পডকাস্ট শোতে চলচ্চিত্র অভিনেতা সোহেল রানা
পডকাস্ট শোতে চলচ্চিত্র অভিনেতা সোহেল রানা
ওটিটি

একদিন আমি থাকব না...

বিনোদন প্রতিবেদকঢাকা

চলতি বছর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আইজ অন ইউটিউব চ্যানেলের বিশেষ ঈদ আয়োজনে এসেছিলেন চলচ্চিত্র অভিনেতা সোহেল রানা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সে আয়োজনটি বেশ সাড়া ফেলে। তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ নানাভাবে শেয়ার হয় ফেসবুকে। নতুন খবর, আজ থেকে রাত ১০টায় আইজ অন স্টুডিও ইউটিউব চ্যানেলে নিয়মিত প্রচার হবে পডকাস্ট শো ‘আমি সোহেল রানা’।

Also read:‘কোনো অভিযোগ নেই, শুধু একটু দীর্ঘনিশ্বাস’, মুক্তিযোদ্ধা সনদ নিয়ে চিত্রনায়ক সোহেল রানা

জানা গেছে, প্রথম সিজনে ১২টি পর্বে তাঁকে দেখা যাবে। তাঁর সিনেমা, সহ–অভিনেতা-অভিনেত্রীসহ নানা ঘটনা নিয়ে কথা বলবেন তিনি।

শোটি নিয়ে সোহেল রানা বলেন, ‘ঈদ আয়োজনে পডকাস্টে বসে সাড়া পেয়েছিলাম। অনেকে বলল, আরও শুনতে চাই। তাই আবার বলা। এবার ডিটেইলে বলার সুযোগ পাওয়া গেল। একদিন আমি থাকব না। কিন্তু আমার বলা এই কথাগুলো রয়ে যাবে।’

আরও পড়ুন