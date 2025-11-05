‘দিল্লি ক্রাইম’–এর তৃতীয় মৌসুমে হুমা কুরেশি। আইএমডিবি
‘দিল্লি ক্রাইম’–এর তৃতীয় মৌসুমে হুমা কুরেশি। আইএমডিবি
ওটিটি

চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে নারী পাচার, কে এই ‘বড় দিদি’

বিনোদন ডেস্ক

২০১৯ সালে নেটফ্লিক্সে মুক্তির পরেই চমকে দেয় ক্রাইম ড্রামা ‘দিল্লি ক্রাইম’। সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত সিরিজটি জিতে নেয় আন্তর্জাতিক এমি অ্যাওয়ার্ডস। দ্বিতীয় মৌসুমও পায় দর্শক-সমালোচকদের প্রশংসা। এবার আসছে তৃতীয় কিস্তি। গতকাল মঙ্গলবার ট্রেলার মুক্তির পর থেকেই আলোচনায় সিরিজটির তৃতীয় মৌসুম।

নতুন মৌসুমের গল্প
 ‘দিল্লি ক্রাইম ৩’-এর গল্প আরও ভয়ংকর—মানব পাচার, নিখোঁজ মানুষ আর এক নির্মম অপরাধ সাম্রাজ্যকে ঘিরে। এবার দেখা যাবে ডিআইজি ভার্তিকা চতুর্বেদীকে (শেফালি শাহ), যিনি একের পর এক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার সূত্র ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা এক মানব পাচার চক্রের হদিস খুঁজতে নামেন। ফাইলের স্তূপে উঠে আসে শীতল এক বাস্তবতা—তরুণীদের চাকরির লোভ দেখিয়ে পাচার করা হচ্ছে, শিশুদের দাস হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে, বিয়ের ফাঁদে ফেলে নিপীড়নের শিকার করা হচ্ছে।

‘দিল্লি ক্রাইম’–এর তৃতীয় মৌসুমে শেফালি শাহ। আইএমডিবি

সব সূত্র এসে মেলে এক নামের দিকে—‘বড়ি দিদি’ (হুমা কুরেশি)। তিনি অপরাধজগতের ছায়া-নেত্রী, যিনি সব সময় পুলিশের এক ধাপ আগে। ফলে তৈরি হয় দুই নারীর মধ্যে মানসিক ও কৌশলগত এক রুদ্ধশ্বাস সংঘর্ষ। গল্প এবার দিল্লির গণ্ডি ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে উত্তর-পূর্ব ভারতসহ দেশটির নানা প্রান্তে

‘দিল্লি ক্রাইম’–এর তৃতীয় মৌসুমে শেফালি শাহ। আইএমডিবি

বাস্তব ঘটনার প্রেরণা: ‘বেবি ফলক’কাণ্ড
‘দিল্লি ক্রাইম ৩’-এর ভিত্তি বাস্তব এক হৃদয়বিদারক ঘটনা ২০১২ সালের ‘বেবি ফলক’ মৃত্যু মামলা।
দুই বছরের ছোট্ট ফলককে ২০১৩ সালের ১৮ জানুয়ারি দিল্লির এইমস ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়। তাঁর মাথার খুলি ভাঙা, শরীরে কামড়ের দাগ, গাল ও বাহুতে গরম লোহার ছাপ—এমন অবস্থায় তাকে আনা হয়েছিল।

‘দিল্লি ক্রাইম’–এর তৃতীয় মৌসুমে হুমা কুরেশি। আইএমডিবি

শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরী, যে নিজেকে ফলকের মা বলে দাবি করেছিল।
চিকিৎসকেরা প্রথমে ভেবেছিলেন, হয়তো দুর্ঘটনা। কিন্তু পরে জানা যায়, শিশুটির ওপর নির্মম নির্যাতন চালানো হয়েছিল। তিন মাস ধরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ২০১২ সালের ১৫ মার্চ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায় ফলক। এই ঘটনাই নেটফ্লিক্সের পুরস্কারজয়ী সিরিজের নতুন সিজনের মূল প্রেরণা।

Also read:সব ধরনের চরিত্র করতে চান এই তরুণ অভিনেত্রী

অভিনয় ও মুক্তির তারিখ
সিরিজটি পরিচালনা করেছেন তনুজ চোপড়া। এবারের মৌসুমে অভিনয় করেছেন শেফালি শাহ, রসিকা দুগ্গল, রাজেশ টেইলাং, হুমা কুরেশি, সায়নী গুপ্ত, মিতা বাশিষ্ঠ, অনশুমান পুষ্কর ও কেলি দর্জি।
ভারতের একমাত্র আন্তর্জাতিক এমিজয়ী এই সিরিজের নতুন সিজন মুক্তি পাচ্ছে ১৩ নভেম্বর, নেটফ্লিক্সে।

মাসালাডটকম অবলম্বনে

আরও পড়ুন