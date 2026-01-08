‘দ্য জাজ রিটার্নস’ থেকে ‘স্প্রিং ফিভার’—জানুয়ারিতে দেখতে পারেন পাঁচ কে-ড্রামা

‘দ্য জাজ রিটার্নস’, ‘টু মাই বিলাভড থিফ’ থেকে ‘স্প্রিং ফিভার’—নতুন বছরের শুরুতে একের পর এক কে–ড্রামা মুক্তি পাচ্ছে। নির্বাচিত পাঁচ কে–ড্রামা থেকে পছন্দের ড্রামাটি দেখে নিতে পারেন।
দ্য জাজ রিটার্নস
অভিনয়ে: জি সাং, পার্ক হি সুন, উন জিন আহ
প্রচার: ২ জানুয়ারি, এমবিসি ও ভিকি
এক দুর্নীতিপরায়ণ বিচারক লি হান ইয়ংকে (জি সাং) নিয়ে ধারাবাহিকটির গল্প আবর্তিত হয়েছে। এতে দেখা যাবে, তিনি একটি ল ফার্মে কাজ করছিলেন। হঠাৎই তিনি ১০ বছর পেছনে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পান। এ সুযোগে তিনি ভয়ংকর অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন।
টু মাই বিলাভড থিফ
অভিনয়ে: নাম জি হিউন, মুন সাং মিন, হং মি কি, হান সো উউন।
প্রচার: ৩ জানুয়ারি, কেবিএস টু ও ভিকি
এতে হং ইউন জো (নাম জি হিউন) নামের এক নারীর গল্প তুলে ধরা হয়েছে। সেই নারী ঘটনাক্রমে একজন দস্যুতে পরিণত হয়। তার পিছু নেয় জোসনের রাতপুত্র ই ইওল (মুন সাং মিন)।
স্প্রিং ফিভার
অভিনয়ে: আহন বো হিউন, লি জু বিন, চা সো উন, চো জুন ইয়ং, লি জে ইন
প্রচার: ৫ জানুয়ারি, টিভিএন
এটি রোমান্টিক কমেডি ড্রামা। এতে হাইস্কুলের শিক্ষিকা ইউন বম (লি জু বিন) ও সন জে গিউ (আহন বো হিউন) মধ্যকার প্রেমের সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে।
ক্যান দিস লাভ বি ট্রান্সলেটেড?
অভিনয়ে: কিম সন হো, গো ইউন জুং
প্রচার: ১৬ জানুয়ারি, নেটফ্লিক্স
সিরিজটিতে দোভাষী জু হো জিন (কিম সন হো) ও শীর্ষ তারকা চা মু হির (গো ইউন জুং) প্রেমের সম্পর্ক দেখানো হবে।
নো টেইল টু টেল
অভিনয়ে: কিম হিয়ে উন, লোমন
প্রচার: ১৬ জানুয়ারি, এসবিএস
এটি একটি ফ্যান্টাসি রোমান্স ড্রামা। এতে দেখা যাবে, ইউন হো (কিম হিয়ে ইউন) একজন খামখেয়ালি জেন–জি। অন্যদিকে কাং সি ইয়ল (লোমন) একজন ফুটবল খেলোয়াড়। দুজনের সম্পর্কটা কোন দিকে গড়ায়, সেটি জানতে অপেক্ষায় থাকতে হবে।
সুম্পি অবলম্বনে