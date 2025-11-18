তারকাদের ব্যক্তিজীবন নিয়ে অনুরাগীদের কৌতূহলের শেষ নেই। ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ ২০২৫’ তানজিয়া জামান মিথিলা প্রেম করছেন?—বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন তিনি।
প্রথম আলোর ‘মিনিস্টার প্রেজেন্টস গুগলের গুনগুন’ আয়োজনে মিথিলাকে প্রেম নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেন, ‘আমার রিলেশনশিপ (সম্পর্ক) এই মুহূর্তে আমার কাজের সঙ্গে। রিলেশনশিপ (সম্পর্ক) হয়তোবা একসময় ছিল, এখনো আছে। বাট (কিন্তু) আপনাদের জন্য আমি ফরএভার সিঙ্গেল (চিরদিনের জন্য একা)। এই মুহূর্তে রিলেশনশিপের ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে চাই না।’
এরপর তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, আপনার প্রেমিক কে?—বিষয়টি নিয়ে সরাসরি কোনো উত্তর দেননি মিথিলা। তিনি বলেন, ‘আমার কাছে মনে হয়, আপনাদের জন্য আমি ফরএভার সিঙ্গেল।’
সঞ্চালক বলেন, আপনি বলছেন হয়তোবা (সম্পর্ক) আছে—বিষয়টি নিয়ে মিথিলার ভাষ্য, ‘হয়তোবা। আপনি জানেন, নায়িকাদের একটু মিস্ট্রিয়াস (রহস্যময়) থাকতে হয়। সবকিছু যদি বলে দিই, তাহলে সেটা তো আর ভালো হলো না।’তানজিয়া জামান মিথিলার ইংরেজি নামের বানান নিয়ে বেশ চর্চা দেখা যায়। উচ্চারণটা তানগিয়া নাকি তানজিয়া?—মিথিলা হাসতে হাসতে বলেন, ‘অনেকে আমার ছবির মধ্যেও কমেন্ট করে, তানগিয়া নাকি তানজিয়া। ইট ইজ তানজিয়া, নট তানগিয়া।’
গত সেপ্টেম্বরে ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ ২০২৫’ নির্বাচিত হয়েছেন মিথিলা। থাইল্যান্ডে ‘৭৪তম মিস ইউনিভার্স’–এর চূড়ান্ত আসরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনিপ্রতিযোগিতায় ‘পিপলস চয়েজ’ বিভাগে বেশ এগিয়ে আছেন মিথিলামিথিলা শুধু একজন মডেল ও অভিনেত্রীই নন, তিনি বাল্যবিবাহবিরোধী প্রচারণা এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কল্যাণে কাজের জন্যও পরিচিত২০২০ সালেও তিনি ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ’ জিতেছিলেন, তবে কোভিড-১৯ বিধিনিষেধের কারণে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেননি। ২০২৫ সালে আবার মুকুট জিতে তিনি ইতিহাস গড়লেন‘রোহিঙ্গা’ নামে বলিউডের ছবিতে অভিনয় করেন মিথিলামুক্তির অপেক্ষায় থাকা একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন তিনি