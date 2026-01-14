ফিরেই সাড়া ফেলল আলোচিত সেই সিরিজ

১০ বছর আগে বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তুলেছিল বিবিসির সিরিজ ‘দ্য নাইট ম্যানেজার’। মিনি সিরিজটির দ্বিতীয় কিস্তি বানানোর পরিকল্পনা নির্মাতাদের ছিল না। কিন্তু ভক্তদের অনুরোধ রাখতেই দীর্ঘ বিরতির পর ফিরেছে সিরিজটি। মুক্তির পর থেকেই আলোচনায় ‘দ্য নাইট ম্যানেজার ২’।
২০১৬ সালে ‘দ্য নাইট ম্যানেজার’ মুক্তির পর সমালোচকদের প্রতিক্রিয়া ছিল, এটি অন্য সব গুপ্তচর থ্রিলারের চেয়ে এক ধাপ ওপরে। বিলাসবহুল লোকেশন ও আভিজাত্যে সিরিজটি নিজেকে আলাদা করে তুলেছিল। প্রধান চরিত্রে টম হিডলস্টনও ছিলেন দুর্দান্ত। সাবেক ব্রিটিশ গোয়েন্দা জনাথন পাইনের চরিত্রে আবারও ফিরেছেন হিডলস্টন।
নতুন গল্প
জনাথন পাইন ভেবেছিলেন, এবার নিরুত্তাপ জীবন কাটাবেন। কিন্তু এক রাতের ঘটনায় বদলে যায় তাঁর শান্ত জীবন। দেশকে অস্থিতিশীল করার একটি ষড়যন্ত্র রুখতে মাঠে নামতে হয় তাঁকে। কাজটি সহজ নয়। কারণ, কাকে বিশ্বাস করবেন আর করবেন না, সেটা বুঝতে বুঝতেই নেমে আসে নতুন বিপদ।
টম হিডলস্টনের সঙ্গে আগের কিস্তির অলিভিয়া কোলম্যানও আছেন। আরও আছেন ডগলাস হজ, দিয়েগো কালভা, কামিলা মরনে ও ইন্দিরা ভার্মা। মুক্তির আগে প্রচারে সিরিজটি নিয়ে কথা বলেছেন টম। দীর্ঘ বিরতির পর ফেরা প্রসঙ্গে ভক্তদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘বয়সে আমি ১০ বছর বড় হয়েছি। তবে জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে এখানে ফিরে এসেছি, যা আমাকে জনাথন পাইন চরিত্রটিকে ধারণ করতে সাহায্য করেছে।’
কী বলছেন সমালোচকেরা
প্রথম কিস্তির মতো এবারের মৌসুমও প্রশংসিত হচ্ছে সমালোচকদের কাছে। এ পর্যন্ত মুক্তি পেয়েছে তিন পর্ব। প্রথম দুটি আসার পর দ্য গার্ডিয়ান সিরিজটি নিয়ে লিখেছে, ‘পাইন কারও কাছে আধুনিক যুগের জেমস বন্ড। কোনো আজব গ্যাজেট বা সেকেলে পুরুষতান্ত্রিকতা ছাড়াই অপরাধসম্রাটের বিলিয়ন ডলারের সাম্রাজ্য ভেঙে দেন তিনি। আর সেটা করতে গিয়ে অতিরিক্ত স্মার্টনেসও দেখান না। এবারের কিস্তি প্রথমটির উচ্চতায় পৌঁছায় না, কিন্তু খারাপও নয়। সাম্প্রতিক সময়ে আসা স্পাই থ্রিলার সিরিজগুলোর চেয়ে অনেক উঁচুতে।’
বিবিসি লিখেছে, ‘এবারের মৌসুমও আগের গ্ল্যামার ও রোমাঞ্চ ধরে রেখেছে। যদিও কিছু ক্লিশে চরিত্র ও সংলাপ আছে।’
ছয় পর্বের ‘দ্য নাইট ম্যানেজার ২’ বিবিসি ওয়ান ও আইপ্লেয়ারে তিন পর্ব মুক্তি পেয়েছে। বিবিসি ছাড়াও সিরিজটি দেখা যাচ্ছে অ্যামাজন প্রাইমে।
বিবিসি অবলম্বনে