়েছেন। তাঁর মতে, টাইসনের মধ্যে যে অনিশ্চয়তা, আগ্রাসন ও অপ্রত্যাশিত আচরণ ছিল, সেটিই তাঁকে বক্সিংয়ের রিংয়ে এত আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। সিরিজেও সেই বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যায়।
‘দ্য হলিউড রিপোর্টার’–এর ড্যানিয়েল ফিয়েনবার্গের কাছেও টাইসনের আবেগপ্রবণ ও অস্থির ব্যক্তিত্ব পর্দায় দেখার মতো আকর্ষণীয়। তাঁর মতে, টাইসনের জীবনের প্রতি দর্শকের আগ্রহ ধরে রাখার মতো উপাদান রয়েছে সিরিজে।
অন্যদিকে ‘দ্য গার্ডিয়ান’–এর সমালোচক হান্না জে ডেভিস সিরিজটিকে চারটির মধ্যে মাত্র এক তারকা দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, টাইসনের জীবনের অন্ধকার অধ্যায়গুলো নিয়ে যথেষ্ট জবাবদিহি তৈরি করতে পারেনি প্রামাণ্যচিত্রটি। বরং নিজের বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ বেশি পেয়েছেন টাইসন। ‘দ্য গার্ডিয়ান’–এর আরেক সমালোচক অ্যান্ড্রু লরেন্সও সিরিজটিকে অসম্পূর্ণ প্রতিকৃতি হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে, টাইসন নিজের জীবনের অনেক কিছু অকপটে বললেও সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায়গুলোর দায় স্বীকার করার ক্ষেত্রে তাঁর অনীহা স্পষ্ট।
‘দ্য অবজারভার’–এর বারবারা এলেনের পর্যালোচনায় অবশ্য সিরিজটির প্রশংসাও রয়েছে। তাঁর মতে, টাইসনের জীবনের অন্ধকার দিকগুলো এড়িয়ে না গিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছে নির্মাতারা। ফলে এটি একদিকে কঠিন, অন্যদিকে অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা তৈরি করে। ‘দ্য আইরিশ টাইমস’–এর এড পাওয়ারও সিরিজটিকে আকর্ষণীয়, যদিও কোথাও কোথাও অস্বস্তিকর, বলে উল্লেখ করেছেন।
রবিন গিভেন্স ও ডিজিরি ওয়াশিংটনকে ঘিরে বিতর্ক
সিরিজটি নিয়ে সবচেয়ে বড় সমালোচনা তৈরি হয়েছে টাইসনের অতীতের যৌন নিপীড়ন ও দাম্পত্য নির্যাতনের অভিযোগ উপস্থাপনের ধরন নিয়ে।
অভিনেত্রী রবিন গিভেন্সের সঙ্গে টাইসনের সম্পর্কের ইতিহাস বহুদিন ধরেই আলোচিত। তাঁদের বিয়ের পর দাম্পত্য কলহ ও নির্যাতনের অভিযোগ সামনে আসে।
রবিন বিভিন্ন সময় টাইসনের বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন। টাইসন অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। নতুন সিরিজে এই সম্পর্কের নানা দিক উঠে এলেও রবিন গিভেন্স নিজে সাক্ষাৎকার দেননি।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুপস্থিতি ডিজিরি ওয়াশিংটন। ১৯৯১ সালে তিনি টাইসনের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করেন। পরের বছর মামলায় দোষী সাব্যস্ত হন টাইসন এবং কারাদণ্ড ভোগ করেন। ওয়াশিংটনও সিরিজে সরাসরি অংশ নেননি। তাঁর পুরোনো সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে ঘটনার একটি গুরুত্বপূর্ণ পক্ষের বক্তব্য নতুন করে বিস্তারিতভাবে শোনার সুযোগ পাননি দর্শক।
‘দ্য গার্ডিয়ান’–এর সমালোচকদের অভিযোগ, টাইসনের ঘনিষ্ঠদের বক্তব্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় এই দুই নারীর অভিজ্ঞতা যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। বিশেষ করে ধর্ষণ মামলার মতো গুরুতর বিষয়ে শুধু অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য ও তাঁর পক্ষের মানুষের মন্তব্যের ওপর নির্ভর করা প্রামাণ্যচিত্রের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করে।
এখানে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপস্থিতিও আলোচনার বিষয়। টাইসনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচয় রয়েছে। সিরিজে ট্রাম্পকে টাইসনের পক্ষে কথা বলতে দেখা যায়। গণমাধ্যম কীভাবে টাইসনের সমালোচনা করেছে, সে প্রসঙ্গে ট্রাম্প নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গেও তুলনা করেন। কিন্তু যৌন নিপীড়নের অভিযোগ ও দণ্ডের মতো গুরুতর বিষয়ে তাঁর বক্তব্যকে সমালোচকেরা যথেষ্ট মনে করেননি।
টাইসন কি সত্যিই বদলেছেন?
প্রামাণ্যচিত্রের শেষ দিকে টাইসনের ছেলে মিগুয়েলের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। তাঁর বক্তব্যের সারকথা, তাঁর বাবা পুরোপুরি বদলে যাননি, বরং সময়ের সঙ্গে নিজের প্রকাশভঙ্গি ও জীবনযাপন বদলেছেন। এ মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সিরিজটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়—মানুষ কি অতীতের ভুল থেকে সত্যিই বেরিয়ে আসতে পারে, নাকি শুধু নতুনভাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে শেখে?
টাইসন এখন আগের মতো বক্সিং রিংয়ে নিয়মিত লড়েন না। তবে ২০২৪ সালে ইউটিউবার ও বক্সার জেক পলের সঙ্গে তাঁর লড়াই আবারও তাঁকে আলোচনায় নিয়ে আসে। বয়সের ব্যবধান এবং শারীরিক সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও লড়াইটি ঘিরে বিপুল আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। নেটফ্লিক্সে প্রচারিত সেই লড়াইয়ের দর্শকসংখ্যা ও বৈশ্বিক আলোচনাও প্রমাণ করে, বক্সিং থেকে অনেকটা দূরে সরে গেলেও টাইসনকে ঘিরে মানুষের কৌতূহল ফুরায়নি।
নতুন প্রামাণ্যচিত্রে টাইসন নিজের জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু নিজের ভুলের জন্য কতটা অনুশোচনা করেছেন, কতটা দায় স্বীকার করেছেন, সেই প্রশ্নের উত্তর পুরোপুরি মেলে না। এ কারণেই সিরিজটি একদিকে যেমন তাঁর জীবনের আকর্ষণীয় দলিল, অন্যদিকে তেমনি বিতর্কিত ব্যক্তিত্বকে কীভাবে পর্দায় উপস্থাপন করা উচিত, সেই প্রশ্নও সামনে নিয়ে এসেছে।
ভ্যারাইটি, আইএমডিবি, নেটফ্লিক্সডটকম ও স্ক্রিনর্যান্ট অবলম্বনে