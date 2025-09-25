কিম গো–ইউন, সুজি, হান হিও–জু, আইইউ ও পার্ক বো–ইয়ং ফিরছেন নতুন রূপে। কোলাজ
নতুন রূপে ফিরছেন আলোচিত ৫ কোরীয় অভিনেত্রী

দক্ষিণ কোরিয়ার বিনোদনজগৎ গত এক দশকে যেভাবে বিশ্বকে মুগ্ধ করেছে, তার কেন্দ্রে রয়েছেন একঝাঁক জনপ্রিয় অভিনেত্রী। দক্ষিণ কোরিয়ার শীর্ষস্থানীয় বিনোদন সংস্থা ‘কাকাও এন্টারটেইনমেন্ট’ সম্প্রতি তাদের শরৎকালীন প্রকল্পে ‘কোরীয় কুইন’দের একটি লাইনআপ ঘোষণা করেছে। ‘কে–ড্রামার রানিরা ফিরছেন’—এই শিরোনামে তারা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় পাঁচ তারকা অভিনেত্রীকে তুলে ধরে। তাঁরা হলেন কিম গো–ইউন, সুজি, হান হিও–জু, আইইউ ও পার্ক বো–ইয়ং। এই অভিনেত্রীরা শুধু জনপ্রিয়ই নন; বরং সমসাময়িক কোরিয়ান নাটক ও সিনেমার নতুন জগৎ তৈরি করতে অবদান রেখেছেন।

নেটফ্লিক্স সিরিজ নিয়ে ফিরছেন কিম গো–ইউন
‘গবলিন’ দিয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া কিম গো–ইউন অভিনয়ে সাহসী চরিত্র বেছে নেওয়ার জন্য বিখ্যাত। তাঁর বাস্তবসম্মত ও আবেগপূর্ণ অভিনয়ের কারণে তাঁকে প্রজন্মের সেরা অভিনেত্রীদের একজন বলা হয়। ১২ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাওয়া নেটফ্লিক্স সিরিজ ‘ইউ অ্যান্ড এভরিথিং এলস’–এ অভিনয় করছেন কিম গো-ইউন। ফ্লিক্সপ্যাট্রোল অনুযায়ী, এ সিরিজ এরই মধ্যে কোরিয়াসহ ১৪টি দেশে টপ ১০ তালিকায় পৌঁছেছে। কিম এখানে ইউন–জং চরিত্রে অভিনয় করছেন। তাঁর বিপরীতে রয়েছেন পার্ক জি–হয়ন। সিরিজটি নব্বইয়ের দশক থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত জীবনের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে তাঁদের সম্পর্ককে তুলে ধরেছে।

কিমকে চলতি বছরের শেষের দিকে নেটফ্লিক্সের ‘দ্য প্রাইস অব কনফেশনস’–এ দেখা যাবে। যেখানে তিনি তাঁর মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির জন্য কারাগারের বন্দীদের মধ্যে ‘ডাইনি’ নামে পরিচিত এক রহস্যময় চরিত্রে অভিনয় করবেন।

সুজি ফিরছেন ফ্যান্টাসি রোমান্সে
‘মিস এ’ ব্যান্ডের গায়ক ছিলেন সুজি। তবে বর্তমানে তিনি কোরিয়ার রোমান্টিক–কমেডি ঘরানার এক উজ্জ্বল নাম। আগামী ৩ অক্টোবর থেকে নেটফ্লিক্স সিরিজ ‘জিনি, মেক আ উইশ’ দিয়ে বিশ্বব্যাপী দর্শকদের মন জয় করতে আসছেন সুজি। এটি একটি ফ্যান্টাসি রোমান্স–কমেডি ঘরানার সিরিজ। এটি হাজার বছর পর জেগে ওঠা এক পরির গল্প, যে আবেগহীন নারী গা–ইয়ংয়ের সঙ্গে দেখা করে।

এ ছাড়া ‘সেভেন ও’ক্লক ব্রেকফাস্ট ক্লাব ফর দ্য ব্রোকেনহার্টেড’ সিনেমায় সুজিকে দেখা যাবে। এটি একটি উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে বানানো হয়েছে। সিনেমাটি ৩০তম আন্তর্জাতিক বুসান চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতিযোগিতা বিভাগেও আমন্ত্রণ পেয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে এই গায়িকা–অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি চেষ্টা করি পর্দায় সব ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে। তবে একটু গভীর চরিত্রগুলোই বেশি পছন্দ। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করা যেন একেকটা নতুন মানুষের সঙ্গে ভ্রমণ, যা অভিনেত্রী হিসেবে তো বটেই, ব্যক্তি হিসেবেও আমাকে পরিণত করে।’

নেটফ্লিক্স সিরিজের প্রধান চরিত্রে হান হিও–জু
ঐতিহাসিক ড্রামা থেকে সায়েন্স ফিকশন রোমান্স হান হিও–জু সব ক্ষেত্রেই সমান সাবলীল। ‘ডং ই’ বা ‘ডাবলিউ’–তে অভিনয় করে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। হান হিও–জু ১৬ অক্টোবর কোরিয়ান–জাপানি নেটফ্লিক্স সিরিজ ‘রোমান্টিকস অ্যানোনিমাস’–এ ফিরবেন। এ সিরিজে তাঁর বিপরীতে রয়েছেন শুন ওগুরি। এটিও একটি রোমান্টিক কমেডি ঘরানার গল্প। এখানে একজন প্রতিভাবান চকলেট ব্যবসায়ীর গল্প দেখানো হয়, যিনি সামাজিক উদ্বেগে ভুগছেন।

আইইউ যোগ দিয়েছেন নতুন কাজে
সম্প্রতি নেটফ্লিক্সের হিট ‘হোয়েন লাইফ গিভস ইউ ট্যানজারিনস’–এ অভিনয় করে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছেন আইইউ। গায়িকা হিসেবে খ্যাতি পেলেও আইইউ অভিনয়ে দেখিয়েছেন অসাধারণ নৈপুণ্য। ‘মাই মিস্টার’, ‘হোটেল ডেল লুনা’র মতো কাজে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁকে সামনে এমবিসির একটি নতুন সিরিজে দেখা যাবে। এর সম্ভাব্য নাম ‘টোয়েন্টিফার্স্ট সেঞ্চুরি গ্র্যান্ড প্রিন্স’স ওয়াইফ’।

এটি ২০২৬ সালে মুক্তি পাবে। এখানে তিনি ধনী পরিবারের উচ্চাকাঙ্ক্ষী কন্যার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সাংবিধানিক রাজতন্ত্র দ্বারা শাসিত একটি বিকল্প কোরিয়ার গল্প দেখানো হবে সিরিজটিতে।

২০২৬–এর জন্য প্রস্তুত পার্ক বো–ইয়ং
বছরের শুরুতে টিভিএনর ‘আওয়ার আনরাইটেড সিউল’–এ দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন পার্ক বো–ইয়ং। ‘স্ট্রং ওম্যান দু বং–সুন’ সিরিজে অসাধারণ অভিনয় করে তিনি দর্শকদের মনে জায়গা করে নেন। আগামী বছর তাঁকে দেখা যাবে ডিজনি প্লাসের অরিজিনাল সিরিজ ‘গোল্ড ল্যান্ড’–এ।

এই সিরিজ এক বিমানবন্দর নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে কেন্দ্র করে বানানো। তিনি সোনা চোরাচালান চক্রের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। সিরিজটিতে লোভ ও বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে তাঁর সংগ্রামকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

